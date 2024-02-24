트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 164 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2016.10.17 21:21 #1631 글쎄요, 아니요, 아니요. 하지만 저는 정말 말하고 싶었습니다. 진심으로, 많은 질문이 즉시 사라지고 시스템의 결과가 더 좋아질 것입니다. 글쎄, 당신이 무엇을 할 수 있습니까? 자부심은 대단한 것입니다 :-) Alexey Burnakov 2016.10.17 22:06 #1632 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄요, 아니요, 아니요. 하지만 저는 정말 말하고 싶었습니다. 진심으로, 많은 질문이 즉시 사라지고 시스템의 결과가 더 좋아질 것입니다. 글쎄, 당신이 무엇을 할 수 있습니까? 자부심은 대단한 것입니다 :-) 그래서 말해. 들어 보자. Mihail Marchukajtes 2016.10.18 06:49 #1633 알렉세이 버나코프 : 그래서 말해. 들어 보자. 알았어, 말할게, 하지만 그건 비밀이야....... 프로세스를 자동화하기 전에 이 영역이 무엇이며 작업 방법을 알아야 합니다. 당신은 프로그래밍 및 기타 모든 종류의 과학 분야에서 풍부한 지식을 가지고 시장에 왔습니다. 하지만 내가 이해하는 한 여기 있는 누구도 시장을 연구하는 데 관심이 없으며 이것은 당신의 큰 실수입니다. 그러니 여기에서 들으십시오. 나는 덤불 주위를 두드리지 않고 칭찬을 설명하지 않습니다. 그리고 바로 본론으로 들어가겠습니다. 차량이 어제 작동할 때 자주 발생하지만 오늘은 더 이상 작동하고 싶지 않거나 오류가 발생하여 작동한다는 사실을 알고 계셨습니까? 이는 모두 거래일의 컨텍스트에 관한 것이며 이 컨텍스트는 세 가지 값으로 구성됩니다. 거래소에서 거래한 결과는 1일 거래량, 당일 미결제약정, 당일 개장과 마감의 차액입니다. 그리고 이러한 맥락에서, 글쎄요, 또한 뉴스 배경, 모든 종류의 기대가 ... 특정 소인을 형성합니다. 좋아, 다시 말해서 어떤 종류의 물이 나온다. 매일 우리는 전날의 거래량, 미결제약정 및 미결제약정과 종가의 차이를 알고 있습니다. 변수는 3개뿐이지만 실제 값에는 관심이 없고 그 변화에 관심이 있으므로 이러한 변화에 따라 TS를 훈련해야 합니다. 간단히 말해서. 오늘: 거래량 감소, OI 증가, Dklose 성장. 상황이 같은 날에 정확히 네트워크 훈련을 위한 데이터를 저장하고, 그런 날에 작동하도록 네트워크를 훈련합니다. 그게 다야. 3가지 변수 - 9가지 가능한 시장 조건. 각 주에 대해 9개의 TS를 훈련하면 행복할 것입니다!!!!!!!!!!!!! 10포인트 3.mq4 수익 생성기 EA PriceChannel 포물선 시스템 Дмитрий 2016.10.18 09:52 #1634 마이클 마르쿠카이테스 : 다이어그램에서 파란색으로 강조 표시된 이벤트의 확률을 결정하는 데 사용된 통계 데이터가 있습니까? "기대"는 어떻게 결정되었습니까? Mihail Marchukajtes 2016.10.18 09:57 #1635 드미트리 : 다이어그램에서 파란색으로 강조 표시된 이벤트의 확률을 결정하는 데 사용된 통계 데이터가 있습니까? "기대"는 어떻게 정의되었습니까? 이것은 거래일의 컨텍스트, 즉 권장 사항일 뿐입니다. 필요한 날짜의 기록을 저장할 수 있도록 이러한 차이를 만드는 표시기가 있습니다. 그 외에는 제안일 뿐입니다. 게다가 사진에는 4가지 상황이 있는데 실제로는 9가지 상황입니다.. 그래서... Mihail Marchukajtes 2016.10.18 09:59 #1636 다시 말하지만, 기대는 권장 방향으로 진입점을 찾아야 한다고 말하므로 꽤 도움이 됩니다... Дмитрий 2016.10.18 10:00 #1637 마이클 마르쿠카이테스 : 이것은 거래일의 컨텍스트, 즉 권장 사항일 뿐입니다. 필요한 날짜의 기록을 저장할 수 있도록 이러한 차이를 만드는 표시기가 있습니다. 그 외에는 제안일 뿐입니다. 게다가 사진에는 4가지 상황이 있는데 실제로는 9가지 상황입니다.. 그래서... 글쎄, 어떻게 이러한 "추천"을 찾았습니까? 통계를 수집 했습니까? 예를 들어 가격이 상승하고 거래량이 증가하고 OI가 증가한 824개의 거래 세션 을 분석했으며 후속 가격 역학 분석을 기반으로 89%의 경우 가격이 최소 엑스%? Mihail Marchukajtes 2016.10.18 10:03 #1638 드미트리 : 글쎄, 어떻게 이러한 "추천"을 찾았습니까? 통계를 수집 했습니까? 예를 들어 가격이 상승하고 거래량이 증가하고 OI가 증가한 824개의 거래 세션 을 분석했으며 후속 가격 역학 분석을 기반으로 89%의 경우 가격이 최소 엑스%? 아니요, 이러한 권장 사항은 기본입니다. 여기서 ROI와 거래량의 의미를 이해하면 됩니다. 인터넷에서 찾아보시면 바로 이해가 되실 겁니다. 읽어보세요, 많은 자리에서 이것은 오랫동안 씹어 먹었습니다. 왜 그렇게 ... Дмитрий 2016.10.18 10:07 #1639 마이클 마르쿠카이테스 : 아니요, 이러한 권장 사항은 기본입니다. 여기서 ROI와 거래량의 의미를 이해하면 됩니다. 인터넷에서 찾아보시면 바로 이해가 되실 겁니다. 읽어보세요, 많은 자리에서 이것은 오랫동안 씹어 먹었습니다. 왜 그렇게 ... 즉, 불도저에서 통계와 "규칙"이 없습니다. Mihail Marchukajtes 2016.10.18 10:10 #1640 드미트리 : 즉, 불도저에서 통계와 "규칙"이 없습니다. 특히 당신 같은 게으른 사람을 위해 Dmitry http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/ 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄요, 아니요, 아니요. 하지만 저는 정말 말하고 싶었습니다. 진심으로, 많은 질문이 즉시 사라지고 시스템의 결과가 더 좋아질 것입니다. 글쎄, 당신이 무엇을 할 수 있습니까? 자부심은 대단한 것입니다 :-)
그래서 말해. 들어 보자.
알았어, 말할게, 하지만 그건 비밀이야.......
프로세스를 자동화하기 전에 이 영역이 무엇이며 작업 방법을 알아야 합니다. 당신은 프로그래밍 및 기타 모든 종류의 과학 분야에서 풍부한 지식을 가지고 시장에 왔습니다. 하지만 내가 이해하는 한 여기 있는 누구도 시장을 연구하는 데 관심이 없으며 이것은 당신의 큰 실수입니다. 그러니 여기에서 들으십시오. 나는 덤불 주위를 두드리지 않고 칭찬을 설명하지 않습니다. 그리고 바로 본론으로 들어가겠습니다.
차량이 어제 작동할 때 자주 발생하지만 오늘은 더 이상 작동하고 싶지 않거나 오류가 발생하여 작동한다는 사실을 알고 계셨습니까? 이는 모두 거래일의 컨텍스트에 관한 것이며 이 컨텍스트는 세 가지 값으로 구성됩니다.
거래소에서 거래한 결과는 1일 거래량, 당일 미결제약정, 당일 개장과 마감의 차액입니다. 그리고 이러한 맥락에서, 글쎄요, 또한 뉴스 배경, 모든 종류의 기대가 ... 특정 소인을 형성합니다. 좋아, 다시 말해서 어떤 종류의 물이 나온다.
매일 우리는 전날의 거래량, 미결제약정 및 미결제약정과 종가의 차이를 알고 있습니다. 변수는 3개뿐이지만 실제 값에는 관심이 없고 그 변화에 관심이 있으므로 이러한 변화에 따라 TS를 훈련해야 합니다.
간단히 말해서. 오늘: 거래량 감소, OI 증가, Dklose 성장. 상황이 같은 날에 정확히 네트워크 훈련을 위한 데이터를 저장하고, 그런 날에 작동하도록 네트워크를 훈련합니다. 그게 다야.
3가지 변수 - 9가지 가능한 시장 조건. 각 주에 대해 9개의 TS를 훈련하면 행복할 것입니다!!!!!!!!!!!!!
이것은 거래일의 컨텍스트, 즉 권장 사항일 뿐입니다. 필요한 날짜의 기록을 저장할 수 있도록 이러한 차이를 만드는 표시기가 있습니다. 그 외에는 제안일 뿐입니다. 게다가 사진에는 4가지 상황이 있는데 실제로는 9가지 상황입니다.. 그래서...
아니요, 이러한 권장 사항은 기본입니다. 여기서 ROI와 거래량의 의미를 이해하면 됩니다. 인터넷에서 찾아보시면 바로 이해가 되실 겁니다. 읽어보세요, 많은 자리에서 이것은 오랫동안 씹어 먹었습니다. 왜 그렇게 ...
특히 당신 같은 게으른 사람을 위해 Dmitry
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/