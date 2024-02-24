트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2263 1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399 새 코멘트 [삭제] 2021.01.03 10:02 #22621 mytarmailS : 나는 천재가 아니다 예, 그리고 모든 것이 이미 발명되었습니다 ... 우리는 동일한 GMM 평균을 취하고 결과까지 원하는대로 변경하거나 시리즈 자체를 변경하거나 스펙트럼을 합성하고 신호를 복원하거나 ... 또는 .. . 글쎄, 당신은 내가 쓴 모든 것을 반복했습니다 .. 감사합니다) mytarmailS 2021.01.03 10:07 #22622 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 당신은 내가 쓴 모든 것을 반복했습니다 .. 감사합니다) 아마도 )) 한 가지만 말씀해 주세요. 로봇이 이 아이디어를 거래하고 얻은 것이 있습니까? [삭제] 2021.01.03 10:09 #22623 mytarmails : 아마도 )) 한 가지만 말씀해 주세요. 로봇이 이 아이디어를 거래하고 얻은 것이 있습니까? ng 전에 3% 벌었다 .. 멋지다 똑같이 훈련하고 싶지만 마틴게일에게 이것은 완전히 다른 설정, 다른 마크업, 정상적인 조건에서 작동하지 않는 다른 진입점이 있기 때문에 흥미롭습니다. mytarmailS 2021.01.03 10:13 #22624 비트코인보면 이런 감정상승 등등.. 하지만 로그를 보면. 규모, 그 다음 일반적인 추세 .. 예전에 같은 저울을 만들려고 했는데 잘 안되네요 어떻게 된건지 알려주실 분 계신가요?? 로봇과 AMO가 이 형식의 데이터를 더 잘 "사냥"할 것이라고 생각합니다. mytarmailS 2021.01.03 10:16 #22625 막심 드미트리예프스키 : ng 전에 3% 벌었다 .. 멋지다 네, 하지만 NG 이전에 트랜잭션이 몇 번이나 있었나요? [삭제] 2021.01.03 10:17 #22626 mytarmailS : 네, 하지만 NG 이전에 트랜잭션이 몇 번이나 있었나요? 15, 정확히 기억나지 않음 mytarmailS 2021.01.03 10:19 #22627 막심 드미트리예프스키 : 15, 정확히 기억나지 않음 그가 적어도 백 개를 거래하게 하십시오 Mikhail Mishanin 2021.01.03 10:22 #22628 mytarmailS : 비트코인보면 이런 감정상승 등등.. 하지만 로그를 보면. 규모, 그 다음 일반적인 추세 .. 예전에 같은 저울을 만들려고 했는데 잘 안되네요 어떻게 된건지 알려주실 분 계신가요?? 로봇과 AMO가 이 형식의 데이터를 더 잘 "사냥"할 것이라고 생각합니다. 체중계에 무슨 문제가 있었나요? 로그 척도에서 가격에 대한 지표를 만드시겠습니까? Mikhail Mishanin 2021.01.03 10:26 #22629 막심 드미트리예프스키 : ng 전에 3% 벌었다 .. 멋지다 똑같이 훈련하고 싶지만 마틴게일에게 이것은 완전히 다른 설정, 다른 마크업, 정상적인 조건에서 작동하지 않는 다른 진입점이 있기 때문에 흥미롭습니다. 3% 무엇? 창고에서? 증거금에서? 최대 SL에서? 창고에서 거래된 경우 창고의 몇 %가 거래되었습니까? mytarmailS 2021.01.03 10:27 #22630 dr.mr.mom 미샤닌 : 체중계에 무슨 문제가 있었나요? 로그 척도에서 가격에 대한 지표를 만드시겠습니까? 예, 나는 나 자신을 잘 기억하지 못합니다. 변경된 것을 기억하지만 그다지 많지는 않습니다 ... 그리고 여기에는 완전히 다른 그림입니다. 1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 천재가 아니다
예, 그리고 모든 것이 이미 발명되었습니다 ... 우리는 동일한 GMM 평균을 취하고 결과까지 원하는대로 변경하거나 시리즈 자체를 변경하거나 스펙트럼을 합성하고 신호를 복원하거나 ... 또는 .. .
글쎄, 당신은 내가 쓴 모든 것을 반복했습니다 .. 감사합니다)
아마도 ))
한 가지만 말씀해 주세요. 로봇이 이 아이디어를 거래하고 얻은 것이 있습니까?
ng 전에 3% 벌었다 .. 멋지다
똑같이 훈련하고 싶지만 마틴게일에게
이것은 완전히 다른 설정, 다른 마크업, 정상적인 조건에서 작동하지 않는 다른 진입점이 있기 때문에 흥미롭습니다.
비트코인보면 이런 감정상승 등등..
하지만 로그를 보면. 규모, 그 다음 일반적인 추세 ..
예전에 같은 저울을 만들려고 했는데 잘 안되네요 어떻게 된건지 알려주실 분 계신가요??
로봇과 AMO가 이 형식의 데이터를 더 잘 "사냥"할 것이라고 생각합니다.
네, 하지만 NG 이전에 트랜잭션이 몇 번이나 있었나요?
15, 정확히 기억나지 않음
그가 적어도 백 개를 거래하게 하십시오
체중계에 무슨 문제가 있었나요? 로그 척도에서 가격에 대한 지표를 만드시겠습니까?
3% 무엇? 창고에서? 증거금에서? 최대 SL에서?
창고에서 거래된 경우 창고의 몇 %가 거래되었습니까?
예, 나는 나 자신을 잘 기억하지 못합니다. 변경된 것을 기억하지만 그다지 많지는 않습니다 ... 그리고 여기에는 완전히 다른 그림입니다.