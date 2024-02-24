트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2263

새 코멘트
[삭제]  
mytarmailS :

나는 천재가 아니다

예, 그리고 모든 것이 이미 발명되었습니다 ... 우리는 동일한 GMM 평균을 취하고 결과까지 원하는대로 변경하거나 시리즈 자체를 변경하거나 스펙트럼을 합성하고 신호를 복원하거나 ... 또는 .. .

글쎄, 당신은 내가 쓴 모든 것을 반복했습니다 .. 감사합니다)

 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 당신은 내가 쓴 모든 것을 반복했습니다 .. 감사합니다)

아마도 ))

한 가지만 말씀해 주세요. 로봇이 이 아이디어를 거래하고 얻은 것이 있습니까?

[삭제]  
mytarmails :

아마도 ))

한 가지만 말씀해 주세요. 로봇이 이 아이디어를 거래하고 얻은 것이 있습니까?

ng 전에 3% 벌었다 .. 멋지다

똑같이 훈련하고 싶지만 마틴게일에게

이것은 완전히 다른 설정, 다른 마크업, 정상적인 조건에서 작동하지 않는 다른 진입점이 있기 때문에 흥미롭습니다.

 

비트코인보면 이런 감정상승 등등..

하지만 로그를 보면. 규모, 그 다음 일반적인 추세 ..


예전에 같은 저울을 만들려고 했는데 잘 안되네요 어떻게 된건지 알려주실 분 계신가요??

로봇과 AMO가 이 형식의 데이터를 더 잘 "사냥"할 것이라고 생각합니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

ng 전에 3% 벌었다 .. 멋지다

네, 하지만 NG 이전에 트랜잭션이 몇 번이나 있었나요?

[삭제]  
mytarmailS :

네, 하지만 NG 이전에 트랜잭션이 몇 번이나 있었나요?

15, 정확히 기억나지 않음

 
막심 드미트리예프스키 :

15, 정확히 기억나지 않음

그가 적어도 백 개를 거래하게 하십시오

 
mytarmailS :

비트코인보면 이런 감정상승 등등..

하지만 로그를 보면. 규모, 그 다음 일반적인 추세 ..


예전에 같은 저울을 만들려고 했는데 잘 안되네요 어떻게 된건지 알려주실 분 계신가요??

로봇과 AMO가 이 형식의 데이터를 더 잘 "사냥"할 것이라고 생각합니다.


체중계에 무슨 문제가 있었나요? 로그 척도에서 가격에 대한 지표를 만드시겠습니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

ng 전에 3% 벌었다 .. 멋지다

똑같이 훈련하고 싶지만 마틴게일에게

이것은 완전히 다른 설정, 다른 마크업, 정상적인 조건에서 작동하지 않는 다른 진입점이 있기 때문에 흥미롭습니다.

3% 무엇? 창고에서? 증거금에서? 최대 SL에서?

창고에서 거래된 경우 창고의 몇 %가 거래되었습니까?

 
dr.mr.mom 미샤닌 :

체중계에 무슨 문제가 있었나요? 로그 척도에서 가격에 대한 지표를 만드시겠습니까?

예, 나는 나 자신을 잘 기억하지 못합니다. 변경된 것을 기억하지만 그다지 많지는 않습니다 ... 그리고 여기에는 완전히 다른 그림입니다.

1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399
새 코멘트