트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1509

Vladimir Perervenko 2019.06.26 10:29 #15081

Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 10:34 #15082

Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 11:42 #15083

Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 11:51 #15084

Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 12:10 #15085

Wizard2018 2019.06.27 16:27 #15086

Wizard2018 2019.06.27 16:28 #15087

Андрей 2019.06.27 18:31 #15088

Mihail Marchukajtes 2019.06.27 19:13 #15089

Mihail Marchukajtes 2019.06.27 19:16 #15090
몇 가지 문제가 있습니다.
1. 초기화 매개변수를 정의하는 방법이 명확하지 않습니다.
2. 행동에 대한 국가의 대응을 결정하는 것은 경험적으로만? 객관적인 기준이 있어야 합니다. 연구가 필요하다
사진이 재미있어 보입니다.
신호를 선택하고 결과 균형을 보면
행운을 빕니다
글쎄, 내가 말했잖아 :( 심리학자들은 공룡처럼 고대의 화석화된 유적에서 DNA 추출을 요구한다
원하는 경우 모든 것이 가능 하며 적절한 생체 재료가 있을 것입니다.
강연의 경우 '마음이란 무엇인가'라고 선언한 주제를 전혀 드러내지 않고, 사실 찰스 다윈의 사상을 선언한 것도 새롭지 않다.
그리고 나는 너무 많은 에너지를 소비하는 처벌인 신피질로 자신의 모든 행동에 대해 생각한다는 생각이 정말 마음에 들지 않았습니다. 아니요, 반대로 사람은 에너지를 절약하려고하지만 별도의 작업에 대해 생각하는 반면 두 번 생각하는 것을 좋아하지 않고 에너지를 절약하기 위해 이전에 결정한 것을 사용합니다.
그것은 당신을 위해 그것을 드러내지 않으며, 당신은 그것에 대해 끝없이 이야기 할 수 있습니다. 그와 함께 .. 글쎄, 심리학자이기도 한 피터 나 같은 .. 쓸모없는 시각적 라이브러리를 작성합니다.
논리적으로 생각하는 방법을 모르기 때문에 심리학 책의 도움 없이는 다운됩니다. 인간 여성은 훨씬 더 논리적이고 조화롭게 생각합니다.
두뇌가 작동하도록하려면 고기, 비타민을 먹고 최소한 간단한 매트를 해결해야합니다. 퍼즐.
그리고 두 번째는 일반적으로 어떤 단어로 인해 기분이 상합니다 .. 그는 권투 섹션에 등록해야 매일 그가 될 것입니다 ... 그러면 아마도 그녀는 그런 소녀가 아닐 것입니다 :D
Maxim, 원시적인 공격적 행동을 희생하면서 주제에 대한 지식에 대한 자신감을 보이려고 노력하는 것이 생산적입니까?
아니요, 이것은 오히려 해당 주제에 대한 지식 부족으로 인해 자신의 입장을 변호하려는 의지가 약하고 나약함을 나타내는 것입니다.
그러나이 비디오가 당신에게 많은 지식, 즉 당신이 노력하고있는 것을 가져 왔기 때문에 놀라운 일이 아닙니다 ...
일반적으로 말도 안되는 소리를 하고 사람들을 모욕하지 맙시다. 이 주제에는 MO에 대한 부패가 너무 많으며 이미 부적절한 진술로 인해 역겹습니다.
나는 특히 재미를 위해 비디오를 버렸습니다. 반응이 어떨지 알았다
그리고 처음부터 그는 심리학자에 대해 구체적으로 썼습니다. 그리고 당신은 주도하고 있습니다.
비디오는 강사처럼 어떤 경우에도 크레딧을 받을 수 있습니다.
당신의 행동이 남성 성을 강화하고 자존감을 높이기 위해 다른 사람을 모욕 할 수있는 상황을 만드는 것을 목표로한다면 이것은 완전히 다른 이야기입니다 ...
일반적으로 심리학과 심리학이 어떤 관련이 있는지 명확하지 않고 강사가 이에 대해 충분히 다루지 않으므로 특별히 논의할 사항이 없습니다.
뭐, 이끌려서 목표를 달성했어
저에게 너무 많은 이야기를 하고 싶었지만 어떻게 말해야 할지, 이유를 찾지 못하셨나요?
최근에 나는 친구와 함께 여행을 갔고 그의 인생에서 처음으로 표지판 아래에서 그런 표지판을 보았습니다. 그리고 물론, 나는 그것이 의미하는 바를 즉시 "이해했다". 차는 그녀가 결혼한 첫날이 아니라 오랫동안 살아왔다. 그래서 나는 이것이 시장 패턴과 그들의 거래를 인식하는 상황과 매우 유사하다고 생각했습니다.
l개의 다른 표지판/정제를 인식하도록 훈련된 신경망을 상상해 보십시오. 모든 것이 정상이며 훈련 샘플에 있는 내용을 쉽게 인식합니다. 그런 다음 bam - 그런 새로운 표시가 도착했습니다. 여기서 한 사람은 처음으로 그것을 보았지만 인생 경험과 많은 추가 지식이 있었고 그는 그것이 의미하는 바를 즉시 "추측"했습니다. 따라서 신경망이 시장에서 돈을 벌기 위해서는 "패턴"이 의미하는 바를 "추측"할 수 있어야 합니다. 우리는 태블릿 패턴에 대해 학습했지만 신경망은 제안된 패턴을 기억하는 것뿐만 아니라 원칙을 잡아야 합니다. 시장에 새로운 상황판이 나올 때마다 건설 원칙은 물론 도로 표지판 아래에 판을 "그리는" 원칙도 변하지 않습니다. 다음 시장 판의 의미를 맞춰보세요 - 이익이 있을 것입니다. 시장 역사를 뒤지고 비슷한 상황을 찾는 것은 쓸모가 없습니다. "이해"하고 "추측"해야 합니다. "패턴"을 찾기 위해 198년의 얽히고 설킨 연도의 교통 규칙 책을 뒤지는 것은 얼마나 쓸모가 없습니다. 그때는 그런 흔적이 없었다. 그러나 다른 많은 것들이 있었고 그것들을 연구한 후에는 새로운 것들의 의미를 추측하는 법을 배워야 합니다.
마법사2018 :
그때는 그런 흔적이 없었다. 그러나 다른 많은 것들이 있었고 그것들을 연구한 후에는 새로운 것들의 의미를 추측하는 법을 배워야 합니다.
IMHO 시장은 일반적으로 다음에 일어날 일을 누구에게도 경고할 의무가 없습니다. 왜 그럴 수 있는지 스스로 생각해 보십시오. Krupnyak은 예측할 수 없거나 중소 규모의 예측과 반대로 행동하고 중소 규모의 사람들은 무슨 일이 일어나고 있는지 "쏘지 않습니다", 마약 중독자가 모든 생물을 "보는"것처럼 환상의 손아귀에 있습니다. 카펫 위에서, 또는 우주의 세계적인 사건에서, 때때로 이것은 순전히 우연에 의해 현실과 일치하지만 종종 그렇지 않습니다. "보드"가 없습니다.
인상적인 응석을 부리는 심리학자들은 보지 않는 것이 좋습니다.
이것이 내가 내 정원의 돌을 이해하는 방법입니까? 좋아, 보자.
바, 어떤 사람들. 마술사 당신이 내가 말하는 마술사입니까? 대문자로 표기했음을 알 수 있습니다 :-)