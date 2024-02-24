트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2218 1...221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.12.03 21:10 #22171 막심 드미트리예프스키 : 읽었는데 이해가 안됨 훈련 레이블 만들기(무작위 샘플링) 교육 예제는 기능(또는 기능) 및 해당 레이블의 집합입니다. 모델의 출력에는 예측하는 방법을 배워야 하는 몇 가지 정보가 제공되어야 합니다. 우리는 이진 분류의 경우를 고려할 것이고, 모델은 훈련 예제를 클래스 0 또는 1로 분류할 확률을 예측할 것입니다. 논리적으로 0과 1에 거래 방향(구매 또는 판매)이 할당될 수 있습니다. 다시 말해, 모델은 주어진 환경 매개변수(기능 집합)에 대해 트랜잭션 방향을 예측하는 방법을 학습해야 합니다. def add_labels(dataset, min, max): labels = [] for i in range(dataset.shape[ 0 ]-max): rand = random.randint(min, max) if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand ]): labels.append( 1.0 ) elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand ]): labels.append( 0.0 ) else : labels.append( 0.0 ) dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy() dataset['labels'] = labels dataset = dataset.dropna() return dataset 이 랜덤 하우스의 정체는 무엇이며 왜 그럴까요? 그것은 무엇을 제공합니까? 레이블에 이러한 임의의 거리가 있는 이유는 무엇입니까? 논의 KimIV의 유용한 기능 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 [삭제] 2020.12.03 21:28 #22172 mytarmails : 읽었는데 이해가 안됨 훈련 레이블 만들기(무작위 샘플링) 교육 예제는 기능(또는 기능) 및 해당 레이블의 집합입니다. 모델의 출력에는 예측하는 방법을 배워야 하는 몇 가지 정보가 제공되어야 합니다. 우리는 이진 분류의 경우를 고려할 것이고, 모델은 훈련 예제를 클래스 0 또는 1로 분류할 확률을 예측할 것입니다. 논리적으로 0과 1에 거래 방향(구매 또는 판매)이 할당될 수 있습니다. 다시 말해, 모델은 주어진 환경 매개변수(기능 집합)에 대해 트랜잭션 방향을 예측하는 방법을 학습해야 합니다. 이 랜덤 하우스의 정체는 무엇이며 왜 그럴까요? 그것은 무엇을 제공합니까? 레이블에 이러한 임의의 거리가 있는 이유는 무엇입니까? 앞으로의 n-바 예측. 언제까지 계약을 유지해야 할지 모를 때. 기사에 대한 의견에 질문 쓰기 [삭제] 2020.12.03 22:13 #22173 그가 그의 1000 센트 달러를 위해 위스키 한 병을 가져 가면 더 좋을 것입니다 ... 고문))) 익사 ... 다시 한번)))) Renat Akhtyamov 2020.12.03 22:17 #22174 막심 드미트리예프스키 : 그가 그의 1000 센트 달러를 위해 위스키 한 병을 가져 가면 더 좋을 것입니다 ... 고문))) 당신의 데모에 그것을 가져 가라. 나는 그런 종류의 술을 마시지 않습니다. [삭제] 2020.12.03 22:18 #22175 레나트 아크티아모프 : 데모를 하러 가세요 나는 그런 종류의 술을 마시지 않습니다. 숨어, 부끄러워하지 마십시오. 이미 모든 사람에게 모든 것을 증명했습니다. Renat Akhtyamov 2020.12.03 22:18 #22176 막심 드미트리예프스키 : 숨어, 부끄러워하지 마십시오. 이미 모든 사람에게 모든 것을 증명했습니다. 당신의 일은 아무 것도 Aleksey Nikolayev 2020.12.04 07:15 #22177 막심 드미트리예프스키 : 그가 그의 1000 센트 달러를 위해 위스키 한 병을 가져 가면 더 좋을 것입니다 ... 고문))) 자신을 익사 ... 다시 한 번)))) 가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.) Uladzimir Izerski 2020.12.04 07:20 #22178 알렉세이 니콜라예프 : 가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.) 이상하게 말했다! Farkhat Guzairov 2020.12.04 07:26 #22179 알렉세이 니콜라예프 : 가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.) 간단합니다. 잘못된 결정의 사실을 규범으로 받아들여야 합니다. 그리고 이러한 결정을 내릴 때 최종 이익이 음수 영역에 있으면 선택한 방법이 근본적으로 잘못되었다는 추가 증거가 필요하지 않습니다. Forex 가 도적을 위해 발명되었기 때문에 이 모든 시터는 Forex 때문에 발생했습니다(저는 그들 중 하나입니다)))). 증권 거래소에서 거래하는 사람들 은 공개 포지션 의 진정한 가치와 비용을 알고 있으며, 특히 수익성이 없는 경우 부채에 대해 공개 포지션을 보유할 여유가 없습니다. Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций... Valeriy Yastremskiy 2020.12.04 07:45 #22180 알렉세이 니콜라예프 : 가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.) 무선 신호는 영원하지 않으며 끌 수 있음) 1...221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
읽었는데 이해가 안됨
훈련 레이블 만들기(무작위 샘플링)
교육 예제는 기능(또는 기능) 및 해당 레이블의 집합입니다. 모델의 출력에는 예측하는 방법을 배워야 하는 몇 가지 정보가 제공되어야 합니다. 우리는 이진 분류의 경우를 고려할 것이고, 모델은 훈련 예제를 클래스 0 또는 1로 분류할 확률을 예측할 것입니다. 논리적으로 0과 1에 거래 방향(구매 또는 판매)이 할당될 수 있습니다. 다시 말해, 모델은 주어진 환경 매개변수(기능 집합)에 대해 트랜잭션 방향을 예측하는 방법을 학습해야 합니다.
이 랜덤 하우스의 정체는 무엇이며 왜 그럴까요? 그것은 무엇을 제공합니까?레이블에 이러한 임의의 거리가 있는 이유는 무엇입니까?
앞으로의 n-바 예측. 언제까지 계약을 유지해야 할지 모를 때. 기사에 대한 의견에 질문 쓰기
가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.)
간단합니다. 잘못된 결정의 사실을 규범으로 받아들여야 합니다.
그리고 이러한 결정을 내릴 때 최종 이익이 음수 영역에 있으면 선택한 방법이 근본적으로 잘못되었다는 추가 증거가 필요하지 않습니다.Forex 가 도적을 위해 발명되었기 때문에 이 모든 시터는 Forex 때문에 발생했습니다(저는 그들 중 하나입니다)))). 증권 거래소에서 거래하는 사람들 은 공개 포지션 의 진정한 가치와 비용을 알고 있으며, 특히 수익성이 없는 경우 부채에 대해 공개 포지션을 보유할 여유가 없습니다.
