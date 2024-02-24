트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2218

막심 드미트리예프스키 :

읽었는데 이해가 안됨


훈련 레이블 만들기(무작위 샘플링)

교육 예제는 기능(또는 기능) 및 해당 레이블의 집합입니다. 모델의 출력에는 예측하는 방법을 배워야 하는 몇 가지 정보가 제공되어야 합니다. 우리는 이진 분류의 경우를 고려할 것이고, 모델은 훈련 예제를 클래스 0 또는 1로 분류할 확률을 예측할 것입니다. 논리적으로 0과 1에 거래 방향(구매 또는 판매)이 할당될 수 있습니다. 다시 말해, 모델은 주어진 환경 매개변수(기능 집합)에 대해 트랜잭션 방향을 예측하는 방법을 학습해야 합니다. 

def add_labels(dataset, min, max):
    labels = []
     for i in range(dataset.shape[ 0 ]-max):
         rand = random.randint(min, max)
         if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand ]):
            labels.append( 1.0 )
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand ]):
            labels.append( 0.0 )              
         else :
            labels.append( 0.0 )
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
     return dataset



이 랜덤 하우스의 정체는 무엇이며 왜 그럴까요? 그것은 무엇을 제공합니까?

레이블에 이러한 임의의 거리가 있는 이유는 무엇입니까?
mytarmails :

읽었는데 이해가 안됨


훈련 레이블 만들기(무작위 샘플링)

교육 예제는 기능(또는 기능) 및 해당 레이블의 집합입니다. 모델의 출력에는 예측하는 방법을 배워야 하는 몇 가지 정보가 제공되어야 합니다. 우리는 이진 분류의 경우를 고려할 것이고, 모델은 훈련 예제를 클래스 0 또는 1로 분류할 확률을 예측할 것입니다. 논리적으로 0과 1에 거래 방향(구매 또는 판매)이 할당될 수 있습니다. 다시 말해, 모델은 주어진 환경 매개변수(기능 집합)에 대해 트랜잭션 방향을 예측하는 방법을 학습해야 합니다.



이 랜덤 하우스의 정체는 무엇이며 왜 그럴까요? 그것은 무엇을 제공합니까?

레이블에 이러한 임의의 거리가 있는 이유는 무엇입니까?

앞으로의 n-바 예측. 언제까지 계약을 유지해야 할지 모를 때. 기사에 대한 의견에 질문 쓰기

가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.)

 
알렉세이 니콜라예프 :

가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.)

이상하게 말했다!

 
알렉세이 니콜라예프 :

가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.)

간단합니다. 잘못된 결정의 사실을 규범으로 받아들여야 합니다.

그리고 이러한 결정을 내릴 때 최종 이익이 음수 영역에 있으면 선택한 방법이 근본적으로 잘못되었다는 추가 증거가 필요하지 않습니다.

Forex 가 도적을 위해 발명되었기 때문에 이 모든 시터는 Forex 때문에 발생했습니다(저는 그들 중 하나입니다)))). 증권 거래소에서 거래하는 사람들 은 공개 포지션 의 진정한 가치와 비용을 알고 있으며, 특히 수익성이 없는 경우 부채에 대해 공개 포지션을 보유할 여유가 없습니다.
알렉세이 니콜라예프 :

가격이 무선 신호처럼 움직인다면 자리에 앉아 있는 것이 잘못된 거래에서 벗어날 수 있는 완벽한 방법이 될 것입니다.)

무선 신호는 영원하지 않으며 끌 수 있음)

