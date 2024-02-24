트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1476 1...146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483...3399 새 코멘트 mytarmailS 2019.05.16 11:55 #14751 Alexander_K : 나는 마침내 아무 말도 할 수 없습니다 - 당신을 위해 더 쉬워 질까요? 좋아, 얇아진 틱을 예측할 수 있다고 가정 해 봅시다. 그러나 이것이 수수료의 크기라면 1-2 틱을 예측하는 요점이 무엇입니까? 큰 기간을 줄이려고 하지 않는 이유는 무엇입니까? 예를 들어, 지그재그 또는 이와 유사한 것, 가격 함수의 극값만 남기거나 스펙트럼 분석을 동일한 목적으로 연결해야 합니까? Alexander_K 2019.05.16 12:01 #14752 mytarmailS : 좋아, 얇아진 틱을 예측할 수 있다고 가정 해 봅시다. 그러나 이것이 수수료의 크기라면 1-2 틱을 예측하는 요점이 무엇입니까? 큰 기간을 줄이려고 하지 않겠습니까? 예를 들어, 지그재그 또는 이와 유사한 것, 가격 함수의 극값만 남기거나 스펙트럼 분석을 동일한 목적으로 연결해야 합니까? 나는 Doc이 정확히 이것에 직면했다고 말합니다. 그는 얇은 행에서 높은 예측 능력을 가졌지만 모두가 스프레드와 커미션을 먹었습니다. 그래서 그는 점점 얇아지기 시작했습니다 ... 동시에 그는 시간의 비선형성을 잃어 버리고 순수한 SB에 갔다가 실망했습니다 ... 아아, 이것도 가능합니다 .. . Грааль 2019.05.16 12:01 #14753 mytarmailS : 그러니 어서 Alexander_K 또는 증거로 내 잘못을 주장합니다(닉네임이 없는 다른 사람의 거래 화면은 귀하의 결백을 증명하는 것으로 간주되지 않습니다) 이것은 심각한 비난입니다. 다른 사람의 코드를 자신의 것으로 가장하고 다른 사람의 형평성을 입증하는 것은 아마도 이 영원한 핸디캡으로 인해 알고리즘 트레이더가 할 수 있는 가장 비열하고 비난받는 일일 것입니다. Alexander_K 2019.05.16 12:04 #14754 성배 : 이것은 심각한 비난입니다. 다른 사람의 코드를 자신의 것으로 가장하고 다른 사람의 형평성을 입증하는 것은 아마도 이 영원한 핸디캡으로 인해 알고리즘 트레이더가 할 수 있는 가장 비열하고 비난받는 일일 것입니다. :)) 스타일도 내용도 멋진 포스팅의 달인이여 걱정마세요 - 제 시그널, 고생하시는 분들의 마음을 방해하지 않기 위해 그냥 숨겼습니다. mytarmailS 2019.05.16 12:16 #14755 Alexander_K : 봐, 그렇게 어렵지 않아... 대가를 치르다 지그재그 또는 이와 유사한 것을 던지면 다른 것을 사용합니다 (지각적으로 중요한 포인트) 그런 다음 극단만 남기고 중간 값에서 정리합니다. 원래 100점에서 17점만 받았습니다. 이제 우리는 차별화 수십 또는 수백 포인트의 정상 범위를 가진 좋아하는 "고정" 시리즈를 얻었으므로 이제 어떻게든 작업할 수 있습니다. 내 네트워크는 내가 시도한 다른 것보다 그러한 데이터로 훨씬 더 잘 작동하며 많은 것을 시도했습니다. 그런 다음 거기에서 자신을 얇게 하거나 원하는 대로 하세요. Alexander_K 2019.05.16 12:19 #14756 mytarmailS : 봐, 그렇게 어렵지 않아... 대가를 치르다 지그재그 또는 이와 유사한 것을 던지면 다른 것을 사용합니다 (지각적으로 중요한 포인트) 그런 다음 극단만 남기고 중간 값에서 정리합니다. 원래 100점에서 17점만 받았습니다. 이제 우리는 차별화 수십 또는 수백 포인트의 정상 범위를 가진 좋아하는 "고정" 시리즈를 얻었으므로 이제 어떻게든 작업할 수 있습니다. 내 네트워크는 내가 시도한 다른 것보다 그러한 데이터로 훨씬 더 잘 작동하며 많은 것을 시도했습니다. 글쎄요. 나는 이 접근법에 반대하는가? 신호를 엽니 다 - 고통받는 사람들도 벌게하십시오. mytarmailS 2019.05.16 12:25 #14757 Alexander_K : 글쎄요. 나는 이 접근법에 반대하는가? 신호를 엽니 다 - 고통받는 사람들도 벌게하십시오. 예, 나는 당신이 당신의 순위에서 포인트 범위를 증가시킬 수 있는 방법을 보여주고 있습니다. 필요하지 않습니다 ... 나는 레벨 작업을 하고 다른 어떤 것도 (아직) 인식하지 못하며 따라서 인식하지 못합니다 접근 방식(변환)이 레벨에 대한 모든 정보를 제거하기 때문에 [삭제] 2019.05.16 12:52 #14758 Alexander_K : 그러나 결국이 분기에서는 입력 데이터의 전처리에 거의 아무도 관여하지 않습니다. 하지만 1000페이지 전의 마법사는 이것이 가장 중요하고 이 단계가 모든 MO 마스터의 가장 중요한 비밀이라고 했습니다. 그리고 마법사는 들을 수 있어야 합니다. 전체적인 아이러니는 큰 스승이 무엇을 말하든, 반대로 그는 오도하거나 단순히 다시 한 번 그의 탁월한 천재성의 순수성을 보여주려고 한다는 것입니다. 또한 아이러니하게도 변환이 없는 경우에는 변환 없이 원래 인용문보다 더 잘 훈련할 수 있다는 것입니다. 나는 예를 들었다. 문제는 데이터를 확장해야 하는 데서 발생하지만 모든 확장은 정보를 죽입니다. 반지에서 빠져 나오기가 쉽지 않은 악순환이 나타납니다. Alexander_K 2019.05.16 13:05 #14759 막심 드미트리예프스키 : 전체적인 아이러니는 큰 스승이 무엇을 말하든, 반대로 그는 오도하거나 단순히 다시 한 번 그의 탁월한 천재성의 순수성을 보여주려고 한다는 것입니다. 또한 아이러니하게도 변환이 없는 경우에는 변환 없이 원래 인용문보다 더 잘 훈련할 수 있다는 것입니다. 나는 예를 들었다. 문제는 데이터를 확장해야 하는 데서 발생하지만 모든 확장은 정보를 죽입니다. 반지에서 빠져 나오기가 쉽지 않은 악순환이 나타납니다. 마법사는 아마도 어떤 곳에서는 코로 인도합니다. 그래서 그는 마법사입니다. 그러나 그는 내가 몇 가지를 알아내는 데 도움을 주었습니다. 마지막으로, 나는 당신의 초조함을 건너 뜁니다. 포럼에 두 분의 존재만으로도 저에게 힘을 주었고 그것에 대해 당신에게 감사드립니다. 데이터 엷게 하기/전처리에 관해서는 제 의견으로는 여전히 필요합니다. 그러나 논쟁의 여지가 있는 질문으로 하자. [삭제] 2019.05.16 13:13 #14760 Alexander_K : 마법사는 아마도 어떤 곳에서는 코로 인도합니다. 그래서 그는 마법사입니다. 그러나 그는 내가 몇 가지를 알아내는 데 도움을 주었습니다. 마지막으로, 나는 당신의 초조함을 건너 뜁니다. 포럼에 두 분의 존재만으로도 저에게 힘을 주었고 그것에 대해 당신에게 감사드립니다. 데이터 엷게 하기/전처리에 관해서는 제 의견으로는 여전히 필요합니다. 그러나 논쟁의 여지가 있는 질문으로 하자. 예, 이것은 srach가 아니라 농담입니다) 전처리가 필요하지만 다른 유형의 미분은 어떻게든 모든 지표인 분수 차이를 크게 악화시킵니다. 포함. NS에 대한 거래를 정확히 줄이고 좋은 세트를 선택해야 할 수도 있습니다. 1...146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 마침내 아무 말도 할 수 없습니다 - 당신을 위해 더 쉬워 질까요?
좋아, 얇아진 틱을 예측할 수 있다고 가정 해 봅시다. 그러나 이것이 수수료의 크기라면 1-2 틱을 예측하는 요점이 무엇입니까?
큰 기간을 줄이려고 하지 않는 이유는 무엇입니까? 예를 들어, 지그재그 또는 이와 유사한 것, 가격 함수의 극값만 남기거나 스펙트럼 분석을 동일한 목적으로 연결해야 합니까?
나는 Doc이 정확히 이것에 직면했다고 말합니다. 그는 얇은 행에서 높은 예측 능력을 가졌지만 모두가 스프레드와 커미션을 먹었습니다. 그래서 그는 점점 얇아지기 시작했습니다 ... 동시에 그는 시간의 비선형성을 잃어 버리고 순수한 SB에 갔다가 실망했습니다 ... 아아, 이것도 가능합니다 .. .
그러니 어서 Alexander_K
또는 증거로 내 잘못을 주장합니다(닉네임이 없는 다른 사람의 거래 화면은 귀하의 결백을 증명하는 것으로 간주되지 않습니다)
이것은 심각한 비난입니다. 다른 사람의 코드를 자신의 것으로 가장하고 다른 사람의 형평성을 입증하는 것은 아마도 이 영원한 핸디캡으로 인해 알고리즘 트레이더가 할 수 있는 가장 비열하고 비난받는 일일 것입니다.
:)) 스타일도 내용도 멋진 포스팅의 달인이여 걱정마세요 - 제 시그널, 고생하시는 분들의 마음을 방해하지 않기 위해 그냥 숨겼습니다.
글쎄요. 나는 이 접근법에 반대하는가? 신호를 엽니 다 - 고통받는 사람들도 벌게하십시오.
예, 나는 당신이 당신의 순위에서 포인트 범위를 증가시킬 수 있는 방법을 보여주고 있습니다. 필요하지 않습니다 ... 나는 레벨 작업을 하고 다른 어떤 것도 (아직) 인식하지 못하며 따라서 인식하지 못합니다 접근 방식(변환)이 레벨에 대한 모든 정보를 제거하기 때문에
그러나 결국이 분기에서는 입력 데이터의 전처리에 거의 아무도 관여하지 않습니다. 하지만 1000페이지 전의 마법사는 이것이 가장 중요하고 이 단계가 모든 MO 마스터의 가장 중요한 비밀이라고 했습니다. 그리고 마법사는 들을 수 있어야 합니다.
전체적인 아이러니는 큰 스승이 무엇을 말하든, 반대로 그는 오도하거나 단순히 다시 한 번 그의 탁월한 천재성의 순수성을 보여주려고 한다는 것입니다.
또한 아이러니하게도 변환이 없는 경우에는 변환 없이 원래 인용문보다 더 잘 훈련할 수 있다는 것입니다. 나는 예를 들었다. 문제는 데이터를 확장해야 하는 데서 발생하지만 모든 확장은 정보를 죽입니다. 반지에서 빠져 나오기가 쉽지 않은 악순환이 나타납니다.
마법사는 아마도 어떤 곳에서는 코로 인도합니다. 그래서 그는 마법사입니다. 그러나 그는 내가 몇 가지를 알아내는 데 도움을 주었습니다. 마지막으로, 나는 당신의 초조함을 건너 뜁니다. 포럼에 두 분의 존재만으로도 저에게 힘을 주었고 그것에 대해 당신에게 감사드립니다.
데이터 엷게 하기/전처리에 관해서는 제 의견으로는 여전히 필요합니다. 그러나 논쟁의 여지가 있는 질문으로 하자.
예, 이것은 srach가 아니라 농담입니다)
전처리가 필요하지만 다른 유형의 미분은 어떻게든 모든 지표인 분수 차이를 크게 악화시킵니다. 포함. NS에 대한 거래를 정확히 줄이고 좋은 세트를 선택해야 할 수도 있습니다.