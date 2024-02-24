트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1591 1...158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2020.01.11 17:14 #15901 이고르 마카누 : 여러 가지 이유로 작동하지 않을 것이며, 오랫동안 조사되었으며 DC 서버에서 틱을 필터링하는 문제도 아닙니다. 화살표가 이상값인 이 그림에서 https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 여기에서 볼 위치를 알고 있는 것에서 항상 그러한 진드기가있을 것입니다. 이것이 시장이 작동하는 방식입니다-왜 발생하는 또 다른 질문 틱 수준에서 점프에 대한 가정을 따르면 이러한 이상값을 고려할 것이지만 이러한 틱은 추가 이동의 방향을 형성하지 않으며 최대값은 해당 막대가 부딪히는 고/저에서 발생합니다. 나는 Halt에서 틱 표시기의 스크린샷을 찾을 수 없었습니다. 그는 이러한 이상값을 매우 잘 표시했습니다. 이 틱이 어디에서 왔는지 추측하지 않기 위해 옵션 중 하나는 MM이 종종 물음/입찰에 혼합된다는 것입니다. 따옴표는 시간 지연이 있는 스트림이지만 이것은 실제 따옴표입니다! 말하자면 "간략한 속임수와 사기 없음")))) 그런 가정은 없습니다. 치쿠 점프의 다양성에 대한 명백한 가정이 있습니다. 이산과 이진을 혼동하고 있습니까? [삭제] 2020.01.11 17:17 #15902 보리스 : 둘 다 좁은 한계 안에 떠도 괜찮다고 생각해 이론상으로는 매트가 더 중요합니다. 대기 및 2-3개의 클러스터로 충분합니다(양수\음수 + 무익한 중립 클러스터) 실제로는 더 많이 얻을 수 있으므로 더 가우스적입니다. Renat Akhtyamov 2020.01.11 17:29 #15903 여러분, 플랫의 가장 성배 뉴런을 알려주세요. 이야기를 섹션으로 나누었습니다. 이제 여기에서 신경을 가져와야 합니다. 보시다시피 실제로 쌍 사이에는 관계가 없습니다. 페어 트레이딩은 쓰레기다 Maxim Kuznetsov 2020.01.11 17:37 #15904 막심 드미트리예프스키 : 그것은 이미 폭탄 #2에 있습니다 :) 그러나 그것은 거기에 없었습니다 :-) rate_of_change/duration/periodicity는 회절 또는 스펙트로그램과 유사한 패턴을 생성해야 합니다. 요율의 맥락에서 계절적 변동 에 대한 주요 질문: 견적이 K개의 실시간 측정에서 N 포인트를 이동하는 빈도와 기간 및 패턴의 징후가 있는지 여부. 실시간 에 대해 표시됩니다. 왜냐하면 그것과 막대는 다르기 때문입니다 Maxim Kuznetsov 2020.01.11 17:39 #15905 레나트 아크티아모프 : 여러분, 플랫의 가장 성배 뉴런을 알려주세요. 섹션으로 나누었으므로 이제 여기에서 뉴런을 당겨야 합니다. 보시다시피 실제로 쌍 사이에는 관계가 없습니다. 페어 트레이딩은 쓰레기다 하나의 차트에 요약된 차트는 무엇에서 어떻게 측정되었습니까? Renat Akhtyamov 2020.01.11 17:42 #15906 막심 쿠즈네초프 : 하나의 차트에 요약된 차트는 무엇에서 어떻게 측정되었습니까? 원리는 육안 평가와 같다고 이미 썼습니다. 즉, 차트를 볼 때 가격이 하락하거나 상승하고 있음을 어떻게 이해합니까? 코드로 번역하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 처음 했을 때 화면이 이 스레드에 게시되었습니다. 이것은 1 년이 넘었습니다. 오늘 나는이 표시기에 하나가 아니라 여러 쌍을 넣기로 결정했습니다. 소스가 다르다는 것을 깨달았습니다. 본질적으로 병합이 불가능한 세그먼트로 나누어진 그래프가 있습니다. 이것은 평면입니다. 계속 진행해야 합니다. [삭제] 2020.01.11 17:44 #15907 막심 쿠즈네초프 : 그러나 그것은 거기에 없었습니다 :-) rate_of_change/duration/periodicity는 회절 또는 스펙트로그램과 유사한 패턴을 생성해야 합니다. 요율의 맥락에서 계절적 변동에 대한 주요 질문: 견적이 K개의 실시간 측정에서 N 포인트를 이동하는 빈도와 기간 및 패턴의 징후가 있는지 여부. 실시간 에 대해 표시됩니다. 왜냐하면 그것과 막대는 다르기 때문입니다 너무 멍청해.. 이제 킨즈마라우리 한 잔 하고 얘기할게) Igor Makanu 2020.01.11 18:13 #15908 알렉세이 니콜라예프 : 그런 가정은 없습니다. 치쿠 점프의 다양성에 대한 명백한 가정이 있습니다. 이산과 이진을 혼동하고 있습니까? 아니요, 내 사진과 이전 토론에 대한 링크를 추가했습니다. 다음은 메시지입니다. 안드레이 : 시장의 실제 분포는 틱 분포일 뿐이며 완전히 비정상적입니다. 막심 쿠즈네초프 : 통화의 경우 실제가 아닙니다. 보다 정확하게는 완전히 비현실적이며 완전히 "비정상적"입니다(분포 측면에서도 아님). 센터가 없기 때문입니다. 진드기의 단일 출처는 없으며 사용자에게 도달할 것임을 보장합니다. 특정 서버의 "가상의 틱 스트림"은 다른 서버의 집계 산물일 뿐만 아니라 이 스트림도 기술적인 이유로 서버와 터미널 모두에 의해 축소됩니다. 틱의 통계적 특성은 특정 DC, 피어 및 소프트웨어에 따라 다릅니다. Forex에서 틱을 분석하려고 시도하는 것은 의미가 없습니다. 특정 거래소와 관련해서만 틱을 분석하는 것이 합리적입니다. 추신: IMHO, 실제 진드기의 이점은 차량의 최종 테스트에만 있지만 그것은 다른 이야기입니다. Aleksey Mavrin 2020.01.11 18:38 #15909

막심 드미트리예프스키 :

모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다.

알렉산더 던진 행 도서관 :

반환 - 가장 먼저 분석을 요청하는 것은 기본 데이터입니다.

지표를 분석할 수도 있습니다. 그러나 지표가 MA를 기반으로 하는 경우 이미 손실과 지연이 있을 수 있습니다.

누군가 시도했다고 생각합니다. 나 아니야.

그러나 50-100-500 연속 수익률이 차트와 촛대 패턴을 설명하지 않습니까?

그것이 바로 요점입니다. 따옴표보다 더 고정적이지 않은 것은 없습니다. 보고. 나는 아직 그들과 함께 일하기 위해 어떻게 고정되어 있는지 이해하지 못합니다.

그러나 예를 들어, 촛대 수치를 취하십시오. 이것은 물론 일종의 수익 시퀀스입니다. 그러나 수치 자체의 분석으로 축소하면 많은 불확실성과 자유도가 제거됩니다. t 어떤 분포(아무도 그것이 어떤 종류의 특정한 분포인지 증명하지 않을 것입니다)를 이해하기 위해 이산적인 표 분포로 축소합니다. 나는이 방향으로 누군가의 시도를 발견했습니다. 나는 공부하고 있습니다.

또는 정규 분포에 대해 - 영향을 미치는 요인의 수가 무한대와 독립성을 가질 때 제한적입니다. 흥미롭게도 누군가가 시장의 수학적 모델링을 이 원칙에 따라 배열된 형태로 수행했습니다.

우리는 임의의 간격으로(자연스럽게 일부 제한 내에서) 임의의 주문을 주문장에 넣는 수많은 에이전트가 있습니다. 이 경우 반품 분포가 정상입니까? 말도 안되는 소리를 할 수 있지만 이 시뮬레이션에서 많은 것들이 분명해질 것입니다. 아마도 그들은 어떤 기관에 탐닉했을 것입니다. 살펴봐야 합니다.

알렉세이 니콜라예프 :

통계는 도구일 뿐입니다. 손가락을 때린 망치를 꾸짖을 가치가 있습니까?

나는 절대적으로 동의하지만, 말은 아무데도 나오지 않습니다. 즉, 해석에 따라 사실을 왜곡하는 통계의 이러한 속성이 오랫동안 주목되어 왔습니다. 그것은 마치 - 악은 무기에 있지 않고 방아쇠를 당기는 사람에게 있습니다.

논의 MT5 속도에 관심이 있는 심리학. 돈이 없는 것은

[삭제] 2020.01.11 18:51 #15910

알렉세이 마브린 :

그것이 바로 요점입니다. 따옴표보다 더 고정적이지 않은 것은 없습니다. 보고. 나는 아직 그들과 함께 일하기 위해 어떻게 고정되어 있는지 이해하지 못합니다.

그러나 예를 들어, 촛대 수치를 취하십시오. 이것은 물론 일종의 수익 시퀀스입니다. 그러나 수치 자체의 분석으로 축소하면 많은 불확실성과 자유도가 제거됩니다. t 어떤 분포(아무도 그것이 어떤 종류의 특정한 분포인지 증명하지 않을 것입니다)를 이해하기 위해 이산적인 표 분포로 축소합니다. 나는이 방향으로 누군가의 시도를 발견했습니다. 나는 공부하고 있습니다.

또는 정규 분포에 대해 - 영향을 미치는 요인의 수가 무한대와 독립성을 가질 때 제한적입니다. 흥미롭게도 누군가가 시장의 수학적 모델링을 이 원칙에 따라 배열된 형태로 수행했습니다.

우리는 임의의 간격으로(자연스럽게 일부 제한 내에서) 임의의 주문을 주문장에 넣는 수많은 에이전트가 있습니다. 이 경우 반품 분포가 정상입니까? 말도 안되는 소리를 할 수 있지만 이 시뮬레이션에서 많은 것들이 분명해질 것입니다. 아마도 그들은 어떤 기관에 탐닉했을 것입니다. 살펴봐야 합니다.

아, 잘 모르겠습니다. 모든 것에 대한 복잡한 해석이 있습니다. 시장 수익률은 여러 분포가 혼합되어 있으며 각 분포는 고정적일 수 있습니다. 커틀릿에서 파리를 분리하면 좋은 TC를 얻을 수 있습니다. 여러 가지 이유로 작동하지 않을 것이며, 오랫동안 조사되었으며 DC 서버에서 틱을 필터링하는 문제도 아닙니다.
화살표가 이상값인 이 그림에서 https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 여기에서 볼 위치를 알고 있는 것에서
항상 그러한 진드기가있을 것입니다. 이것이 시장이 작동하는 방식입니다-왜 발생하는 또 다른 질문
틱 수준에서 점프에 대한 가정을 따르면 이러한 이상값을 고려할 것이지만 이러한 틱은 추가 이동의 방향을 형성하지 않으며 최대값은 해당 막대가 부딪히는 고/저에서 발생합니다.
나는 Halt에서 틱 표시기의 스크린샷을 찾을 수 없었습니다. 그는 이러한 이상값을 매우 잘 표시했습니다. 이 틱이 어디에서 왔는지 추측하지 않기 위해 옵션 중 하나는 MM이 종종 물음/입찰에 혼합된다는 것입니다. 따옴표는 시간 지연이 있는 스트림이지만 이것은 실제 따옴표입니다! 말하자면 "간략한 속임수와 사기 없음"))))
그런 가정은 없습니다. 치쿠 점프의 다양성에 대한 명백한 가정이 있습니다. 이산과 이진을 혼동하고 있습니까?
둘 다 좁은 한계 안에 떠도 괜찮다고 생각해
이론상으로는 매트가 더 중요합니다. 대기 및 2-3개의 클러스터로 충분합니다(양수\음수 + 무익한 중립 클러스터)실제로는 더 많이 얻을 수 있으므로 더 가우스적입니다.
여러분, 플랫의 가장 성배 뉴런을 알려주세요.
이야기를 섹션으로 나누었습니다. 이제 여기에서 신경을 가져와야 합니다.
보시다시피 실제로 쌍 사이에는 관계가 없습니다.
페어 트레이딩은 쓰레기다
원리는 육안 평가와 같다고 이미 썼습니다.
즉, 차트를 볼 때 가격이 하락하거나 상승하고 있음을 어떻게 이해합니까?
코드로 번역하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
처음 했을 때 화면이 이 스레드에 게시되었습니다.
이것은 1 년이 넘었습니다.
오늘 나는이 표시기에 하나가 아니라 여러 쌍을 넣기로 결정했습니다.
소스가 다르다는 것을 깨달았습니다. 본질적으로 병합이 불가능한 세그먼트로 나누어진 그래프가 있습니다. 이것은 평면입니다. 계속 진행해야 합니다.
너무 멍청해.. 이제 킨즈마라우리 한 잔 하고 얘기할게)
아니요, 내 사진과 이전 토론에 대한 링크를 추가했습니다.
다음은 메시지입니다.
시장의 실제 분포는 틱 분포일 뿐이며 완전히 비정상적입니다.
통화의 경우 실제가 아닙니다. 보다 정확하게는 완전히 비현실적이며 완전히 "비정상적"입니다(분포 측면에서도 아님).
센터가 없기 때문입니다. 진드기의 단일 출처는 없으며 사용자에게 도달할 것임을 보장합니다. 특정 서버의 "가상의 틱 스트림"은 다른 서버의 집계 산물일 뿐만 아니라 이 스트림도 기술적인 이유로 서버와 터미널 모두에 의해 축소됩니다.
틱의 통계적 특성은 특정 DC, 피어 및 소프트웨어에 따라 다릅니다.
Forex에서 틱을 분석하려고 시도하는 것은 의미가 없습니다. 특정 거래소와 관련해서만 틱을 분석하는 것이 합리적입니다.
추신: IMHO, 실제 진드기의 이점은 차량의 최종 테스트에만 있지만 그것은 다른 이야기입니다.
모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다. 알렉산더 던진 행
반환 - 가장 먼저 분석을 요청하는 것은 기본 데이터입니다.
지표를 분석할 수도 있습니다. 그러나 지표가 MA를 기반으로 하는 경우 이미 손실과 지연이 있을 수 있습니다.
누군가 시도했다고 생각합니다. 나 아니야.
그러나 50-100-500 연속 수익률이 차트와 촛대 패턴을 설명하지 않습니까?
그것이 바로 요점입니다. 따옴표보다 더 고정적이지 않은 것은 없습니다. 보고. 나는 아직 그들과 함께 일하기 위해 어떻게 고정되어 있는지 이해하지 못합니다.
그러나 예를 들어, 촛대 수치를 취하십시오. 이것은 물론 일종의 수익 시퀀스입니다. 그러나 수치 자체의 분석으로 축소하면 많은 불확실성과 자유도가 제거됩니다. t 어떤 분포(아무도 그것이 어떤 종류의 특정한 분포인지 증명하지 않을 것입니다)를 이해하기 위해 이산적인 표 분포로 축소합니다. 나는이 방향으로 누군가의 시도를 발견했습니다. 나는 공부하고 있습니다.
또는 정규 분포에 대해 - 영향을 미치는 요인의 수가 무한대와 독립성을 가질 때 제한적입니다. 흥미롭게도 누군가가 시장의 수학적 모델링을 이 원칙에 따라 배열된 형태로 수행했습니다.
우리는 임의의 간격으로(자연스럽게 일부 제한 내에서) 임의의 주문을 주문장에 넣는 수많은 에이전트가 있습니다. 이 경우 반품 분포가 정상입니까? 말도 안되는 소리를 할 수 있지만 이 시뮬레이션에서 많은 것들이 분명해질 것입니다. 아마도 그들은 어떤 기관에 탐닉했을 것입니다. 살펴봐야 합니다.
통계는 도구일 뿐입니다. 손가락을 때린 망치를 꾸짖을 가치가 있습니까?
나는 절대적으로 동의하지만, 말은 아무데도 나오지 않습니다. 즉, 해석에 따라 사실을 왜곡하는 통계의 이러한 속성이 오랫동안 주목되어 왔습니다. 그것은 마치 - 악은 무기에 있지 않고 방아쇠를 당기는 사람에게 있습니다.
