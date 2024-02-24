트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1153 1...114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.11.15 12:02 #11521 mytarmailS : devtools가 설치되었습니까? 네, 그것 없이는 또 다른 실수가 있었습니다. mytarmailS 2018.11.15 12:19 #11522 알렉세이 비아즈미킨 : 네, 그것 없이는 또 다른 실수가 있었습니다. 젠장, 나도 몰라 ((방금 다시 시도했는데 모든 것이 나를 위해 설치되었습니다. 나도 R-3.5.0 Aleksey Vyazmikin 2018.11.15 13:33 #11523 mytarmailS : 젠장, 나도 몰라 ((방금 다시 시도했는데 모든 것이 나를 위해 설치되었습니다. 나도 R-3.5.0 파일을 따로 다운받을 수 있는데 어떻게 설치하나요? Грааль 2018.11.15 13:37 #11524 mytarmailS : 이유는 완전히 명확하지 않습니다 ... "미래 선택"알고리즘이 있으며 유용한 예측자를 노이즈에서 분리하는 문제를 해결합니다. 나는 그것에 대해 조금 이야기하지 않고 있습니다. 문제는 오히려 시스템에 이기종 예측을 구현하는 방법, 다른 예측, 잡음, 일종의 이국적인 통계 예측 등이 있습니다. 그러나 유용할 수 있습니다(예: 귀하와 같은 "반전")))) 추신 "미래 선택" 알고리즘을 사용하면 비선형 분류/회귀의 경우 모델 데이터에 대해 기성품 라이브러리를 가지고 노는 것과 라이브러리를 직접 작성하고 실제 데이터. mytarmailS 2018.11.15 14:06 #11525 알렉세이 비아즈미킨 : 파일을 따로 다운받을 수 있는데 어떻게 설치하나요? r 스튜디오라면 mytarmailS 2018.11.15 14:18 #11526 성배 : 나는 그것에 대해 조금 이야기하지 않고 있습니다. 문제는 오히려 시스템에 이질적인 예측을 구현하는 방법, 다른 예측, 잡음, 일종의 이국적인 통계 예측 등이 있습니다. 그러나 유용할 수 있습니다(예: 귀하와 같은 "반전")))) 추신 "미래 선택" 알고리즘을 사용하면 비선형 분류/회귀의 경우 모델 데이터에 대해 기성품 라이브러리를 가지고 노는 것과 라이브러리를 직접 작성하고 실제 데이터. 솔직히, 나는 합리적일 수 있는 어떤 것에 대해서도 논평할 수 없습니다. 내가 생각하는 것과 어떤 방향으로 파헤 치려고하는지 말해보자면 우선 프랙탈 문제를 해결하고 대략적으로 말하면 (algorithm-MO-TS) "머리와 일간 차트와 분 차트 모두에서 "어깨"는 무엇이며 ( algorithm-MO-TS) 그것이 하나이며 동일하다는 것을 이해했습니다. 그러면 데이터의 이질성도 사라지고 고정성이 나타나며 가장 중요한 것은 반복성이 원시 VR에 없으므로 MO에 채우는 데 유용하지 않습니다. ======== 또는 시간이 지남에 따라 변경되지 않고 구조가 변경되지 않는 기호로 작업합니다. Кеша Рутов 2018.11.15 16:40 #11527 음-예, 여러분... 흠-예... 선동의 1153 페이지! 주석! 나는 한 달 동안(대부분 대각선으로) 읽었습니다. 내가 구조를 알아차린 유일한 것은 https://www.mql5.com/en/articles/1165에 있었습니다. 이 전체 토론은 나에게 https://www.mql5.com/ru/forum/4956 같은 양의 의미가 있을 것이라고 생각나게 했습니다. "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. 2011.10.18www.mql5.com Общее обсуждение: "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. mytarmailS 2018.11.15 16:43 #11528 케샤 루트 : 내가 https://www.mql5.com/en/articles/1165에서 건설적인 것을 발견한 유일한 장소 )))))))) Грааль 2018.11.15 18:28 #11529 케샤 루트 : 음-예, 여러분... 흠-예... 선동의 1153 페이지! 주석! 나는 한 달 동안(대부분 대각선으로) 읽었습니다. 내가 구조를 알아차린 유일한 것은 https://www.mql5.com/en/articles/1165에 있었습니다. 대상으로 ZZ - facepalm 그리고 네, 건설적인 Грааль 2018.11.15 18:37 #11530 mytarmailS : 우선 프랙탈 문제를 대략적으로 말해서 (algorithm-MO-TS) 일간 차트와 분 차트 모두에서 "머리와 어깨"를 볼 수 있도록 가르치는 것이 필요하다고 생각합니다. 그래서 (알고리즘 -MO-TS)는 이것이 하나이자 또한임을 이해합니다. 그러면 데이터의 이질성도 사라지고 고정성이 나타나며 가장 중요한 것은 반복성이 원시 VR에 없으므로 MO에 채우는 데 유용하지 않습니다. ======== 또는 시간이 지남에 따라 변경되지 않고 구조가 변경되지 않는 기호로 작업합니다. "프랙털리티"는 벡터 예측으로 극복됩니다. 즉, 한 번에 밴지될 때 여러 시간 창(예: 10분 앞, 한 시간, 6시간, 하루, 일주일)만큼 증가합니다. "머리와 어깨"는 가격 패턴입니다. 모든 알고리즘 트레이더가 패턴 상관기를 작성하여 시장이 패턴을 보지 못하도록 하는 것 같습니다. 특정 "숫자"가 무언가를 예측할 수 있다는 통계적 정당성은 없습니다. "구름속의 '동물'처럼 파레이돌리아 1...114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
devtools가 설치되었습니까?
네, 그것 없이는 또 다른 실수가 있었습니다.
젠장, 나도 몰라 ((방금 다시 시도했는데 모든 것이 나를 위해 설치되었습니다. 나도 R-3.5.0
파일을 따로 다운받을 수 있는데 어떻게 설치하나요?
이유는 완전히 명확하지 않습니다 ... "미래 선택"알고리즘이 있으며 유용한 예측자를 노이즈에서 분리하는 문제를 해결합니다.
나는 그것에 대해 조금 이야기하지 않고 있습니다. 문제는 오히려 시스템에 이기종 예측을 구현하는 방법, 다른 예측, 잡음, 일종의 이국적인 통계 예측 등이 있습니다. 그러나 유용할 수 있습니다(예: 귀하와 같은 "반전"))))
추신 "미래 선택" 알고리즘을 사용하면 비선형 분류/회귀의 경우 모델 데이터에 대해 기성품 라이브러리를 가지고 노는 것과 라이브러리를 직접 작성하고 실제 데이터.
r 스튜디오라면
솔직히, 나는 합리적일 수 있는 어떤 것에 대해서도 논평할 수 없습니다. 내가 생각하는 것과 어떤 방향으로 파헤 치려고하는지 말해보자면 우선 프랙탈 문제를 해결하고 대략적으로 말하면 (algorithm-MO-TS) "머리와 일간 차트와 분 차트 모두에서 "어깨"는 무엇이며 ( algorithm-MO-TS) 그것이 하나이며 동일하다는 것을 이해했습니다.
그러면 데이터의 이질성도 사라지고 고정성이 나타나며 가장 중요한 것은 반복성이 원시 VR에 없으므로 MO에 채우는 데 유용하지 않습니다.
또는 시간이 지남에 따라 변경되지 않고 구조가 변경되지 않는 기호로 작업합니다.
음-예, 여러분... 흠-예... 선동의 1153 페이지! 주석! 나는 한 달 동안(대부분 대각선으로) 읽었습니다. 내가 구조를 알아차린 유일한 것은 https://www.mql5.com/en/articles/1165에 있었습니다.
이 전체 토론은 나에게 https://www.mql5.com/ru/forum/4956 같은 양의 의미가 있을 것이라고 생각나게 했습니다.
내가 https://www.mql5.com/en/articles/1165에서 건설적인 것을 발견한 유일한 장소
대상으로 ZZ - facepalm
"프랙털리티"는 벡터 예측으로 극복됩니다. 즉, 한 번에 밴지될 때 여러 시간 창(예: 10분 앞, 한 시간, 6시간, 하루, 일주일)만큼 증가합니다.
"머리와 어깨"는 가격 패턴입니다. 모든 알고리즘 트레이더가 패턴 상관기를 작성하여 시장이 패턴을 보지 못하도록 하는 것 같습니다. 특정 "숫자"가 무언가를 예측할 수 있다는 통계적 정당성은 없습니다. "구름속의 '동물'처럼 파레이돌리아