트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 157 1...150151152153154155156157158159160161162163164...3399 새 코멘트 Alexey Burnakov 2016.10.12 14:24 #1561 제이비 .: 1) 글쎄요, 분류는 하지 않겠습니다. 예를 들어 1000개의 요인, 예를 들어 100개의 출력이 있는 심층 신경망을 생각해 보겠습니다. 다른 시간대에 대해 이 기기가 위/아래로 움직일 확률을 제공합니다. 이 회귀는 무엇입니까? 회귀는 가격이 예측되는 경우입니다. 2) 상호 정보를 사용하는 것이 더 편리합니다. 우리는 단순히 요인을 분류하고 각각이 최종 예측에 영향을 미치는 비율을 계산합니다. FOR A SPECIFIC MODEL, 이미 더 나쁩니다. 속임수로 googleNet. 우리는 회귀가 필요하지 않습니다. 특정 자산의 비용이 얼마인지 신경 쓰지 않습니다. 이것은 모델을 복잡하게 만들고 의미가 없습니다. 중요한 것은 N 초 동안 주어진 확률로 올바른 방향으로 움직일 것이라는 것입니다. 1) 여러 지평에 대한 가격 예측(단순한 가격이 아니라 가격 인상)을 합니다. 2) 여기에서 나는 무언가를 추천 할 수 없습니다. 누군가는 올바른 방향으로 움직일 확률을 사용하고 누군가는 주어진 방향으로 예측된 운동력을 사용합니다. 가격이 한 방향으로 움직이는 것과 한 방향으로 10포인트씩 움직이는 가격이 다른 결과를 주는 것은 아마도 논리적일 것입니다. Andrey Dik 2016.10.12 14:38 #1562 알렉세이 버나코프 : 최대 레버리지는 예, 1:100입니다. 하지만 나는 그것을 사용하지 않습니다. 다시 한 번 반복합니다. 사무실에서 설정한 레버리지를 사용할 수 밖에 없습니다. J.B 2016.10.12 14:41 #1563 알렉세이 버나코프 : 1) 여러 지평에 대한 가격 예측(단순한 가격이 아니라 가격 인상)을 합니다. 2) 여기에서 나는 무언가를 추천 할 수 없습니다. 누군가는 올바른 방향으로 움직일 확률을 사용하고 누군가는 주어진 방향으로 예측된 운동력을 사용합니다. 가격이 한 방향으로 움직이는 것과 한 방향으로 10포인트씩 움직이는 가격이 다른 결과를 주는 것은 아마도 논리적일 것입니다. 이것은 끝없는 탐색, 즉 관심입니다. 과학과 창의성의 공생입니다. 단순한 증분에서 다른 지평에 이르기까지, 트렌드/플랫을 구별하고, 모든 종류의 이상 현상을 포착하고, 모드를 변경하고, 모든 종류의 검은 백조 등에 이르기까지 수백 가지 기능을 고정할 수도 있습니다. 그런 다음 이러한 하위 시스템의 결과는 메타 시스템 등에 대한 예측 변수로 사용됩니다. 진화)))) Alexey Burnakov 2016.10.12 14:52 #1564 안드레이 딕 : 사무실에서 설정한 레버리지를 사용할 수 밖에 없습니다. 그래서, 레버리지 공식을 다시 살펴보겠습니다. 레버리지 1:10은 0.01(거래당 거래량) * 100000(1랏의 가치) * 5( 거래 횟수 ) / 500(예금)입니다. 즉, 내 계정에 있는 것보다 10배 더 많은 자금을 사용하여 통화를 구매합니다. 간단하다고 생각합니다... 아니면 레버리지의 정의를 읽어볼까요? 실제 교환 중개인이 나에게 최대 1:2를 제공하지만 사용하고 싶지 않은 경우(예: 커미션 때문에) 1:1 레버리지를 사용합니다. 그리고 그들이 나에게 얼마를 벌고 어떤 레버리지를 사용하는지 묻는다면 예를 들어 빌린 자금을 사용하지 않고 연간 25 %, 즉 나 혼자만 거래한다고 말할 것입니다. 모든 것이 분명한 것 같습니다... FOREX - 동향, 예측 이론부터 실습까지 기고글 토론 "거래신호에 가입하는 Andrey Dik 2016.10.12 15:11 #1565 알렉세이 버나코프 : 그래서, 레버리지 공식을 다시 살펴보겠습니다. 레버리지 1:10은 0.01(거래당 거래량) * 100000(1랏의 가치) * 5( 거래 횟수 ) / 500(예금)입니다. 즉, 내 계정에 있는 것보다 10배 더 많은 자금을 사용하여 통화를 구매합니다. 간단하다고 생각합니다... 아니면 레버리지의 정의를 읽어볼까요? 실제 교환 중개인이 나에게 최대 1:2를 제공하지만 사용하고 싶지 않은 경우(예: 커미션 때문에) 1:1 레버리지를 사용합니다. 그리고 그들이 나에게 얼마를 벌고 어떤 레버리지를 사용하는지 묻는다면 예를 들어 빌린 자금을 사용하지 않고 연간 25 %, 즉 나 혼자만 거래한다고 말할 것입니다. 모든 것이 분명한 것 같습니다... 레버리지는 예치금을 얼마나 사용하느냐가 아니라 사무실에서 사용하도록 허용하는 정도입니다. 이해했나요? Alexey Burnakov 2016.10.12 15:28 #1566 안드레이 딕 : 레버리지는 예치금을 얼마나 사용하느냐가 아니라 사무실에서 사용하도록 허용하는 정도입니다. 이해했나요? 이해하다. 그런데 저에게 얼마를 벌고 얼마에 레버리지를 하느냐고 묻는다면 1:1000의 레버리지를 줄 수 있는 삼촌이 있다고 말하지는 않겠지만 일반적으로 나는 1:2로 거래하고 10%의 수익을 얻습니다. 1:2라고 합니다. 그리고 내가 더 많이 취하면 위험이 허용되지 않습니다. 그리고 질문의 맥락으로 돌아가서 연간 40%를 벌 때 레버리지는 얼마입니다. 내가 사무실을 바꿨고 다른 삼촌이 나에게 1:500을 주었다고 가정해 봅시다. 변화가 있나요? 0.01이라는 동일한 로트를 500의 보증금으로 거래한다는 것을 이해하기를 바랍니다. Andrey Dik 2016.10.12 15:35 #1567 알렉세이 버나코프 : 이해하다. 그런데 저에게 얼마를 벌고 얼마에 레버리지를 하느냐고 묻는다면 1:1000의 레버리지를 줄 수 있는 삼촌이 있다고 말하지는 않겠지만 일반적으로 나는 1:2로 거래하고 10%의 수익을 얻습니다. 1:2라고 합니다. 그리고 더 많은 것을 취하면 위험이 허용되지 않습니다. 일반적으로 레버리지에 대해 질문할 때 사무실에서 설정한 계정 레버리지에 대해 정확히 묻습니다. 이 질문의 의미는 거래에 얼마나 많은 돈을 사용할 수 있는지 알아내는 것입니다. 그리고 그들이 거래에서 최대 손실을 요구할 때 현재 디포의 크기와 관련하여 마이너스 부동 이익은 몇 퍼센트입니까? 그러나 당신은 당신이 말하는 것을 전혀 이해하지 못하고 있습니다. 레버리지에 관해서도, 드로다운에 대해서도 이해하지 못합니다. 알렉세이 버나코프 : 그리고 질문의 맥락으로 돌아가서 연간 40%를 벌 때 레버리지는 얼마입니다. 내가 사무실을 바꿨고 다른 삼촌이 나에게 1:500을 주었다고 가정해 봅시다. 변화가 있나요? 0.01이라는 동일한 로트를 500의 보증금으로 거래한다는 것을 이해하기를 바랍니다. 이것은 거래에서 어떤 종류의 인출을 허용하는지 알 수 없기 때문에 아무 의미가 없습니다. 따라서 계정에서 자금 사용의 효율성에 대한 질문은 열려 있습니다. 나는 그것이 최적이 아니라고 생각합니다. 그렇지 않으면 연간 수익성이 35%보다 높을 것입니다. Alexey Burnakov 2016.10.12 15:42 #1568 안드레이 딕 : 일반적으로 레버리지에 대해 질문할 때 사무실에서 설정한 계정 레버리지에 대해 정확히 묻습니다. 이 질문의 의미는 거래에 얼마나 많은 돈을 사용할 수 있는지 알아내는 것입니다. 그리고 그들이 거래에서 최대 손실을 요구할 때 현재 디포의 크기와 관련하여 마이너스 부동 이익은 몇 퍼센트입니까? 1) 그러나 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다. 레버리지가 아니라 드로다운이 아닙니다. 2) 이것은 거래에서 어떤 종류의 인출을 허용하는지 알 수 없기 때문에 아무 의미가 없습니다. 따라서 계정에서 자금 사용의 효율성에 대한 질문은 열려 있습니다. 나는 그것이 최적이 아니라고 생각합니다. 그렇지 않으면 연간 수익성이 35%보다 높을 것입니다. 1) 어깨에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 거래를 위해 얼마나 많은 돈을 빌릴 수 있습니까? 내가 항상 전체 커틀릿(500 * 100 / 100000 = 0.5 lot)에 대해 열었고 항상 그랬다면, 나는 아마도 나는 거의 결점이 보이지 않을 정도로 멋진 시스템을 가지고 있다는 것이 분명하기를 바랍니다. 2) 이것은 사무실이 나에게 얼마나 많은 레버리지를 제공하든, 따라서 내가 아무리 큰 거래를 열 수 있더라도 위험을 줄이기 위해 엄격하게 지정된 볼륨을 열 것임을 의미합니다. 다른 모든 것은 당신의 거친 추측입니다. 초보자의 질문 MQL5 MT5 2017년 7월 실계좌(센트) 챔피언십 원시 아이디어 Andrey Dik 2016.10.12 15:50 #1569 알렉세이 버나코프 : 1) 어깨에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 거래를 위해 얼마나 많은 돈을 빌릴 수 있습니까? 내가 항상 전체 커틀릿(500 * 100 / 100000 = 0.5 lot)에 대해 열었고 항상 그랬다면, 나는 아마도 나는 거의 결점이 보이지 않을 정도로 멋진 시스템을 가지고 있다는 것이 분명하기를 바랍니다. 2) 이것은 사무실이 나에게 얼마나 많은 레버리지를 제공하든, 따라서 내가 아무리 큰 거래를 열 수 있더라도 위험을 줄이기 위해 엄격하게 지정된 볼륨을 열 것임을 의미합니다. 다른 모든 것은 당신의 거친 추측입니다. 분명한. 대답하기 싫으면 하지마. 거래 시스템을 구축하려면 레버리지가 무엇인지 아는 것이 그다지 중요하지 않을 수 있지만 일반적인 전망을 위해서는 여전히 알아야 합니다. 그렇지 않으면 교차 검증 및 회귀에 대한 지식으로 빛을 발하고 거래의 기본 사항에서 수영합니다. Alexey Burnakov 2016.10.12 15:54 #1570 A-----그리고. "사용된 레버리지"를 명확하게 보여줍니다. 1...150151152153154155156157158159160161162163164...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1) 글쎄요, 분류는 하지 않겠습니다. 예를 들어 1000개의 요인, 예를 들어 100개의 출력이 있는 심층 신경망을 생각해 보겠습니다. 다른 시간대에 대해 이 기기가 위/아래로 움직일 확률을 제공합니다. 이 회귀는 무엇입니까? 회귀는 가격이 예측되는 경우입니다.
2) 상호 정보를 사용하는 것이 더 편리합니다. 우리는 단순히 요인을 분류하고 각각이 최종 예측에 영향을 미치는 비율을 계산합니다. FOR A SPECIFIC MODEL, 이미 더 나쁩니다. 속임수로 googleNet. 우리는 회귀가 필요하지 않습니다. 특정 자산의 비용이 얼마인지 신경 쓰지 않습니다. 이것은 모델을 복잡하게 만들고 의미가 없습니다. 중요한 것은 N 초 동안 주어진 확률로 올바른 방향으로 움직일 것이라는 것입니다.
1) 여러 지평에 대한 가격 예측(단순한 가격이 아니라 가격 인상)을 합니다.
2) 여기에서 나는 무언가를 추천 할 수 없습니다. 누군가는 올바른 방향으로 움직일 확률을 사용하고 누군가는 주어진 방향으로 예측된 운동력을 사용합니다. 가격이 한 방향으로 움직이는 것과 한 방향으로 10포인트씩 움직이는 가격이 다른 결과를 주는 것은 아마도 논리적일 것입니다.
최대 레버리지는 예, 1:100입니다. 하지만 나는 그것을 사용하지 않습니다. 다시 한 번 반복합니다.
1) 여러 지평에 대한 가격 예측(단순한 가격이 아니라 가격 인상)을 합니다.
2) 여기에서 나는 무언가를 추천 할 수 없습니다. 누군가는 올바른 방향으로 움직일 확률을 사용하고 누군가는 주어진 방향으로 예측된 운동력을 사용합니다. 가격이 한 방향으로 움직이는 것과 한 방향으로 10포인트씩 움직이는 가격이 다른 결과를 주는 것은 아마도 논리적일 것입니다.
이것은 끝없는 탐색, 즉 관심입니다. 과학과 창의성의 공생입니다. 단순한 증분에서 다른 지평에 이르기까지, 트렌드/플랫을 구별하고, 모든 종류의 이상 현상을 포착하고, 모드를 변경하고, 모든 종류의 검은 백조 등에 이르기까지 수백 가지 기능을 고정할 수도 있습니다. 그런 다음 이러한 하위 시스템의 결과는 메타 시스템 등에 대한 예측 변수로 사용됩니다. 진화))))
사무실에서 설정한 레버리지를 사용할 수 밖에 없습니다.
그래서,
레버리지 공식을 다시 살펴보겠습니다.
레버리지 1:10은 0.01(거래당 거래량) * 100000(1랏의 가치) * 5( 거래 횟수 ) / 500(예금)입니다.
즉, 내 계정에 있는 것보다 10배 더 많은 자금을 사용하여 통화를 구매합니다. 간단하다고 생각합니다... 아니면 레버리지의 정의를 읽어볼까요?
실제 교환 중개인이 나에게 최대 1:2를 제공하지만 사용하고 싶지 않은 경우(예: 커미션 때문에) 1:1 레버리지를 사용합니다. 그리고 그들이 나에게 얼마를 벌고 어떤 레버리지를 사용하는지 묻는다면 예를 들어 빌린 자금을 사용하지 않고 연간 25 %, 즉 나 혼자만 거래한다고 말할 것입니다. 모든 것이 분명한 것 같습니다...
그래서,
레버리지 공식을 다시 살펴보겠습니다.
레버리지 1:10은 0.01(거래당 거래량) * 100000(1랏의 가치) * 5( 거래 횟수 ) / 500(예금)입니다.
즉, 내 계정에 있는 것보다 10배 더 많은 자금을 사용하여 통화를 구매합니다. 간단하다고 생각합니다... 아니면 레버리지의 정의를 읽어볼까요?
실제 교환 중개인이 나에게 최대 1:2를 제공하지만 사용하고 싶지 않은 경우(예: 커미션 때문에) 1:1 레버리지를 사용합니다. 그리고 그들이 나에게 얼마를 벌고 어떤 레버리지를 사용하는지 묻는다면 예를 들어 빌린 자금을 사용하지 않고 연간 25 %, 즉 나 혼자만 거래한다고 말할 것입니다. 모든 것이 분명한 것 같습니다...
레버리지는 예치금을 얼마나 사용하느냐가 아니라 사무실에서 사용하도록 허용하는 정도입니다. 이해했나요?
이해하다. 그런데 저에게 얼마를 벌고 얼마에 레버리지를 하느냐고 묻는다면 1:1000의 레버리지를 줄 수 있는 삼촌이 있다고 말하지는 않겠지만 일반적으로 나는 1:2로 거래하고 10%의 수익을 얻습니다. 1:2라고 합니다. 그리고 내가 더 많이 취하면 위험이 허용되지 않습니다.
그리고 질문의 맥락으로 돌아가서 연간 40%를 벌 때 레버리지는 얼마입니다. 내가 사무실을 바꿨고 다른 삼촌이 나에게 1:500을 주었다고 가정해 봅시다. 변화가 있나요? 0.01이라는 동일한 로트를 500의 보증금으로 거래한다는 것을 이해하기를 바랍니다.
이해하다. 그런데 저에게 얼마를 벌고 얼마에 레버리지를 하느냐고 묻는다면 1:1000의 레버리지를 줄 수 있는 삼촌이 있다고 말하지는 않겠지만 일반적으로 나는 1:2로 거래하고 10%의 수익을 얻습니다. 1:2라고 합니다. 그리고 더 많은 것을 취하면 위험이 허용되지 않습니다.
일반적으로 레버리지에 대해 질문할 때 사무실에서 설정한 계정 레버리지에 대해 정확히 묻습니다. 이 질문의 의미는 거래에 얼마나 많은 돈을 사용할 수 있는지 알아내는 것입니다.
그리고 그들이 거래에서 최대 손실을 요구할 때 현재 디포의 크기와 관련하여 마이너스 부동 이익은 몇 퍼센트입니까?
그러나 당신은 당신이 말하는 것을 전혀 이해하지 못하고 있습니다. 레버리지에 관해서도, 드로다운에 대해서도 이해하지 못합니다.
그리고 질문의 맥락으로 돌아가서 연간 40%를 벌 때 레버리지는 얼마입니다. 내가 사무실을 바꿨고 다른 삼촌이 나에게 1:500을 주었다고 가정해 봅시다. 변화가 있나요? 0.01이라는 동일한 로트를 500의 보증금으로 거래한다는 것을 이해하기를 바랍니다.
이것은 거래에서 어떤 종류의 인출을 허용하는지 알 수 없기 때문에 아무 의미가 없습니다. 따라서 계정에서 자금 사용의 효율성에 대한 질문은 열려 있습니다. 나는 그것이 최적이 아니라고 생각합니다. 그렇지 않으면 연간 수익성이 35%보다 높을 것입니다.
일반적으로 레버리지에 대해 질문할 때 사무실에서 설정한 계정 레버리지에 대해 정확히 묻습니다. 이 질문의 의미는 거래에 얼마나 많은 돈을 사용할 수 있는지 알아내는 것입니다.
그리고 그들이 거래에서 최대 손실을 요구할 때 현재 디포의 크기와 관련하여 마이너스 부동 이익은 몇 퍼센트입니까?
1) 그러나 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다. 레버리지가 아니라 드로다운이 아닙니다.
2) 이것은 거래에서 어떤 종류의 인출을 허용하는지 알 수 없기 때문에 아무 의미가 없습니다. 따라서 계정에서 자금 사용의 효율성에 대한 질문은 열려 있습니다. 나는 그것이 최적이 아니라고 생각합니다. 그렇지 않으면 연간 수익성이 35%보다 높을 것입니다.
1) 어깨에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 거래를 위해 얼마나 많은 돈을 빌릴 수 있습니까? 내가 항상 전체 커틀릿(500 * 100 / 100000 = 0.5 lot)에 대해 열었고 항상 그랬다면, 나는 아마도 나는 거의 결점이 보이지 않을 정도로 멋진 시스템을 가지고 있다는 것이 분명하기를 바랍니다.
2) 이것은 사무실이 나에게 얼마나 많은 레버리지를 제공하든, 따라서 내가 아무리 큰 거래를 열 수 있더라도 위험을 줄이기 위해 엄격하게 지정된 볼륨을 열 것임을 의미합니다. 다른 모든 것은 당신의 거친 추측입니다.
1) 어깨에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 거래를 위해 얼마나 많은 돈을 빌릴 수 있습니까? 내가 항상 전체 커틀릿(500 * 100 / 100000 = 0.5 lot)에 대해 열었고 항상 그랬다면, 나는 아마도 나는 거의 결점이 보이지 않을 정도로 멋진 시스템을 가지고 있다는 것이 분명하기를 바랍니다.
2) 이것은 사무실이 나에게 얼마나 많은 레버리지를 제공하든, 따라서 내가 아무리 큰 거래를 열 수 있더라도 위험을 줄이기 위해 엄격하게 지정된 볼륨을 열 것임을 의미합니다. 다른 모든 것은 당신의 거친 추측입니다.
분명한. 대답하기 싫으면 하지마.
거래 시스템을 구축하려면 레버리지가 무엇인지 아는 것이 그다지 중요하지 않을 수 있지만 일반적인 전망을 위해서는 여전히 알아야 합니다. 그렇지 않으면 교차 검증 및 회귀에 대한 지식으로 빛을 발하고 거래의 기본 사항에서 수영합니다.
A-----그리고. "사용된 레버리지"를 명확하게 보여줍니다.