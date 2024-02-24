트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 873 1...866867868869870871872873874875876877878879880...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.04.29 13:16 #8721 알렉세이 비아즈미킨 : 좋아 보인다! 그리고 그것을 인간이 이해할 수 있는 코드로 번역하는 방법은 무엇입니까? 번역하기 쉬운만큼 Xmin= 0.0 ; Xmax= 10.0 ; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/ 2.0 ; Xcc = Xmax* 2.0 / 3.0 ; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if ( x >= Xmax ) k= Kmax; else if ( x <= Xmin ) k= Kmin; else if ( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) ) k= MathPow (X/Xcp, 2.0 ); else if ( (x>Xcp) &&(x<=Xcc) ) k= 1.0 +((X-Xcp)/Xcp)/ 3.0 ; else if ( (x>Xcc) &&(x<Xmax) ) k= 1.0 + MathPow ((X-Xcp)/Xcp, 2.0 ); 인수 X 의 범위는 기능 K 의 해당 변경이 설정되는 필수 하위 범위로 나뉩니다. 위 그림과 같이 이쁘게 작업에 지정된 특정 범위를 찾습니다. Xmin=0.0; Xmax= 10.0; 이러한 경계가 변경되면 아름다움이 침해됩니다. 그러나 범위의 경계를 변경할 수 있고 원하는 기능 값을 출력에서 얻을 수 있는 경우 일반적인 방법으로도 수행할 수 있습니다. 글쎄, 나는 건설의 원리가 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다. [삭제] 2018.04.29 13:40 #8722 그래서 더 좋을 것입니다. 초과분을 제거하십시오. . Xmin= 0.0 ; Xmax= 10.0 ; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/ 2.0 ; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if ( x >= Xmax ) k= Kmax; else if ( x <= Xmin ) k= Kmin; else if ( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) ) k= MathPow (X/Xcp, 2.0 ); else if ( (x>Xcp) &&(x<Xmax) ) k= 1.0 + MathPow ((X-Xcp)/Xcp, 2.0 ); 행운을 빕니다. [삭제] 2018.04.29 13:45 #8723 클리핑 효과를 향상시킬 수 있습니다 . Xmin= 0.0 ; Xmax= 10.0 ; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/ 2.0 ; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if ( x >= Xmax ) k= Kmax; else if ( x <= Xmin ) k= Kmin; else if ( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) ) k= MathPow (X/Xcp, 4.0 ); else if ( (x>Xcp) &&(x<Xmax) ) k= 1.0 + MathPow ((X-Xcp)/Xcp, 4.0 ); 모든 것이 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 13:52 #8724 올렉 자동판매기 : 클리핑 효과를 향상시킬 수 있습니다 . 모든 것이 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다. 고맙습니다! 명확하고 이해하기 쉽게 이야기하기에는 너무 이릅니다. 자세히 이해해야 합니다! Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 13:54 #8725 중재자는 여기에서 손실되지 않도록 계수별로 모든 주제 메시지를 https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 주제로 전송하도록 요청합니다. Yuriy Asaulenko 2018.04.29 15:27 #8726 알렉세이 비아즈미킨 : 중재자는 여기에서 손실되지 않도록 계수별로 모든 주제 메시지를 https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 주제로 전송하도록 요청합니다. 여기서 질문이 있습니다. 왜 이 스레드에 작업이 표시되었습니까? 그와 함께 무화과, 물론 홍수가 있고 지붕을 통해 있지만 그것은 흥미 롭습니다. 아니요, 관심도 없고 관심도 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 15:29 #8727 유리 아사울렌코 : 여기서 질문이 있습니다. 왜 이 스레드에 작업이 표시되었습니까? 그와 함께 무화과, 물론 홍수가 있고 지붕을 통해 있지만 그것은 흥미 롭습니다. 아니요, 관심도 없고 관심도 없습니다. 내 경험상 이 스레드의 사람들은 다른 스레드에 거의 게시하지 않으므로 읽지 않을 수 있습니다. 이 문제는 머신 러닝을 위해 해결되어야 하며, 강화 학습 에 필요한 솔루션이라고 생각하므로 이 주제에 속합니다. Yuriy Asaulenko 2018.04.29 15:37 #8728 알렉세이 비아즈미킨 : 내 경험상 이 스레드의 사람들은 다른 스레드에 거의 게시하지 않으므로 읽지 않을 수 있습니다. 이 문제는 머신 러닝을 위해 해결해야 하고, 그 솔루션이 강화 학습에 필요하다고 생각하므로 이 주제에 속합니다. 그리고 일반 S자형 등은 어떤 식으로든 맞지 않습니까? 그리고 거기에는 어떤 교과서에서도 무화과까지 있습니다. 그리고 그들이 읽지 않는 것은 그렇습니다. 가끔, 어쩌면. Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 15:46 #8729 유리 아사울렌코 : 그리고 일반 S자형 등은 어떤 식으로든 맞지 않습니까? 그리고 거기에는 어떤 교과서에서도 무화과까지 있습니다. 어떤 상태에서 찾고 적합한 지 확인합니까? 나는 지식이 없습니다-바보, 그래서 나는 똑똑한 사람들에게 묻습니다. Yuriy Asaulenko 2018.04.29 15:47 #8730 알렉세이 비아즈미킨 : 어떤 상태에서 찾고 적합한 지 확인합니까? 나는 지식이 없습니다-바보, 그래서 나는 똑똑한 사람들에게 묻습니다. 그들이 맞는지 어떻게 알 수 있습니까? NN(신경망)으로 작업합니까? 그리고 그렇지 않다면 무엇입니까? 그리고 MO의 주제에 더 가깝습니다.) 1...866867868869870871872873874875876877878879880...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋아 보인다! 그리고 그것을 인간이 이해할 수 있는 코드로 번역하는 방법은 무엇입니까?
번역하기 쉬운만큼
인수 X 의 범위는 기능 K 의 해당 변경이 설정되는 필수 하위 범위로 나뉩니다.
위 그림과 같이 이쁘게 작업에 지정된 특정 범위를 찾습니다.
Xmin=0.0;
Xmax= 10.0;
이러한 경계가 변경되면 아름다움이 침해됩니다.
그러나 범위의 경계를 변경할 수 있고 원하는 기능 값을 출력에서 얻을 수 있는 경우 일반적인 방법으로도 수행할 수 있습니다.
글쎄, 나는 건설의 원리가 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다.
그래서 더 좋을 것입니다. 초과분을 제거하십시오.
클리핑 효과를 향상시킬 수 있습니다
모든 것이 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다.
클리핑 효과를 향상시킬 수 있습니다
모든 것이 명확하고 이해할 수 있기를 바랍니다.
고맙습니다!
명확하고 이해하기 쉽게 이야기하기에는 너무 이릅니다. 자세히 이해해야 합니다!
중재자는 여기에서 손실되지 않도록 계수별로 모든 주제 메시지를 https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 주제로 전송하도록 요청합니다.
여기서 질문이 있습니다. 왜 이 스레드에 작업이 표시되었습니까?
그와 함께 무화과, 물론 홍수가 있고 지붕을 통해 있지만 그것은 흥미 롭습니다. 아니요, 관심도 없고 관심도 없습니다.
내 경험상 이 스레드의 사람들은 다른 스레드에 거의 게시하지 않으므로 읽지 않을 수 있습니다.
이 문제는 머신 러닝을 위해 해결되어야 하며, 강화 학습 에 필요한 솔루션이라고 생각하므로 이 주제에 속합니다.
그리고 일반 S자형 등은 어떤 식으로든 맞지 않습니까? 그리고 거기에는 어떤 교과서에서도 무화과까지 있습니다.
그리고 그들이 읽지 않는 것은 그렇습니다. 가끔, 어쩌면.
어떤 상태에서 찾고 적합한 지 확인합니까? 나는 지식이 없습니다-바보, 그래서 나는 똑똑한 사람들에게 묻습니다.
그들이 맞는지 어떻게 알 수 있습니까? NN(신경망)으로 작업합니까?
그리고 그렇지 않다면 무엇입니까? 그리고 MO의 주제에 더 가깝습니다.)