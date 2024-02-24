트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1665 1...165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672...3399 새 코멘트 Evgeny Dyuka 2020.03.31 20:32 #16641 이고르 마카누 : 이에 대한 생생한 예가 MQL5 커뮤니티 앱 스토어 입니다. MQL5 브랜드 뒤에는 전문 거래 플랫폼인 MetaTrader5와 함께 거대한 거래자와 프로그래머 커뮤니티가 있습니다. 따라서 이 상점에는 신경망 기반 솔루션 섹션이 있습니다. 봇은 많지만 실제 봇은 하나도 없습니다. 규칙에 따라 신경망을 사용하여 봇을 추가하는 것은 금지되어 있습니다. 믿기 어렵지만 사실입니다. 외부 API 연결 금지는 신경망 사용 가능성을 배제하고 MQL5에 내장된 도구는 실제로 작동하지 않습니다. 이 문제를 MQL5 기술 지원팀과 논의했지만 명확한 답변을 받지 못했습니다. 이것은 Metaquot의 히트작이거나 저자의 무능함입니다. 어떤 종류의 제품을 홍보하려는 시도로 다소 원시적인 마케팅이지만 이 제품이 어떤 범주에 속하는지 추측하기 어렵습니다. ... 네, 기억했습니다! 같은 Habré에서 얼마 전에 나는 사진 / 사진으로 국적을 결정하는 일종의 응용 프로그램에 대해 읽었습니다. 하나의 의견 이있었습니다. 과학 프로그램이 아닌 엔터테인먼트 제품을 약속 했다고 말합니다. )))) 흠, 어때요... 아파요? ;) 인용문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? Igor Makanu 2020.03.31 20:45 #16642 예브게니 듀카 : 인용문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 언어가 신경망을 지원하지 않고 무언가가 금지되어 있다는 것은 옳지 않습니다. https://www.mql5.com/en/search#!keyword=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80% D0%BE% D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market 귀하의 진술로 귀하는 기사 작성자의 작업에 의문을 제기합니다. https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE %D1%81 %D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles 시장에 있는 이러한 제품 중 일부는 기사 작성자가 게시하고 기사 자료는 무료로 게시되며 기사의 많은 솔루션을 단순히 반복하여 시장에 출시할 수 있습니다. 좋아, 물론 당신의 비즈니스이지만 IMHO, 그들은 스스로를 위해 광고 방지를 만들었습니다. Evgeny Dyuka 2020.03.31 20:59 #16643 이고르 마카누 : 언어가 신경망을 지원하지 않고 무언가가 금지되어 있다는 것은 옳지 않습니다. 제품 목록을 살펴보았습니다. 관련성 목록의 첫 번째 항목에는 하나의 설명이 있고 그 다음에는 텍스트가 없습니다. 이것은 2014년의 것이므로 이 기간 동안 더 관련성이 높은 항목이 나타나지 않았습니까? 이 기사는 2014 년에도 있습니다. 그 이후로 많은 물이 다리 아래로 흘렀습니다 ... 화내지 말고 비판만 듣고 더 빨리 변해야 한다고 생각합니다. MQL5 암호는 이미 손실되었으며 신경망도 지나갈 것입니다. Evgeny Dyuka 2020.03.31 21:05 #16644 이고르 마카누 : 언어가 신경망을 지원하지 않고 무언가가 금지되어 있다는 것은 옳지 않습니다. "금지"에 대해서는 이미 논의한 바 있으므로 위의 포럼을 살펴보기만 하면 됩니다. mytarmailS 2020.04.01 08:41 #16645 내 로봇은 어제 고뇌에 빠졌다)) 예브게니 듀카 : 20-30개의 네트워크가 작동하고 있지만 696개가 저에게 효과적이었습니다. :) Mihail Marchukajtes 2020.04.01 08:54 #16646 mytarmailS : 내 로봇은 어제 고뇌에 빠졌다)) 20-30개의 네트워크가 작동하고 있지만 696개가 저에게 효과적이었습니다. :) 그래서 나는 또한 내구성이 없을 것이라고 말하는 것입니다. 배수가 시작되는 순간을 결정하는 법을 배웁니다. 그리고 네, 시장에서 NS와 함께 일하는 것은 그를 일주일에 2 번 훈련시키는 것입니다 .... 항상 같은 훈련을받지는 않기 때문에 건조의 순간이 그리워집니다 ... mytarmailS 2020.04.01 09:02 #16647 마이클 마르쿠카이테스 : 그래서 나는 또한 내구성이 없을 것이라고 말하는 것입니다. 배수가 시작되는 순간을 결정하는 법을 배웁니다. 그리고 네, 시장에서 NS와 함께 일하는 것은 그를 일주일에 2 번 훈련시키는 것입니다 .... 항상 같은 훈련을받지는 않기 때문에 건조의 순간이 그리워집니다 ... 농담은 내가 그를 새로운 데이터로 훈련시킨 후 그가 죽었다는 것입니다 ... 그리고 나는 또한 훈련 후 로봇이 정상적으로 거래를 시작하지만 항상 즉시 가 아니라 때로는 거래를 하루나 이틀 건너 뛰고 나서 ... 내가 설명할게.. 어딘가에 1) 여기서 나는 완전히 재교육을 받았다. 2) 로봇이 돈을 벌고 물이 빠지기 시작했습니다. 3) 그러나 약 하루 후에 그는 다시 수입을 올리기 시작했습니다. 로봇이 즉시 규범을 교환합니까? 그건 그렇고, 나는 비슷한 접근 방식이 나타났습니다. 거의 귀하와 비슷합니다. mytarmailS 2020.04.01 09:19 #16648 mytarmails : 농담은 내가 그를 새로운 데이터로 훈련시킨 후 그가 죽었다는 것입니다 ... 그리고 나는 또한 훈련 후 로봇이 정상적으로 거래를 시작하지만 항상 즉시 가 아니라 때로는 거래를 하루나 이틀 건너 뛰고 나서 ... 내가 설명할게.. 어딘가에 1) 여기서 나는 완전히 재교육을 받았다. 2) 로봇이 돈을 벌고 물이 빠지기 시작했습니다. 3) 그러나 약 하루 후에 그는 다시 수입을 올리기 시작했습니다. 당신은 말할 것입니다, 당신이 운전하고 있는 것은 단지 혼돈일 뿐이며 로봇은 작동하지 않으며 단순히 재교육을 받았으며 시장에 적합하지 않습니다. 나는 말할 것이다 - 아마도 .. 그러나 1) 세 번도 안 봐도 똑같은 사진을 본다 2) 과도하게 훈련되거나 실수로 하루에 100번의 거래를 하기가 어렵습니다 (지난번처럼) . 여기에 같은 거래, 같은 병합 로봇이 있지만 이미 수익을 올리기 시작했을 때 마지막 날에만 그가 트렌드를 얼마나 명확하게 보고 올바른 방향으로 열리는지 보십시오. 이것이 우연일 수 있습니까? 과적합? 그가 오늘 어떻게 지내는지 보자 Mihail Marchukajtes 2020.04.01 09:37 #16649 mytarmailS : 당신은 말할 것입니다, 당신이 운전하고 있는 것은 단지 혼돈일 뿐이며 로봇은 작동하지 않으며 단순히 재교육을 받았으며 시장에 적합하지 않습니다. 나는 말할 것이다 - 아마도 .. 그러나 1) 세 번도 안 봐도 똑같은 사진을 본다 2) 과도하게 훈련되거나 실수로 하루에 100번의 거래를 하기가 어렵습니다 (지난번처럼) . 여기에 같은 거래, 같은 병합 로봇이 있지만 이미 수익을 올리기 시작했을 때 마지막 날에만 그가 트렌드를 얼마나 명확하게 보고 올바른 방향으로 열리는지 보십시오. 이것이 우연일 수 있습니까? 과적합? EH... 젊음을 인정합니다 :-). 나는 당신에게 정말로 상기시켰고, 이제 로봇을 훈련시키고 인용문의 전체 기록에 대해 테스트를 실행합니다. 그리고 당신은 균형 곡선이 실제로 꾸준히 내려가다가 꾸준히 올라가는 것을 보게 될 것입니다. 즉, 작동하지 않습니다. 여기에서 신경망 의 두 번째 수준으로 이동하여 실제로 수행할 수 있지만 두 가지를 보기는 어려울 것입니다. 즉, 다항식을 훈련하고 이를 기본 전략으로 만들고 매개변수의 작업을 모니터링하고 세트 시작에 대한 예측을 합니다. 여기서 가장 중요한 것은 제 시간에 세트에서 뛰어 내리는 것입니다. 이것은 하나의 접근 방식입니다. 그리고 다른 하나는 운동 후 오랜 시간이 아니더라도 지속적으로 TS가 작동하는 경우입니다. 시장의 주요 지표는 이익이 아니라 이익 창출의 안정성입니다. 두 번째 경우에는 수익성 있는 차량의 80%를 받아야 합니다. 즉, 10주 중 최대 2주를 잃습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 일반적으로 지는 것은 불가능합니다. 글쎄, 나는 그런 ... 나 자신을 옮겼습니다. 그러나 사실, 기본 전략으로 사용할 수 있는 계열의 다항식을 사용하여 근사치를 얻었습니다. 이것은 지표입니다. 전체 스토리를 기반으로 구축하면 놀랄 것입니다 :-) 이론부터 실습까지 [아카이브!] FOREX - 동향, EA를 판매하는 다른 웹사이트 mytarmailS 2020.04.01 10:17 #16650 흠, 내가 바보일지도 몰라, 그리고 난 희망을 품고 있어 1...165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이에 대한 생생한 예가 MQL5 커뮤니티 앱 스토어 입니다. MQL5 브랜드 뒤에는 전문 거래 플랫폼인 MetaTrader5와 함께 거대한 거래자와 프로그래머 커뮤니티가 있습니다. 따라서 이 상점에는 신경망 기반 솔루션 섹션이 있습니다. 봇은 많지만 실제 봇은 하나도 없습니다. 규칙에 따라 신경망을 사용하여 봇을 추가하는 것은 금지되어 있습니다. 믿기 어렵지만 사실입니다. 외부 API 연결 금지는 신경망 사용 가능성을 배제하고 MQL5에 내장된 도구는 실제로 작동하지 않습니다. 이 문제를 MQL5 기술 지원팀과 논의했지만 명확한 답변을 받지 못했습니다.
이것은 Metaquot의 히트작이거나 저자의 무능함입니다.
어떤 종류의 제품을 홍보하려는 시도로 다소 원시적인 마케팅이지만 이 제품이 어떤 범주에 속하는지 추측하기 어렵습니다.
... 네, 기억했습니다! 같은 Habré에서 얼마 전에 나는 사진 / 사진으로 국적을 결정하는 일종의 응용 프로그램에 대해 읽었습니다. 하나의 의견 이있었습니다. 과학 프로그램이 아닌 엔터테인먼트 제품을 약속 했다고 말합니다. ))))
흠, 어때요... 아파요?
;)
인용문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
언어가 신경망을 지원하지 않고 무언가가 금지되어 있다는 것은 옳지 않습니다. https://www.mql5.com/en/search#!keyword=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80% D0%BE% D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market
귀하의 진술로 귀하는 기사 작성자의 작업에 의문을 제기합니다. https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE %D1%81 %D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles
시장에 있는 이러한 제품 중 일부는 기사 작성자가 게시하고 기사 자료는 무료로 게시되며 기사의 많은 솔루션을 단순히 반복하여 시장에 출시할 수 있습니다.
좋아, 물론 당신의 비즈니스이지만 IMHO, 그들은 스스로를 위해 광고 방지를 만들었습니다.
제품 목록을 살펴보았습니다. 관련성 목록의 첫 번째 항목에는 하나의 설명이 있고 그 다음에는 텍스트가 없습니다. 이것은 2014년의 것이므로 이 기간 동안 더 관련성이 높은 항목이 나타나지 않았습니까?
이 기사는 2014 년에도 있습니다. 그 이후로 많은 물이 다리 아래로 흘렀습니다 ...
화내지 말고 비판만 듣고 더 빨리 변해야 한다고 생각합니다. MQL5 암호는 이미 손실되었으며 신경망도 지나갈 것입니다.
내 로봇은 어제 고뇌에 빠졌다))
20-30개의 네트워크가 작동하고 있지만 696개가 저에게 효과적이었습니다. :)
그래서 나는 또한 내구성이 없을 것이라고 말하는 것입니다. 배수가 시작되는 순간을 결정하는 법을 배웁니다. 그리고 네, 시장에서 NS와 함께 일하는 것은 그를 일주일에 2 번 훈련시키는 것입니다 .... 항상 같은 훈련을받지는 않기 때문에 건조의 순간이 그리워집니다 ...
농담은 내가 그를 새로운 데이터로 훈련시킨 후 그가 죽었다는 것입니다 ...
그리고 나는 또한 훈련 후 로봇이 정상적으로 거래를 시작하지만 항상 즉시 가 아니라 때로는 거래를 하루나 이틀 건너 뛰고 나서 ...
내가 설명할게..
어딘가에
1) 여기서 나는 완전히 재교육을 받았다.
2) 로봇이 돈을 벌고 물이 빠지기 시작했습니다.
3) 그러나 약 하루 후에 그는 다시 수입을 올리기 시작했습니다.
로봇이 즉시 규범을 교환합니까?
그건 그렇고, 나는 비슷한 접근 방식이 나타났습니다. 거의 귀하와 비슷합니다.
당신은 말할 것입니다, 당신이 운전하고 있는 것은 단지 혼돈일 뿐이며 로봇은 작동하지 않으며 단순히 재교육을 받았으며 시장에 적합하지 않습니다.
나는 말할 것이다 - 아마도 .. 그러나
1) 세 번도 안 봐도 똑같은 사진을 본다
2) 과도하게 훈련되거나 실수로 하루에 100번의 거래를 하기가 어렵습니다 (지난번처럼) .
여기에 같은 거래, 같은 병합 로봇이 있지만 이미 수익을 올리기 시작했을 때 마지막 날에만
그가 트렌드를 얼마나 명확하게 보고 올바른 방향으로 열리는지 보십시오. 이것이 우연일 수 있습니까? 과적합?
그가 오늘 어떻게 지내는지 보자
EH... 젊음을 인정합니다 :-). 나는 당신에게 정말로 상기시켰고, 이제 로봇을 훈련시키고 인용문의 전체 기록에 대해 테스트를 실행합니다. 그리고 당신은 균형 곡선이 실제로 꾸준히 내려가다가 꾸준히 올라가는 것을 보게 될 것입니다. 즉, 작동하지 않습니다. 여기에서 신경망 의 두 번째 수준으로 이동하여 실제로 수행할 수 있지만 두 가지를 보기는 어려울 것입니다. 즉, 다항식을 훈련하고 이를 기본 전략으로 만들고 매개변수의 작업을 모니터링하고 세트 시작에 대한 예측을 합니다. 여기서 가장 중요한 것은 제 시간에 세트에서 뛰어 내리는 것입니다. 이것은 하나의 접근 방식입니다. 그리고 다른 하나는 운동 후 오랜 시간이 아니더라도 지속적으로 TS가 작동하는 경우입니다. 시장의 주요 지표는 이익이 아니라 이익 창출의 안정성입니다. 두 번째 경우에는 수익성 있는 차량의 80%를 받아야 합니다. 즉, 10주 중 최대 2주를 잃습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 일반적으로 지는 것은 불가능합니다. 글쎄, 나는 그런 ... 나 자신을 옮겼습니다.
그러나 사실, 기본 전략으로 사용할 수 있는 계열의 다항식을 사용하여 근사치를 얻었습니다. 이것은 지표입니다. 전체 스토리를 기반으로 구축하면 놀랄 것입니다 :-)