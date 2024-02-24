트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 790 1...783784785786787788789790791792793794795796797...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 16:20 #7891 지난주 손실 후 최근에 복원된 계정은 방법이 정확하고 방향이 정확함을 증명하고 참가자와 함께 예측 모델을 수신하면 최종적으로 러시아 계정 분야에서 사용되는 방법의 정확성을 확인할 수 있습니다. 나중에 게시 할 것입니다 ....... Ivan Negreshniy 2018.03.30 16:44 #7892 알렉산더_K2 : 테마는 어디선가 나온 것이 아니라 "흐리게" 표시되어 있습니다. 정상적인 중재가 없습니다. 내 지점보다 더 나쁜 일종의 힙. 단, 성배를 가진 사람이 나타날 때까지 기다려야 합니다. 우리는 기다립니다. 이것을 기다리고 있습니다: Alexander_K2 2018.03.30 16:47 #7893 그런 것. 그러나 필수 설명과 함께 - 입력/출력, 사용된 소프트웨어 등 모든 비밀을 공개할 필요는 없지만 중요한 것은 공개해야 합니다. Mihail Marchukajtes 2018.03.30 17:15 #7894 그러한 무역의 균형을 보면 명백한 초과 근무가 보일 것입니다. 일반적으로 이러한 종류의 균형은 그것들 없이는 완전하지 않습니다. 거드가 뭐야. 작동할 수도 있고 작동하지 않을 수도 있습니다... toxic 2018.03.30 17:47 #7895 박사 상인 : 저도 같은 메시지를 받았습니다. 미묘한 차이는 이러한 NMR 토큰이 몇 개월 동안 분할 지급되고 NMR 가격이 하락한다는 것입니다. 그리고 Kaggle 계정은 초보자보다 높아야 합니다. 추신 그들은 숫자에 어떤 종류의 찌꺼기가 있습니다. 그런 다음 대회가 끝나기 몇 시간 전에 보낸 결과는 승인이 거부되었고 처리되지 않은 채로 남아 있었습니다. 그러면 무작위로 가져온 예측 변수 집합을 기반으로 구축된 모델이 갑자기 "비원본"이 되지만 원본이 아닐 가능성은 거의 0입니다. 또한 판돈이 흐려져 모두가 예외없이 지는 일이 발생했습니다. 1년에 두 번 시범 업데이트를 하는 것처럼 느껴지고 모두가 토큰을 사고 내기에 잃기 위해 달려갑니다. 그리고 원에서. 음, numarai는 정말로 정말 어두컴컴한 일을 시작했습니다. 그들은 그들에게 빌어먹을 "스테이킹"을 "플레이"하도록 강요했습니다. 상을 주지 않는다 Dr. Trader 2018.03.30 17:56 #7896 와, 이렇게 된지 이제 한 달이 넘었습니다. 나는 거기에 오랫동안 가지 않았고, 몰랐습니다. 그렇지 않았다면 나는 그 인용문에서 그들에 대해 훨씬 더 불쾌하게 썼을 것입니다. Vizard_ 2018.03.30 18:54 #7897 말하기는 어렵지만 결정하게 된 계기가 있었습니다. 그리고 이것은 Michael의 마지막 게시물입니다. 접근 방식의 독창성, 비표준적 사고, 세상에 대한 영적 개방성, 때로는 단순히 매혹적입니다. 마이클, 힘내! 이 모든 것은 가장 따뜻한 말과 지원을 받을 자격이 있습니다. 하지만 마이클, 다음 단계로 넘어갈 시간입니다. 새로운 수준! 후자의 아이디어를 구현하려면 다른 종류의 계산이 필요합니다. 파이썬, 성경을 넣고 코드를 잡으세요. 양자 컴퓨팅의 놀라운 세계에 오신 것을 환영합니다! 파일: quantum_computing-master.zip 324 kb Mihail Marchukajtes 2018.03.30 18:59 #7898 마법사_ : 말하기는 어렵지만 결정하게 된 계기가 있었습니다. 그리고 이것은 Michael의 마지막 게시물입니다. 접근 방식의 독창성, 비표준적 사고, 세상에 대한 영적 개방성, 때로는 단순히 매혹적입니다. 마이클, 힘내! 이 모든 것은 가장 따뜻한 말과 지원을 받을 자격이 있습니다. 하지만 마이클, 다음 단계로 넘어갈 시간입니다. 새로운 수준! 후자의 아이디어를 구현하려면 다른 종류의 계산이 필요합니다. 파이썬, 성경을 넣고 코드를 잡으세요. 양자 컴퓨팅의 놀라운 세계에 오신 것을 환영합니다! 전적으로 동의하고 그것에 대해 생각했습니다. 미래는 양자에 속한다.... Renat Akhtyamov 2018.03.30 19:31 #7899 이반 네그레쉬니 : 이것을 기다리고 있습니다: 총 거래 시간이 3개월 이상이고 진짜라고 말하지 마세요 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 19:37 #7900 마지막으로 저는 집에 있어서 우선 가독성이 떨어지는 제 긴 글에 대해 사과의 말씀을 드리고 싶습니다만, 당시 저는 축치인 관계로 구두점과 맞춤법 없이 생각나는 대로 썼습니다. 나는 내가 말하고 싶은 것과 거기에 관련된 몇 가지 생각을 말했다. 가장 중요한 것은 그렇게 쉽지 않은 텍스트 디자인에서 그것들을 이해할 수 있어야 한다는 것입니다. 더 나아가 ... 여기에 내가 BO에 대해 쓸 수 있었던 것을 게시한 블로그에 대한 링크가 있습니다. 오늘 다룰 내용을 제공하는 "도구에 대한 접근" 섹션에 주의하십시오. 즉, 초기 조건의 선택입니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/717174 수정 및 변경에 대한 이의를 기다립니다. 그러나 다음 사항에 즉시 동의합시다. 어떤 것에 동의하지 않고 다르게 하는 것이 낫다고 생각한다면, 실천이나 경험의 확인이 필요하지 않은 중요한 논거를 제시해야 하며, 그렇게 생각하는 이유는 충분한 논리적 결론(적절한 논리)이 될 것입니다. 그렇게 하세요. 쓸데없는 말은 하지 말고 냉정하고 합리적인 계산이나 제안만. 오늘 실질적으로 이야기한 "도구에 대한 접근" 섹션에서 설명한 초기 조건을 선택할 것을 제안합니다. 이 섹션에서는 이 섹션에서 더 자세히 설명합니다. 그리고 이것이 초안이라는 것을 잊지 마십시오. 내일 초기 조건에 동의하고 이의가 없으면 다음 단계로 넘어가겠습니다. 또 다른 글을 쓰기 시작했는데, 대학에서 하는 것과 같이 하는 방법과 하지 않는 방법이 흑백으로 되어 있는 훈련 매뉴얼이 있으면 나쁘지 않을 것 같다는 생각에서 영감을 받았습니다. 요점은 회귀와 분류에 모두 적용할 수 있고 상대적으로 동일한 결과를 나타내는 방법을 찾는 것입니다. 즉, 머신러닝 분야에서 일반적으로 사용되는 일반적인 방법이다. 왜 대부분의 결과가 만족하지 못하는지 이해하고 싶습니다. 지금까지 답은 하나뿐입니다. 당신은 논리적으로 설명되어 있고 어딘가에서 그것에 대해 읽었기 때문에 어떤 단계를 올바르게 수행하고 있다고 깊이 확신하지만 실제로 당신이하는 일은 불가능하고 실수입니다. 물론 IMHO .. 앞에서 전력의 크기와 입력의 수를 예로 들었습니다. 여기서 의미는 간단합니다. 이제 전체 학습 과정을 내 의견으로 정리하고 결과를보고 비교합시다. 당신보다 더 나은 결과를 얻을 수 있을지 확신할 수 없지만 시도해 볼 가치가 있습니다. 스터디를 하다보니 저도 실수가 있을 수 있고 팀과 분쟁이 생겨서 진실을 밝힐 수 있을 것입니다. MO 분야에서 이처럼 다양한 P 패키지를 사용할 때 강력한 단일 패키지가 없다는 것을 이해하는 것은 다소 이상합니다. 예, 그들 중 대부분은 거기에서 강력합니다. 결과가 없기 때문에 당신이 뭔가를 잘못하고 있다는 것입니다. 그럼 제 깐깐한 지도하에 한번 확인해 볼까요 :-) 제가 요구하는건 아니지만, 코드 실행자도 없고 이런 움직임에 관심있는 분들도 거의 없다면 스포츠베팅의 세계로 들어가서 도전해보겠습니다. 거기. 이전에 경품에 대한 모델을 구축했지만 이미 습득한 새로운 지식으로 다시 시도하고 싶습니다. 분류 결과뿐만 아니라 기사에서도 회귀 결과를 사용하고 싶습니다. 연구 후에는 그러한 시스템을 구축하기 위한 일반적인 방법을 얻을 수 있기를 바랍니다. 따라서 이와 같은 것. ... 오늘은 일종의 아타스의 또 다른 날입니다. 내 호스팅 제공업체가 갑자기 넘어져 여전히 일어날 수 없습니다. UPU 자체는 답변을 하지 않으며 회사 홈페이지와 기술지원 전화번호도 답변을 하지 않습니다. 나는 ULTRAVDS가 여전히 일어나서 작업을 계속하기를 바랍니다. 약속한대로 매매 결과를 포스팅 하는건데 이게 다 선물이 바뀌고 썸머타임 모드로 넘어가는 시점의 일입니다. Немного о бинарных опционах и первоначальной установке условий 2018.03.30Mihail Marchukajteswww.mql5.com Последнее время на просторах интернета всё больше стали появляться компании предлагающие заработать на бинарных опционах. Условия работы, а также происхождение таких компании остаётся под сомнением, однако и популярные интернет брокеры начали вводить этот инструмент в свой ассортимент, что безусловно, увеличило степень доверия к столь сложному... 완전한 MQL 초보자 매뉴얼 모두가 무엇을 찾고 있습니까? 무작위의 생각 1...783784785786787788789790791792793794795796797...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테마는 어디선가 나온 것이 아니라 "흐리게" 표시되어 있습니다. 정상적인 중재가 없습니다. 내 지점보다 더 나쁜 일종의 힙.
단, 성배를 가진 사람이 나타날 때까지 기다려야 합니다.
우리는 기다립니다.
이것을 기다리고 있습니다:
그런 것. 그러나 필수 설명과 함께 - 입력/출력, 사용된 소프트웨어 등
모든 비밀을 공개할 필요는 없지만 중요한 것은 공개해야 합니다.
저도 같은 메시지를 받았습니다. 미묘한 차이는 이러한 NMR 토큰이 몇 개월 동안 분할 지급되고 NMR 가격이 하락한다는 것입니다.
그리고 Kaggle 계정은 초보자보다 높아야 합니다.
추신 그들은 숫자에 어떤 종류의 찌꺼기가 있습니다. 그런 다음 대회가 끝나기 몇 시간 전에 보낸 결과는 승인이 거부되었고 처리되지 않은 채로 남아 있었습니다. 그러면 무작위로 가져온 예측 변수 집합을 기반으로 구축된 모델이 갑자기 "비원본"이 되지만 원본이 아닐 가능성은 거의 0입니다. 또한 판돈이 흐려져 모두가 예외없이 지는 일이 발생했습니다.
1년에 두 번 시범 업데이트를 하는 것처럼 느껴지고 모두가 토큰을 사고 내기에 잃기 위해 달려갑니다. 그리고 원에서.
음, numarai는 정말로 정말 어두컴컴한 일을 시작했습니다. 그들은 그들에게 빌어먹을 "스테이킹"을 "플레이"하도록 강요했습니다. 상을 주지 않는다
그리고 이것은 Michael의 마지막 게시물입니다. 접근 방식의 독창성, 비표준적 사고,
세상에 대한 영적 개방성, 때로는 단순히 매혹적입니다. 마이클, 힘내!
이 모든 것은 가장 따뜻한 말과 지원을 받을 자격이 있습니다. 하지만 마이클, 다음 단계로 넘어갈 시간입니다.
새로운 수준! 후자의 아이디어를 구현하려면 다른 종류의 계산이 필요합니다.
파이썬, 성경을 넣고 코드를 잡으세요.
양자 컴퓨팅의 놀라운 세계에 오신 것을 환영합니다!
전적으로 동의하고 그것에 대해 생각했습니다. 미래는 양자에 속한다....
마지막으로 저는 집에 있어서 우선 가독성이 떨어지는 제 긴 글에 대해 사과의 말씀을 드리고 싶습니다만, 당시 저는 축치인 관계로 구두점과 맞춤법 없이 생각나는 대로 썼습니다. 나는 내가 말하고 싶은 것과 거기에 관련된 몇 가지 생각을 말했다. 가장 중요한 것은 그렇게 쉽지 않은 텍스트 디자인에서 그것들을 이해할 수 있어야 한다는 것입니다.
더 나아가 ... 여기에 내가 BO에 대해 쓸 수 있었던 것을 게시한 블로그에 대한 링크가 있습니다. 오늘 다룰 내용을 제공하는 "도구에 대한 접근" 섹션에 주의하십시오. 즉, 초기 조건의 선택입니다.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/717174
수정 및 변경에 대한 이의를 기다립니다. 그러나 다음 사항에 즉시 동의합시다. 어떤 것에 동의하지 않고 다르게 하는 것이 낫다고 생각한다면, 실천이나 경험의 확인이 필요하지 않은 중요한 논거를 제시해야 하며, 그렇게 생각하는 이유는 충분한 논리적 결론(적절한 논리)이 될 것입니다. 그렇게 하세요. 쓸데없는 말은 하지 말고 냉정하고 합리적인 계산이나 제안만.
오늘 실질적으로 이야기한 "도구에 대한 접근" 섹션에서 설명한 초기 조건을 선택할 것을 제안합니다. 이 섹션에서는 이 섹션에서 더 자세히 설명합니다. 그리고 이것이 초안이라는 것을 잊지 마십시오.
내일 초기 조건에 동의하고 이의가 없으면 다음 단계로 넘어가겠습니다.
또 다른 글을 쓰기 시작했는데, 대학에서 하는 것과 같이 하는 방법과 하지 않는 방법이 흑백으로 되어 있는 훈련 매뉴얼이 있으면 나쁘지 않을 것 같다는 생각에서 영감을 받았습니다.
요점은 회귀와 분류에 모두 적용할 수 있고 상대적으로 동일한 결과를 나타내는 방법을 찾는 것입니다. 즉, 머신러닝 분야에서 일반적으로 사용되는 일반적인 방법이다. 왜 대부분의 결과가 만족하지 못하는지 이해하고 싶습니다. 지금까지 답은 하나뿐입니다. 당신은 논리적으로 설명되어 있고 어딘가에서 그것에 대해 읽었기 때문에 어떤 단계를 올바르게 수행하고 있다고 깊이 확신하지만 실제로 당신이하는 일은 불가능하고 실수입니다. 물론 IMHO .. 앞에서 전력의 크기와 입력의 수를 예로 들었습니다. 여기서 의미는 간단합니다. 이제 전체 학습 과정을 내 의견으로 정리하고 결과를보고 비교합시다. 당신보다 더 나은 결과를 얻을 수 있을지 확신할 수 없지만 시도해 볼 가치가 있습니다. 스터디를 하다보니 저도 실수가 있을 수 있고 팀과 분쟁이 생겨서 진실을 밝힐 수 있을 것입니다. MO 분야에서 이처럼 다양한 P 패키지를 사용할 때 강력한 단일 패키지가 없다는 것을 이해하는 것은 다소 이상합니다. 예, 그들 중 대부분은 거기에서 강력합니다. 결과가 없기 때문에 당신이 뭔가를 잘못하고 있다는 것입니다. 그럼 제 깐깐한 지도하에 한번 확인해 볼까요 :-) 제가 요구하는건 아니지만, 코드 실행자도 없고 이런 움직임에 관심있는 분들도 거의 없다면 스포츠베팅의 세계로 들어가서 도전해보겠습니다. 거기. 이전에 경품에 대한 모델을 구축했지만 이미 습득한 새로운 지식으로 다시 시도하고 싶습니다.
분류 결과뿐만 아니라 기사에서도 회귀 결과를 사용하고 싶습니다. 연구 후에는 그러한 시스템을 구축하기 위한 일반적인 방법을 얻을 수 있기를 바랍니다. 따라서 이와 같은 것. ...
오늘은 일종의 아타스의 또 다른 날입니다. 내 호스팅 제공업체가 갑자기 넘어져 여전히 일어날 수 없습니다. UPU 자체는 답변을 하지 않으며 회사 홈페이지와 기술지원 전화번호도 답변을 하지 않습니다. 나는 ULTRAVDS가 여전히 일어나서 작업을 계속하기를 바랍니다.
약속한대로 매매 결과를 포스팅 하는건데 이게 다 선물이 바뀌고 썸머타임 모드로 넘어가는 시점의 일입니다.