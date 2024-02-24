트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1770 1...176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.05.06 13:45 #17691 마이클 마르쿠카이테스 : 델타는 막대 동안 구매자와 판매자의 차이입니다(예: 차이가 양수이면 구매자가 더 많고 음수이면 더 많은 판매자가 있음). 클러스터 델타 포인트 서비스에 대해 알아 보시기 바랍니다. 거기에 패턴도 있습니다. 그런데 관심을 끄는 유일한 시장 파렛은 교환입니다. 이것이 당신의 전부가 아닙니다 .... 망치 또는 인수 ... .. 예로서 .. 패턴을 찾는다면 실험과 연구의 순도에 중요한 모든 데이터가 있으므로 일반적으로 볼륨과 델타를 고려하지 않는 것은 잘못입니다. 틱이나 다른 볼륨은 데이터일 뿐입니다. 분석 없이 정확성과 정확성을 논하는 것은 옳지 않습니다. 왜 그렇게 감정적입니까? 나는 15, 16세 때부터 어딘가에서 아이디어를 찾고 있었는데, 그러한 작업에서 결과와 감정에 대한 짧은 시간입니다. 이미 잘 먹이는 것))))) Aleksey Vyazmikin 2020.05.06 13:48 #17692 mytarmailS : 1) 보호 영역의 매개변수를 직접 선택하면 최대값을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 이익은 모두 글로벌 목표에 관한 것이지만 로컬 목표에서는 다양한 TP의 수백 가지 매개변수를 사용할 수 있습니다. 2) 다른 예측 변수가 있습니다. 메모리를 고려하는 것이 합리적이라면 이를 고려해야 합니다. 3) 먼저: 진입점을 지정하는 로컬 타겟으로 예측자를 만들 수 있습니다 (타겟은 ZZ의 방향이 아니라 반전/비반전 등). 두 번째: 전역 목표에 더 가까워질수록 입력이 각각 더 정확해집니다. 어디선가 zz에 대한 일기예보를 차트에 버렸는데 찾으면 여기에 붙일게 하지만 #17408 을 찾았습니다. 품질을 95%까지 올리면 좋을 것 같아요)) 하지만 혼자 하기에는 지루하고 아이디어가 다 떨어지기 때문에 공개 데이터 세트라는 아이디어를 생각해 냈지만 그 중 하나를 깨달았습니다(( 4) 할 수는 있지만 로컬 기능으로 작업하고 있다는 것을 기억하십시오. 그러면 이것은 함께 맞추는 데 도움이 될 퍼즐 조각일 뿐입니다. 5) 촛불이 끝날 때 mt4에서 txt로 따옴표를 지속적으로 업로드하는 간단한 스크립트가 있습니다. 그런 다음 R에서 읽습니다. 글쎄, 내가 원하는대로합니다) 나는 97% 정확했다. 근데 이게 무슨 소용이야? 내 예측 변수 중 하나는 현재 막대의 ZZ 벡터입니다. 그것만으로도 70%의 정확한 분류를 제공할 것이라고 생각합니다.... 2017-2019 교육은 분이고 독립 샘플은 2020이며 도구는 Si를 접착하는 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.05.06 13:50 #17693 마이클 마르쿠카이테스 : 일반적으로 은행에서는 시장 중립적 전략을 사용하여 막대한 자본을 통해 와사비 1/10을 벌지만 현금으로는 운영 비용 등을 충당하기에 충분한 금액입니다. 그리고 드물게 그들은 투자자를 희생시키면서 그것을하지 않습니다. 왜냐하면 잃지 않는 전략으로 .... 당신은 생각하지 않습니까 ??? 증거 없음. 현재 거래가 밀리초 단위로 소요되는 매우 빈번한 거래가 있고 이러한 거래가 시장의 거의 절반을 차지한다는 전문 기관의 보고와 같이 알고리즘, 전문가, 과정이 보이지 않습니다. 있을 수 있지만 도달하지 못하면 우리에게 쓸모없는 것입니다. Mihail Marchukajtes 2020.05.06 13:56 #17694 발레리 야스트렘스키 : 증거 없음. 현재 거래가 밀리초 단위로 소요되는 매우 빈번한 거래가 있고 이러한 거래가 시장의 거의 절반을 차지한다는 전문 기관의 보고와 같이 알고리즘, 전문가, 과정이 보이지 않습니다. 있을 수 있지만 도달하지 못하면 우리에게 쓸모없는 것입니다. 몰라, 나는 위치적으로 M15 내에서 일하고 걱정하지 않는다. 먹음직스럽네요....모에크스, 15년만의 포렉스. 그냥 보고 생각하면 여기 가봐야 알겠지만.. 마치 돌기둥 같은..유. 하지만 어쩌면 내가 운이 좋은 것일지도... 비록... 당신은 경험을 마시지 않을 것이지만, 나는 가서 더 취하게 될 것입니다... :-) mytarmailS 2020.05.06 14:21 #17695 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 97% 정확했다. 근데 이게 무슨 소용이야? 내 예측 변수 중 하나는 현재 막대의 ZZ 벡터입니다. 그것만으로도 70%의 정확한 분류를 제공할 것이라고 생각합니다.... 2017-2019 교육은 분이고 독립 샘플은 2020이며 도구는 Si를 접착하는 것입니다. 새로운 데이터에 대한 nifiga, Akurasi를 이해하지 못하셨나요? 2020년? MrBobr1 2020.05.06 14:21 #17696 마이클 마르쿠카이테스 : 몰라, 나는 위치적으로 M15 내에서 일하고 걱정하지 않는다. 먹음직스럽네요....모에크스, 15년만의 포렉스. 그냥 보고 생각하면 여기 가봐야 알겠지만.. 마치 돌기둥 같은..유. 하지만 어쩌면 내가 운이 좋은 것일지도... 비록... 당신은 경험을 마시지 않을 것이지만, 나는 가서 더 취하게 될 것입니다... :-) 모니터링에 대한 링크를 버리십시오. 당신이 얼마나 짜릿하고 이 경험을 마시지 않을 것인지 보여주세요. 그들이 그것을 썼는지 보는 것이 흥미 롭습니다. mytarmailS 2020.05.06 14:23 #17697 마이클 마르쿠카이테스 : 몰라, 나는 위치적으로 M15 내에서 일하고 걱정하지 않는다. 먹음직스럽네요....모에크스, 15년만의 포렉스. 그냥 보고 생각하면 여기 가봐야 알겠지만.. 마치 돌기둥 같은..유. 하지만 어쩌면 내가 운이 좋은 것일지도... 비록... 당신은 경험을 마시지 않을 것이지만, 나는 가서 더 취하게 될 것입니다... :-) 취한, s..ka))))) 호손 어쩌면 더 나을까요? doshik 바로 아래)))) Mihail Marchukajtes 2020.05.06 14:25 #17698 MrBobr1 : 모니터링 링크를 버리십시오. 당신이 얼마나 짜릿하고 이 경험을 마시지 않을 것인지 보여주세요. 그들이 그것을 썼는지 확인하는 것이 흥미 롭습니다. okstites 내 친구는 지갑을 보여줄 사람, 돈은 침묵을 좋아합니다. 이것은 주요 규칙 중 하나입니다. 그렇지 않으면 vyrus가 오르기 시작하는 방법을 지적 할 가치가 있으며 여전히 누가 헛된 것인지 이해하지 못할 것입니다. 모니터링도, 증거도 없고, 그냥 내 명예의 말. (나와 내 차량에 10리암 이상 투자할 준비가 되어 있는 투자자가 아닌 경우) Mihail Marchukajtes 2020.05.06 14:26 #17699 mytarmailS : 취한, s..ka))))) 산사 나무 아마 더 나은? doshik 바로 아래))) 믿기지 않으시겠지만 저는 산사나무를 먹어본 적도 없고, 도식 아래 맥주가 쏘쏘~ 하고, 이건 학창시절부터 압니다... mytarmailS 2020.05.06 14:26 #17700 실도 세르게이 : 내 말은 다음과 같습니다. TS는 나란히 위치한 유사한 패턴의 시퀀스를 인식합니다. ...패턴의 파괴에 대한 예측을 합니다. 아마도 적어도 두 개의 NS가 작동해야 합니다. SOM은 유사한 벡터(일부 너비(시간)의 부동 "보이는" 창의 벡터)를 분류합니다. 예를 들어 우리는 가장 지배적인 계층과 함께 일합니다. 음, MLP는 이미 모든 종류의 요인을 고려하여 그러한 반복의 통계(예:)를 기반으로 새로운 패턴의 충실도/거짓을 예측할 수 있습니다. 협력에 관해서라면, 나는 상관하지 않습니다. 오히려 내 느림에 질려. 코드를 공식화하고 디버깅하는 과정이 때로는 오랜 시간이 걸립니다 ... Alexey Martyanov가 오랫동안 이야기해온 것은 오랫동안 관련이 있을 것이라고 생각합니다... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s 당신은 모든 것이 옳다고 생각하고 생각의 방향이 옳습니다. Maitrade도 이해했다는 사실에 대해 신용! 마켓메이커를 예측해야 하는건데 잘되면 이런게 나올거야 그러나 내 생각에 당신이 가지고 있는 도구는 그다지 1...176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
델타는 막대 동안 구매자와 판매자의 차이입니다(예: 차이가 양수이면 구매자가 더 많고 음수이면 더 많은 판매자가 있음). 클러스터 델타 포인트 서비스에 대해 알아 보시기 바랍니다. 거기에 패턴도 있습니다. 그런데 관심을 끄는 유일한 시장 파렛은 교환입니다. 이것이 당신의 전부가 아닙니다 .... 망치 또는 인수 ... .. 예로서 ..
패턴을 찾는다면 실험과 연구의 순도에 중요한 모든 데이터가 있으므로 일반적으로 볼륨과 델타를 고려하지 않는 것은 잘못입니다. 틱이나 다른 볼륨은 데이터일 뿐입니다. 분석 없이 정확성과 정확성을 논하는 것은 옳지 않습니다. 왜 그렇게 감정적입니까? 나는 15, 16세 때부터 어딘가에서 아이디어를 찾고 있었는데, 그러한 작업에서 결과와 감정에 대한 짧은 시간입니다. 이미 잘 먹이는 것)))))
1) 보호 영역의 매개변수를 직접 선택하면 최대값을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 이익은 모두 글로벌 목표에 관한 것이지만 로컬 목표에서는 다양한 TP의 수백 가지 매개변수를 사용할 수 있습니다.
2) 다른 예측 변수가 있습니다. 메모리를 고려하는 것이 합리적이라면 이를 고려해야 합니다.
3) 먼저: 진입점을 지정하는 로컬 타겟으로 예측자를 만들 수 있습니다 (타겟은 ZZ의 방향이 아니라 반전/비반전 등).
두 번째: 전역 목표에 더 가까워질수록 입력이 각각 더 정확해집니다.
어디선가 zz에 대한 일기예보를 차트에 버렸는데 찾으면 여기에 붙일게
하지만 #17408 을 찾았습니다. 품질을 95%까지 올리면 좋을 것 같아요))
하지만 혼자 하기에는 지루하고 아이디어가 다 떨어지기 때문에 공개 데이터 세트라는 아이디어를 생각해 냈지만 그 중 하나를 깨달았습니다((
4) 할 수는 있지만 로컬 기능으로 작업하고 있다는 것을 기억하십시오. 그러면 이것은 함께 맞추는 데 도움이 될 퍼즐 조각일 뿐입니다.
5) 촛불이 끝날 때 mt4에서 txt로 따옴표를 지속적으로 업로드하는 간단한 스크립트가 있습니다. 그런 다음 R에서 읽습니다. 글쎄, 내가 원하는대로합니다)
나는 97% 정확했다. 근데 이게 무슨 소용이야? 내 예측 변수 중 하나는 현재 막대의 ZZ 벡터입니다. 그것만으로도 70%의 정확한 분류를 제공할 것이라고 생각합니다....
2017-2019 교육은 분이고 독립 샘플은 2020이며 도구는 Si를 접착하는 것입니다.
일반적으로 은행에서는 시장 중립적 전략을 사용하여 막대한 자본을 통해 와사비 1/10을 벌지만 현금으로는 운영 비용 등을 충당하기에 충분한 금액입니다. 그리고 드물게 그들은 투자자를 희생시키면서 그것을하지 않습니다. 왜냐하면 잃지 않는 전략으로 .... 당신은 생각하지 않습니까 ???
증거 없음. 현재 거래가 밀리초 단위로 소요되는 매우 빈번한 거래가 있고 이러한 거래가 시장의 거의 절반을 차지한다는 전문 기관의 보고와 같이 알고리즘, 전문가, 과정이 보이지 않습니다. 있을 수 있지만 도달하지 못하면 우리에게 쓸모없는 것입니다.
나는 97% 정확했다. 근데 이게 무슨 소용이야? 내 예측 변수 중 하나는 현재 막대의 ZZ 벡터입니다. 그것만으로도 70%의 정확한 분류를 제공할 것이라고 생각합니다....
몰라, 나는 위치적으로 M15 내에서 일하고 걱정하지 않는다. 먹음직스럽네요....모에크스, 15년만의 포렉스. 그냥 보고 생각하면 여기 가봐야 알겠지만.. 마치 돌기둥 같은..유. 하지만 어쩌면 내가 운이 좋은 것일지도... 비록... 당신은 경험을 마시지 않을 것이지만, 나는 가서 더 취하게 될 것입니다... :-)
내 말은 다음과 같습니다.
...패턴의 파괴에 대한 예측을 합니다. 아마도 적어도 두 개의 NS가 작동해야 합니다. SOM은 유사한 벡터(일부 너비(시간)의 부동 "보이는" 창의 벡터)를 분류합니다. 예를 들어 우리는 가장 지배적인 계층과 함께 일합니다. 음, MLP는 이미 모든 종류의 요인을 고려하여 그러한 반복의 통계(예:)를 기반으로 새로운 패턴의 충실도/거짓을 예측할 수 있습니다.
협력에 관해서라면, 나는 상관하지 않습니다. 오히려 내 느림에 질려. 코드를 공식화하고 디버깅하는 과정이 때로는 오랜 시간이 걸립니다 ...
Alexey Martyanov가 오랫동안 이야기해온 것은 오랫동안 관련이 있을 것이라고 생각합니다... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
당신은 모든 것이 옳다고 생각하고 생각의 방향이 옳습니다. Maitrade도 이해했다는 사실에 대해 신용!
마켓메이커를 예측해야 하는건데 잘되면 이런게 나올거야
그러나 내 생각에 당신이 가지고 있는 도구는 그다지