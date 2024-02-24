트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 873

알렉세이 비아즈미킨 :

좋아 보인다! 그리고 그것을 인간이 이해할 수 있는 코드로 번역하는 방법은 무엇입니까?

번역하기 쉬운만큼 

   Xmin=   0.0 ;
   Xmax= 10.0 ;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/ 2.0 ;
   Xcc = Xmax* 2.0 / 3.0 ;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if ( x >= Xmax )            k= Kmax; else
   if ( x <= Xmin )            k= Kmin; else
   if ( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) )   k= MathPow (X/Xcp, 2.0 );     else
   if ( (x>Xcp) &&(x<=Xcc) )   k= 1.0 +((X-Xcp)/Xcp)/ 3.0 ; else
   if ( (x>Xcc) &&(x<Xmax) )   k= 1.0 + MathPow ((X-Xcp)/Xcp, 2.0 );

인수 X 의 범위는 기능 K 의 해당 변경이 설정되는 필수 하위 범위로 나뉩니다.

위 그림과 같이 이쁘게 작업에 지정된 특정 범위를 찾습니다.

Xmin=0.0;

Xmax= 10.0;

이러한 경계가 변경되면 아름다움이 침해됩니다.

그러나 범위의 경계를 변경할 수 있고 원하는 기능 값을 출력에서 얻을 수 있는 경우 일반적인 방법으로도 수행할 수 있습니다.


글쎄, 나는 건설의 원리가 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다.

행운을 빕니다.

그래서 더 좋을 것입니다. 초과분을 제거하십시오.

.

   Xmin=   0.0 ;
   Xmax= 10.0 ;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/ 2.0 ;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if ( x >= Xmax )            k= Kmax; else
   if ( x <= Xmin )            k= Kmin; else
   if ( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) )   k= MathPow (X/Xcp, 2.0 );     else
   if ( (x>Xcp) &&(x<Xmax) )   k= 1.0 + MathPow ((X-Xcp)/Xcp, 2.0 );

행운을 빕니다.

클리핑 효과를 향상시킬 수 있습니다

. 

   Xmin=   0.0 ;
   Xmax= 10.0 ;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/ 2.0 ;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if ( x >= Xmax )            k= Kmax; else
   if ( x <= Xmin )            k= Kmin; else
   if ( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) )   k= MathPow (X/Xcp, 4.0 );     else
   if ( (x>Xcp) &&(x<Xmax) )   k= 1.0 + MathPow ((X-Xcp)/Xcp, 4.0 );

모든 것이 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다.

행운을 빕니다.

 
올렉 자동판매기 :

클리핑 효과를 향상시킬 수 있습니다

.

모든 것이 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다.

행운을 빕니다.

고맙습니다!

명확하고 이해하기 쉽게 이야기하기에는 너무 이릅니다. 자세히 이해해야 합니다!

 
중재자는 여기에서 손실되지 않도록 계수별로 모든 주제 메시지를 https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 주제로 전송하도록 요청합니다.
 
알렉세이 비아즈미킨 :
중재자는 여기에서 손실되지 않도록 계수별로 모든 주제 메시지를 https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 주제로 전송하도록 요청합니다.

여기서 질문이 있습니다. 왜 이 스레드에 작업이 표시되었습니까?

그와 함께 무화과, 물론 홍수가 있고 지붕을 통해 있지만 그것은 흥미 롭습니다. 아니요, 관심도 없고 관심도 없습니다.

 
유리 아사울렌코 :

여기서 질문이 있습니다. 왜 이 스레드에 작업이 표시되었습니까?

그와 함께 무화과, 물론 홍수가 있고 지붕을 통해 있지만 그것은 흥미 롭습니다. 아니요, 관심도 없고 관심도 없습니다.

내 경험상 이 스레드의 사람들은 다른 스레드에 거의 게시하지 않으므로 읽지 않을 수 있습니다.

이 문제는 머신 러닝을 위해 해결되어야 하며, 강화 학습 에 필요한 솔루션이라고 생각하므로 이 주제에 속합니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

내 경험상 이 스레드의 사람들은 다른 스레드에 거의 게시하지 않으므로 읽지 않을 수 있습니다.

이 문제는 머신 러닝을 위해 해결해야 하고, 그 솔루션이 강화 학습에 필요하다고 생각하므로 이 주제에 속합니다.

그리고 일반 S자형 등은 어떤 식으로든 맞지 않습니까? 그리고 거기에는 어떤 교과서에서도 무화과까지 있습니다.

그리고 그들이 읽지 않는 것은 그렇습니다. 가끔, 어쩌면.

 
유리 아사울렌코 :

그리고 일반 S자형 등은 어떤 식으로든 맞지 않습니까? 그리고 거기에는 어떤 교과서에서도 무화과까지 있습니다.

어떤 상태에서 찾고 적합한 지 확인합니까? 나는 지식이 없습니다-바보, 그래서 나는 똑똑한 사람들에게 묻습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

어떤 상태에서 찾고 적합한 지 확인합니까? 나는 지식이 없습니다-바보, 그래서 나는 똑똑한 사람들에게 묻습니다.

그들이 맞는지 어떻게 알 수 있습니까? NN(신경망)으로 작업합니까?

그리고 그렇지 않다면 무엇입니까? 그리고 MO의 주제에 더 가깝습니다.)

