트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1766

Rorschach 2020.05.05 12:05 #17651

발레리 야스트렘스키 :

Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:23 #17652

막심 드미트리예프스키 :

로르샤흐 :

파일:
7zFormat.txt 8 kb
Methods.txt 4 kb
readme.txt 6 kb
src-history.txt 19 kb
copying.txt 27 kb

Rorschach 2020.05.05 12:28 #17653

발레리 야스트렘스키 :

mytarmailS 2020.05.05 12:28 #17654

발레리 야스트렘스키 :

Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:40 #17655

로르샤흐 :

Rorschach 2020.05.05 12:43 #17656

발레리 야스트렘스키 :

Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:45 #17657

mytarmailS :

Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 12:49 #17658

로르샤흐 :

mytarmailS 2020.05.05 12:54 #17659

발레리 야스트렘스키 :

Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 13:22 #17660

mytarmails :
코드에서 동일한 항목이 있는지 검색한 다음 교체하고 교체되는 항목을 확인할 수도 있습니다. 어떤 이유로든 이해하려면 압축 알고리즘과 기호 압축 코드를 이해하고 압축 결과를 구문 분석해야 합니다. 그래서 우리는 아카이버가 몇 가지 패턴을 찾아낸다는 것을 이해하고 있습니다. 아카이버의 공개 코드에 대한 링크를 보내주시면 살펴보겠습니다.
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
DOC 7zFormat.txt 폴더를 찾습니다. 바로 어렵습니다. 도움이 필요 했습니다. Maxim Dmitrievsky. 물론 게으르지 않다면
먼저, 한 증분에 대한 표시를 결정해야 하고 시간이 그리 좋지 않습니다. 누노는 앉아서 생각을 쓰기 위해 최소한 작업을 설정)))) 지금까지 생각의 흐름의 파편 ...
예를 들어, 정규화 없이 크기 10의 슬라이딩 윈도우에서 가격을 PCA 분해한 다음 새 데이터에 대한 예측을 수행합니다. 그렇게 하면 Notb를 얻기 위해 다음에 해야 할 일을 알려 드리겠습니다...
Maksim이 나를 믿지 않는 것은 유감입니다)))
그리고 나는 끝까지 아무것도 가져올 수 없습니다. 이제는 일반적으로 머리카락이 서있는 것과 같은 일에 종사하고 있습니다.)))
나는 AMO (주문 배치) 의 도움으로 시장 참가자의 행동을 모방하기로 결정했습니다. karoch는 한 잔 의 주문 과 같은 것을 만들었습니다. 지금까지는 첫 번째 비행 만했지만 끔찍하게 흥미 ..
특정 LZMA , LZMA2, PPMd , Bzip2 , Deflate 및 Deflate64 지원 알고리즘을 사용할 수 있습니다. 아니면 내가 뭔가를 이해하지 못했습니까?
네, 맞습니다. 모든 것에 대한 알고리즘이 있습니다. 비디오와 사운드는 필요하지 않습니다. 사전 방법 인상. 이고르 파블로프에게 편지 쓰기)))
좋아, 무엇을 찾아야 할지 알아냈다. 무엇을 찾아야 할까요? 16진수 편집기?
내가 할 수 있을 때까지. R은 아직 연구되지 않았습니다. 지금은 파이썬에서 멈췄습니다. 나는 공부한다. 나중에 할게요. 논리의 끝에 도달하지 못한 것이 유감입니다. 새로 시작하는 것이 더 쉽습니다) 주문량은 어떻게 생각하십니까?
윙윙거리지 않아 1회 검색. Mql을 사용할 수도 있습니다. 문자열 검색, 끝의 시작 선택 및 시간에 대한 바인딩 및 차트를 다시 봅니다.
요컨대 어려운 노래가 있습니다. 많은 AMO(약 100개)가 미래의 반등과 가격을 예측합니다. 미래의 반등은 사실 가격을 멈추게 하는 중요한 주문입니다. 여기에 이러한 중요한 주문의 가격이 있으며 동시에 여러 시간대에서 AMO를 예측하려고 하며 결과적으로 예측 가격에서 유리 같은 것을 얻습니다.
100개의 알고리즘은 나에게 별로 좋지 않습니다. 이해가 손실됩니다. 결국 예측의 확률과 이 확률이 분석해야 할 대상을 살펴보는 것이 필요합니다. 그러면 잘 될 것입니다.