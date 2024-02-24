트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 155

제이비 .:

이것은 분류 품질의 증가에 대한 경험적 평가입니다. 이 요소가 없으면 모든 것이 간단하고 비선형 다 요인 시스템의 상호 정보 및 결정이 안정적으로 작동하지 않습니다. 4-5%라는 수치는 물론 도그마가 아닙니다. 주어진 상품의 가격 역학 없이 "모든 시장"과 정보 흐름을 사용하여 특정 수평선에 대한 미래를 예측할 수 있다는 것을 이해해야 합니다. <5% 더 나쁘다. 즉, 주어진 자산 앞에서 분당 미래 증분을 예측할 확률(예: 70%)이 있는 경우 분석용 데이터에서 예측 가능한 시리즈의 가격을 제외하면 70 - (70- 50) * 0.5 = 69%, 거의 노이즈 차이 이내. 물론 이것은 시장뿐만 아니라 내부 정보 없이 전 세계 모든 시장의 실시간 데이터가 있는 경우입니다.   하나의 도구에 불과한 가격... 아아, 어떤 AI를 가지고 있든 그런 데이터로 시장을 이기는 것보다 터미네이터를 만드는 것이 더 쉽습니다.

알겠습니다.

성장을 업/다운으로 분류하지 않고 회귀 모델을 구축한다고 가정합니다. 따라서 R^2 또는 다른 결정론적 메트릭(예: 강력한 절대 편차 메트릭)이 매우 적합합니다.

상호 정보와 관련하여 - 근거가 없거나 메트릭이 안정적으로 작동하지 않는다는 강력한 증거가 있습니까? 나는 의심한다.

업데이트: 저는 상호 정보를 사용하여 합성 데이터와 실제 데이터에 대해 많은 연구를 했습니다. 종속성이 고정적이면 메트릭은 모든 곳에서 잘 작동합니다. 종속성이 노이즈 직전인 경우 메트릭은 종속성이 0으로 표시될 수 있습니다. 그러나 일반적으로 예를 들어 F1보다 다차원 비선형 시스템에서 더 나쁘게 작동하는 이유를 알 수 없습니다. 여기에서 읽을 수 있습니다: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/

그러나 여전히 가격 변동 증분의 분류를 수행했을 때 다음 그림과 같은 결과를 얻었습니다.


즉, 최대 57%의 영역에서 50개의 지연된 샘플에 대한 평균 정확도 값 이상입니다. 개별 통화 쌍의 경우 60% 이상의 중앙 정확도를 달성했습니다. 이것은 시계열 데이터에만 해당됩니다.

 
알렉세이 버나코프 :

1) 이것은 순진한 견해가 아닙니다. 검색 방향입니다. 그리고 반드시 신경망일 필요는 없습니다. 테제는 가격 시계열의 과거 값에서 실제 포워드 테스트 기간에 관계없이 수익성 있는(비용 극복) 거래에 충분한 정보를 추출할 수 있다는 것입니다.

나는 또한 이 주제에 대한 몇 개의 차트를 게시할 것입니다. 이제 나는 기사에 대한 자료를 준비하고 있습니다.

2) 추신: 개인적으로 재교육으로 이어지는 모든 요인과의 싸움을 고려하고 모델의 가장 보수적이고 신뢰할 수 있는 상태를 취하려고 시도하면 연간 30-40% 이상(최대 감소 25%)를 짜낼 수 없습니다. 그러나 이것은 이미 헤지 펀드의 중간 산출량을 초과합니다. 순전히 시계열에 대한 기술적 분석을 통해 장기적으로 얻은 다른 모든 우주적 이익은 거짓말입니다.

1) 물론, 당신은 모든 곳을 볼 필요가 있습니다. 방금 더 많은 정보를 사용하는 것이 좋습니다. 게다가 기존 거래자는 길을 잃을 수 없으며 기존 모델에 정보를 추가할 수만 있습니다.

2) 미국 헤지 펀드의 중간 수익률은 슬프게도 지수보다 낮습니다. 가장 가파른 펀드는 10년 동안 평균 15-20%에 불과하지만 모델은 2-3 미만의 급격한 *로 거래할 수 없으며, 물론, 거기에 용량은 $ 10 ^ 6-9, 계산에 따르면 모든 사람이 적어도 20-30 %를 가져야하지만 ....

 
제이비 .:

1) 네

2) 글쎄요... 하지만 이 샤프 2-3은 어떻게 계산되나요? 펀드는 이것이 실제 거래에 대한 Sharp의 실제 평가임을 보다 정확하게 결정하는 방법을 어떻게 고려합니까?

 
알렉세이 버나코프 :

추신: 개인적으로 재교육으로 이어지는 모든 요인과의 싸움을 고려하고 모델의 가장 보수적이고 신뢰할 수 있는 상태를 취하려고 시도한 결과 연간 30-40% 이상(최대 25% 감소) 짜낼 수 없습니다. 그러나 이것은 이미 헤지 펀드의 중간 산출량을 초과합니다. 순전히 시계열에 대한 기술적 분석을 통해 장기적으로 얻을 수 있는 다른 모든 우주적 이익은 거짓말입니다.

))) 스마일!

어떤 레버리지로 연간 30-40%를 벌고 있습니까?

 
보증금의 최대 적재량은 10%(1:10)입니다.

글쎄, 나는 예약을 할 것이다. 때때로 나는 그들이 몇 년 동안 어떻게 더 많은 일을 했는지에 대한 예를 보았다. 그러나 그것은 패이거나 파울 직전의 무승부였습니다.

 
보증금을 넣는 것이 아니라 레버리지에 대해 이야기하는 것입니다. 어떤 레버리지로 이러한 연간 30-40%를 벌 수 있습니까?
 
mytarmailS :

형들 아이디어가 있다 확인해볼만 하다 예전에 가지고 있었는데 확인해보고 싶었는데 패키지 처리가 안되서 어쩐지 잊어버리고 버려서 JB 브랜치를 읽고 생각났어 그도 비슷한 일을 한 것으로 밝혀졌습니다. :)

우리는 교차 상관에 대해 이야기하고 있습니다. 하나의 VR이 다른 VR보다 얼마나 뒤쳐져 있는지, 그리고 그들 사이에 연결이 있는지 여부를 계산할 수 있습니다 ...

내 아이디어의 본질은 동시에 많은 수의 쌍을 모니터링하고 각 쌍을 서로 비교하고 일정 시간 동안 서로 뒤따르지만 어느 한 쪽이 한참 뒤처지는 그러한 쌍을 찾기 위해 상호 상관 행렬과 같은 것을 구축하는 것입니다. 시장에서 일시적인 것보다 더 영구적인 것은 없기 때문에 새로운 종속성이 나타날 때 즉시 알아차리고 동일한 종속성이 사라질 때 즉시 알아차리기 위해 각 새 막대에 대해 지속적으로 재계산을 수행해야 한다고 생각합니다. ..

예측 변수는 무엇이든 취할 수 있지만 가장 적합한 것은 쌍이라고 생각합니다. 시장 조성자가 자신의 상품 가격을 주도할 때 거의 항상 하나 또는 여러 개의 다른 상품에 초점을 맞추지만 고전적인 상품이기 때문입니다. 지표가 맞지 않을 것

동적으로 변화하는 예측 변수에 대해 신경망을 훈련시키려고 할 수도 있습니다. 모든 것은 환상에 의해서만 제한됩니다 ...

직접 구현하려고 하지만 지금은 다른 프로젝트로 바쁘고 시간을 낭비하고 싶지 않습니다.

P-ke ccf()의 표준 교차 상관 함수

예비 스펙트럼을 레벨로 분류한 다음 상호 상관 "wavemulcor"를 확인하는 고급 패키지를 사용하면 많은 VR을 동시에 비교할 수도 있습니다.

불행히도 이것은 실패입니다. 커플은 스스로 걷고 엔트로피는 또 다른 문제입니다. 이것은 더 흥미로울 것입니다.
 
드미트리 :
보증금을 넣는 것이 아니라 레버리지에 대해 이야기하는 것입니다. 어떤 레버리지로 이러한 연간 30-40%를 벌 수 있습니까?
오, 어깨가 무엇인지 이해하지 못하는 것 같습니다. 대괄호 1:10에 레버리지를 표시했습니다(시장에 여러 거래가 있는 경우).
 
그건 그렇고, 예, 이미 기사를 쓰기 시작했습니다. 준비가 되 자마자이 스레드에서 확실히보고 할 것입니다. 내 논문이 거기에서 발표 될 것입니다 .... :-)
 
알렉세이 버나코프 :
오, 어깨가 무엇인지 이해하지 못하는 것 같습니다. 대괄호 1:10에 레버리지를 표시했습니다(시장에 여러 거래가 있는 경우).

10%는 보증금의 로딩입니다.

$1,000의 예치금이 있는 경우 10%로 로드하면 $100에 거래가 시작됩니다.

그리고 이제 ATTENTION, 브로커/주방이 제공하는 레버리지에 따라 $10,000(1:100), $5,000(1:50), $20,000(1:200) 등 다양한 로트를 구매할 수 있습니다.

추신 요커니바베이 ........

