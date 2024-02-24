트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2579 1...257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586...3399 새 코멘트 Roman 2022.02.12 07:18 #25781 막심 드미트리예프스키 # : 이러한 급수를 고정 급수에 근사할 수 있습니까? 이와 같이? 4년 동안 수색했습니다. 칼만보다 빠릅니다. [삭제] 2022.02.12 07:26 #25782 로마자 # : 이와 같이? 4년 동안 수색했습니다. 칼만보다 빠릅니다. 아니요, 저는 비정상 스프레드(자주 발생하는 스프레드)를 의미했습니다. 고정성은 모델을 훈련할 때만 필요하며 거래는 고정되지 않은 구현에서 수행됩니다. 가장 중요한 것은 충분한 예가 있다는 것입니다. Renat Akhtyamov 2022.02.12 07:34 #25783 중재의 주요 본질은 물론 이후의 모든 통화 쌍의 상호 이동 사이에 시장의 균형이 있음을 관찰하는 것입니다 즉, 나는 이들의 상호 연결된 움직임을 말할 것입니다. 그리고 이것은 확산에 지나지 않습니다. 사실, 스프레드와의 싸움은 거래자에게 유리하지 않게 확장되고 주머니에서 돈을 가지고 있는 동안 끝없이 돈을 퍼낼 수 있습니다.) 이것은 코티르의 움직임을 지배하는 그랜드마스터와 함께 하는 체스 게임입니다. 이 게임은 여전히 동일합니다 ..... 포트폴리오에 충돌하거나 진자처럼 서로에 대해 흔들리는 두 개의 삼각형에 대한 내 게시물을 보라고 조언하지 않습니다. 둘 다 개별적으로 균형을 이루고 거래자에게 거의 중립적이기 때문에 흥미롭고 수익성 있는 전략입니다. 쌍은 다음과 같이 중첩됩니다. 1.0 - 입찰/입찰0 EUR/USD/GBP 예시의 자기자본 EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 역사상 0.000!!! 행운을 빕니다! 고조파 거래 증권거래소 차익거래, 파헤칠 의미가 Murrey 수학 거래 시스템 Roman 2022.02.12 07:48 #25784 막심 드미트리예프스키 # : 아니요, 저는 비정상 스프레드(자주 발생하는 스프레드)를 의미했습니다. 고정성은 모델을 훈련할 때만 필요하며 거래는 고정되지 않은 구현에서 수행됩니다. 가장 중요한 것은 충분한 예가 있다는 것입니다. 이해하실 거라 생각했습니다. 이것은 전환이 있는 비정상, 자기 상관 계열에만 해당됩니다. 다음은 두 개의 필터인 오류율을 비교한 것입니다. 그린칼만. [삭제] 2022.02.12 07:55 #25785 로마자 # : 이해하실 거라 생각했습니다. 이것은 전환이 있는 비정상, 자기 상관 계열에만 해당됩니다. 다음은 두 개의 필터인 오류율을 비교한 것입니다. 그린칼만. 불행히도, 나는 필터에 대해 아무것도 이해하지 못하고 거래에서 그것을 사용하는 방법을 이해하지 못합니다. 나는 순전히 MO 기술에 대해 글을 쓰고 있으며 다소 관련이 있습니다. 객관적인 척 하지 않고 MA를 취하고 분산을 빼면 모든 필터를 만들 수 있고 시리즈에 맞출 수 있으며 아마도 "메모리"를 추가할 수 있습니다. 무엇 때문에? MO를 통해 TS를 배운다면 mytarmailS 2022.02.12 09:23 #25786 로마자 # : 이해하실 거라 생각했습니다. 이것은 전환이 있는 비정상, 자기 상관 계열에만 해당됩니다. 다음은 두 개의 필터인 오류율을 비교한 것입니다. 그린칼만. 그래서 그것은 무엇입니까? Renat Akhtyamov 2022.02.12 10:22 #25787 mytarmailS # : 어떻게든 두 쌍의 가격을 다음으로 나누어야 합니다. 1) 수익을 내는 스프레드 2) 소음 아마도 AMO, 자동 인코더 또는 네트워크를 통해 PCA 또는 다른 것을 분해하는 작업(그러나 여기서는 모든 것이 새 데이터에서 "분해"될 가능성이 높음)이므로 PCA를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 분해 후 "좋은 스프레드"를 "숫자"로 어떻게든 설명해야 합니다. 여기서 하나의 공적분으로는 충분하지 않습니다. 스프레드는 더 이상 가격의 선형 곱이 아니라 비 -분해 후 가격의 선형 부분 가장 멋진 점은 두 쌍의 스프레드가 세 번째 차트라는 것입니다. 그런 거래가 무슨 소용이야? mytarmailS 2022.02.12 10:41 #25788 레나트 아크티아모프 # : 가장 멋진 점은 두 쌍의 스프레드가 세 번째 차트라는 것입니다. 그런 거래가 무슨 소용이야? 글쎄, 이것은 스프레드가 아니다. Maxim Kuznetsov 2022.02.12 11:36 #25789 레나트 아크티아모프 # : 가장 멋진 점은 두 쌍의 스프레드가 세 번째 차트의 그런 거래가 무슨 소용이야? 삼각형을 거래하는 것이 합리적입니다. 그리고 신경망이 신뢰한다면 3번 훈련합니다. 단순히 1개의 임의 캐릭터의 역사에 틈새가 없기 때문입니다. 그것은 효과적으로 거래되고 어떤 이론에서든 소음이어야 합니다. 그리고 3개의 작은 창으로 현재 상황을 파악할 수 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2022.02.12 14:04 #25790 mytarmailS # : 5년 이상 파운드 및 유로 호가를 보유하고 있는 사람 5min. 저에게 보내주세요!!! SanSanych의 힌트가 있었습니다 - DukasKopi 1...257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이러한 급수를 고정 급수에 근사할 수 있습니까?
이와 같이?
4년 동안 수색했습니다. 칼만보다 빠릅니다.
이와 같이?
4년 동안 수색했습니다. 칼만보다 빠릅니다.
중재의 주요 본질은 물론 이후의 모든 통화 쌍의 상호 이동 사이에 시장의 균형이 있음을 관찰하는 것입니다
즉, 나는 이들의 상호 연결된 움직임을 말할 것입니다.
그리고 이것은 확산에 지나지 않습니다.
사실, 스프레드와의 싸움은 거래자에게 유리하지 않게 확장되고 주머니에서 돈을 가지고 있는 동안 끝없이 돈을 퍼낼 수 있습니다.)
이것은 코티르의 움직임을 지배하는 그랜드마스터와 함께 하는 체스 게임입니다.
이 게임은 여전히 동일합니다 .....
포트폴리오에 충돌하거나 진자처럼 서로에 대해 흔들리는 두 개의 삼각형에 대한 내 게시물을 보라고 조언하지 않습니다.
둘 다 개별적으로 균형을 이루고 거래자에게 거의 중립적이기 때문에 흥미롭고 수익성 있는 전략입니다.
쌍은 다음과 같이 중첩됩니다.
1.0 - 입찰/입찰0
EUR/USD/GBP 예시의 자기자본
EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 역사상 0.000!!!
아니요, 저는 비정상 스프레드(자주 발생하는 스프레드)를 의미했습니다. 고정성은 모델을 훈련할 때만 필요하며 거래는 고정되지 않은 구현에서 수행됩니다. 가장 중요한 것은 충분한 예가 있다는 것입니다.
이해하실 거라 생각했습니다. 이것은 전환이 있는 비정상, 자기 상관 계열에만 해당됩니다.
다음은 두 개의 필터인 오류율을 비교한 것입니다.
그린칼만.
그래서 그것은 무엇입니까?
어떻게든 두 쌍의 가격을 다음으로 나누어야 합니다.
1) 수익을 내는 스프레드
2) 소음
아마도 AMO, 자동 인코더 또는 네트워크를 통해 PCA 또는 다른 것을 분해하는 작업(그러나 여기서는 모든 것이 새 데이터에서 "분해"될 가능성이 높음)이므로 PCA를 사용하는 것이 좋습니다.
그리고 분해 후 "좋은 스프레드"를 "숫자"로 어떻게든 설명해야 합니다. 여기서 하나의 공적분으로는 충분하지 않습니다. 스프레드는 더 이상 가격의 선형 곱이 아니라 비 -분해 후 가격의 선형 부분
삼각형을 거래하는 것이 합리적입니다. 그리고 신경망이 신뢰한다면 3번 훈련합니다.
단순히 1개의 임의 캐릭터의 역사에 틈새가 없기 때문입니다. 그것은 효과적으로 거래되고 어떤 이론에서든 소음이어야 합니다.
그리고 3개의 작은 창으로 현재 상황을 파악할 수 있습니다.
5년 이상 파운드 및 유로 호가를 보유하고 있는 사람 5min. 저에게 보내주세요!!!
SanSanych의 힌트가 있었습니다 - DukasKopi