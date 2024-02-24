트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1836 1...182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 11:35 #18351 로르샤흐 : PPC는 ma(100)에 대해 1바가 무엇을 의미합니까? 그러나 이러한 이동은 가장 멍청한 시스템이 수익을 올리기에 충분합니다(논리적으로는 최소 50만큼 이동해야 함). 자전거와 자전거를 조심하십시오. 발생)))) 때로는 하나의 막대가 중요합니다))))) Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:33 #18352 발레리 야스트렘스키 : 발생)))) 때로는 하나의 막대가 중요합니다))))) 수 없습니다. 순수한 우연에 지나지 않습니다. 이 막대가 개선으로 이어진 경우. 그건 현지... Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 14:37 #18353 마이클 마르쿠카이테스 : 수 없습니다. 순수한 우연에 지나지 않습니다. 이 막대가 개선으로 이어진 경우. 그건 현지... 얼마나 오래)))) 행복이 언제 끝났는지 확인하는 방법))) Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:43 #18354 발레리 야스트렘스키 : 얼마나 오래)))) 행복이 언제 끝났는지 확인하는 방법))) 시장은 순간에 존재한다. 바로 지금. 그리고 지금 여기에 너무 많은 판매자와 구매자가 있기 때문에 상황이 발전하고 있습니다. 더 이상은 없어..... Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 14:50 #18355

마이클 마르쿠카이테스 :

시장은 순간에 존재한다. 바로 지금. 그리고 지금 여기에 너무 많은 판매자와 구매자가 있기 때문에 상황이 발전하고 있습니다. 더 이상은 없어.....

동의하지 않는다. 시장은 매우 좁은 경우 외부 세계와 관련하여 거래자의 행동을 설명하는 개념입니다. 그리고 아무도 관성을 취소할 수 없습니다. 이것은 자연스러운 현상입니다. 관성에 의해 가스를 끈 후 커틀릿 지글 지글))))))

Mihail Marchukajtes 2020.06.19 14:56 #18356

발레리 야스트렘스키 :

동의하지 않는다. 시장은 매우 좁은 경우 외부 세계와 관련하여 거래자의 행동을 설명하는 개념입니다. 그리고 아무도 관성을 취소할 수 없습니다. 이것은 자연스러운 현상입니다. 관성에 의해 가스가 꺼진 후 커틀릿 지글지글))))))

LLC 친구는 당신이 주제에 있다는 것을 기쁘게 생각합니다. 하지만 난 당신을 화나게하고 싶습니다. 현재 가격은 지금 여기에서 구매자와 판매자의 순간적인 존재에 의해 형성됩니다. 그들의 수와 강도(거래량)는 현재 가격이 가까운 미래에 형성될 것입니다. 토론을 계속하기 전에 이 비디오를 시청하십시오. 우리는 거기에서 계속할 것입니다. 확인? 그냥 끝까지 봐주세요. 해킹 없이. 그것이 조명이 오는 곳입니다. 기다리고 있어요......!!!!!

"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
www.youtube.com

Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ... Valeriy Yastremskiy 2020.06.19 15:03 #18357

마이클 마르쿠카이테스 :

현재 가격은 지금 여기에서 구매자와 판매자의 순간적인 존재에 의해 형성됩니다. 그들의 수와 강도(거래량)는 현재 가격이 가까운 미래에 형성될 것입니다.

그들의 수와 강도(거래량)

어리석은 질문이지만, 누가 안전보장이사회를 구성하는지, 아니면 어떻게든 평가할 수 있는지, 아니면 오늘날 우리가 고려할 수 없는 특정 요소가 있고 그것이 거기에 영향을 미친다는 것을 인정해야 합니다. 계산을 위해 급수를 정상 상태로 만드는 것은 가정입니다. 때때로 결과에 대한 중요한 정보를 잃음))))

Mihail Marchukajtes 2020.06.19 15:06 #18358

발레리 야스트렘스키 :

그들의 수와 강도(거래량)

어리석은 질문이지만, 누가 안전보장이사회를 구성하는지, 아니면 어떻게든 평가할 수 있는지, 아니면 오늘날 우리가 고려할 수 없는 특정 요소가 있고 그것이 거기에 영향을 미친다는 것을 인정해야 합니다. 계산을 위해 급수를 정상 상태로 만드는 것은 가정입니다. 때때로 결과에 대한 중요한 정보를 잃음))))

당신은 바보 또는 척??? 아니 진심???

자산의 미래 가치를 형성하는 델타, 볼륨 및 OI가 있으며 당신의 환상으로 나에게 두뇌를 제공하지 않습니다, 나는 당신에게 간청합니다!!!!!!

더군다나 위 영상을 본 후 토론을 이어가기로 합의했는데.... 역시 무시하셨나보네요....슬픔...

mytarmailS 2020.06.19 15:28 #18359

알고리즘 트레이더의 눈으로 본 트레이딩 시스템

> inspect(head(rules.sorted, 20 ))
     lhs PPC는 ma(100)에 대해 1바가 무엇을 의미합니까? 그러나 이러한 이동은 가장 멍청한 시스템이 수익을 올리기에 충분합니다(논리적으로는 최소 50만큼 이동해야 함). 자전거와 자전거를 조심하십시오.
수 없습니다. 순수한 우연에 지나지 않습니다. 이 막대가 개선으로 이어진 경우. 그건 현지...
시장은 순간에 존재한다. 바로 지금. 그리고 지금 여기에 너무 많은 판매자와 구매자가 있기 때문에 상황이 발전하고 있습니다. 더 이상은 없어.....
현재 가격은 지금 여기에서 구매자와 판매자의 순간적인 존재에 의해 형성됩니다. 그들의 수와 강도(거래량)는 현재 가격이 가까운 미래에 형성될 것입니다.
어리석은 질문이지만, 누가 안전보장이사회를 구성하는지, 아니면 어떻게든 평가할 수 있는지, 아니면 오늘날 우리가 고려할 수 없는 특정 요소가 있고 그것이 거기에 영향을 미친다는 것을 인정해야 합니다. 계산을 위해 급수를 정상 상태로 만드는 것은 가정입니다. 때때로 결과에 대한 중요한 정보를 잃음))))
당신은 바보 또는 척??? 아니 진심???
자산의 미래 가치를 형성하는 델타, 볼륨 및 OI가 있으며 당신의 환상으로 나에게 두뇌를 제공하지 않습니다, 나는 당신에게 간청합니다!!!!!!
더군다나 위 영상을 본 후 토론을 이어가기로 합의했는데.... 역시 무시하셨나보네요....슬픔...
알고리즘 트레이더의 눈으로 본 트레이딩 시스템
상인의 눈으로 본 거래 시스템
멋진 장난감))))