트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 512

Dr. Trader 2017.10.21 14:43 #5111

도서관 :

NN에 대한 회귀 문제를 해결한 사람들에게 질문:

훈련 값으로 무엇을 제공합니까(그리고 무엇을 예측할 것인지)?

다음과 같은 옵션이 있습니다.

1) 다음 막대의 가격 증분이 있는 1개의 출구(1 bar의 가격 증가는 일반적으로 중요하지 않기 때문에 나에게는 흥미롭지 않은 것 같습니다)

2) 10-20개의 막대에 대해 10-20개의 증분 출구(아마도 많은 리소스와 시간이 필요하지만 더 나은 정확도를 제공할 것입니다)

3) 지그재그를 따라 극한값의 가격이 증가하는 1개의 출구(예를 들어, 15개 막대에서 지그재그를 따라 극한값이 있을 것이며, 그 가격을 제공함)

어떤 옵션이 더 나은가요? 어쩌면 더 나은 것이 있습니까?

예측이 몇 막대 앞서 만들어진 경우(항목 2 및 3), 실행 가능성이 감소하는 것이 분명합니다. 최적의 금액은 얼마입니까?

포인트 1을 시도했는데 모델이 몇 가지 패턴을 찾습니다.

Alexey(이 주제의 창시자)는 1바 앞이 아니라 여러 바를 보고 실험적으로 얼마나 멀리 볼 것인지 선택하라고 제안했습니다. 그의 경우에는 분류가 있었지만 저에게는 회귀의 경우 이 방법이 포인트 1에 비해 결과를 약간 향상시킵니다. 이것은 포인트 2와 유사하지만 많은 출구로 모델을 훈련시키지 않았고 그냥 각각의 새로운 대상에 대해 하나의 모델을 만들었습니다.

지그재그에 대해 확실히 말할 수는 없지만 성공하지 못했지만 여기 주제에서 그들은 반대로 좋다고 썼습니다.

Yuriy Asaulenko 2017.10.21 15:56 #5112

도서관 :

그래서 예측이 50% 정도라면 MO에 시간을 투자하는 게 말이 되는지 생각했다. 자동차도 마찬가지일 거라 생각합니다.

예측에 차이가 없다면 단순한 것의 효과와 함께 더 복잡한 것에 몇 배 더 많은 시간을 할애하는 이유는 무엇입니까?

일반적으로 MO-NS에 시간을 낭비하기 전에 먼저 이유와 목적을 결정해야 합니다.

나는 고전적인 방법을 대체하는 것이 아니라 고전적인 TS에 추가하기로 결정했습니다. 아직 완성된 시스템에는 도달하지 않았지만 모델의 결과는 매우 좋습니다.

Mihail Marchukajtes 2017.10.22 20:09 #5113

유리 아사울렌코 :

일반적으로 MO-NS에 시간을 낭비하기 전에 먼저 이유와 목적을 결정해야 합니다.

나는 고전적인 방법을 대체하는 것이 아니라 고전적인 TS에 추가하기로 결정했습니다. 아직 완성된 시스템에는 도달하지 않았지만 모델의 결과는 매우 좋습니다.

매머드 에그만큼 오래되고 진실된 진술입니다. NS는 TS에 추가될 수 있지만 확실히 대신할 수는 없지만 분류 데이터에서 거의 같은 수의 0과 1에 대해 그들은 이 스레드에서 1년 이상 전에 이야기했습니다. 당신은 단지 듣고 싶지 않아 ...

Grigoriy Chaunin 2017.10.23 04:38 #5114

개는 왜 다섯 번째 다리를 가지고 있습니까? 저것들. TS NS.

Vitaly Muzichenko 2017.10.23 05:00 #5115

나는 주제를 따르고 항상 한 가지를 봅니다.

Alexander Ivanov 2017.10.23 05:20 #5116

비탈리 무지첸코 :

나는 주제를 따르고 항상 한 가지를 봅니다.

이것이 신경망입니다!

물을 "훈련"시키는 사람은 바로 그 사람입니다. 그래서 물은 "기억"하고 스스로 떠납니다.

얼마 후, 물은 "배우고" 스스로를 끌어낼 것입니다.

이것이 AI가 생성되는 방식입니다. 논리에 반하는 행동을 취하면 방법이 있습니다.

그래서 나는 ....이 특종은 분명히 진정한 뉴런입니다)

Alexander Ivanov 2017.10.23 10:26 #5117

그들은 종종 씁니다 ... 신경망 은 스스로 모든 것을 발명합니다 - 그리기, 생성 ... 그리고 이러한 유형은 인간의 논리에 적합하지 않습니다 ....

그렇게 하도록 합시다.

그러나 "창조자"가 없는 무정형(지적 이상)은 최소한 무언가를 만들 수 없습니다. "그"(AI)는 모방이 필요합니다. 이것이 없으면 발전이 없습니다.

갑자기 그는 ISIS 이슬람교도와 인류에 대한 칸의 온라인 브로셔를 보게 됩니다.

따라서 도덕성의 틀 내에서 AI를 훈련할 필요가 있습니다.

그렇지 않으면 "Wahhabi"가 10000000000 배 더 나빠질 것입니다.

Alexander Ivanov 2017.10.23 10:28 #5118

1998년대에 BASIC에서 AI를 만들려고 한 적이 있습니다. 컴퓨터에서 -ZX_SPECTRUM.

Mihail Marchukajtes 2017.10.23 10:30 #5119

Alexander Ivanov 2017.10.23 10:32 #5120

마이클 마르쿠카이테스 :

오, 진짜!!!! 나는 그것을 가지고 있었지만 90 년대 초반에만 BASIC에서 첫 번째 프로그램을 작성했지만 결국에는 일반적으로 희귀 해졌습니다 ....

글쎄, 누구에게나 남동생이 있다.
NN에 대한 회귀 문제를 해결한 사람들에게 질문:
훈련 값으로 무엇을 제공합니까(그리고 무엇을 예측할 것인지)?
다음과 같은 옵션이 있습니다.
1) 다음 막대의 가격 증분이 있는 1개의 출구(1 bar의 가격 증가는 일반적으로 중요하지 않기 때문에 나에게는 흥미롭지 않은 것 같습니다)
2) 10-20개의 막대에 대해 10-20개의 증분 출구(아마도 많은 리소스와 시간이 필요하지만 더 나은 정확도를 제공할 것입니다)
3) 지그재그를 따라 극한값의 가격이 증가하는 1개의 출구(예를 들어, 15개 막대에서 지그재그를 따라 극한값이 있을 것이며, 그 가격을 제공함)
어떤 옵션이 더 나은가요? 어쩌면 더 나은 것이 있습니까?예측이 몇 막대 앞서 만들어진 경우(항목 2 및 3), 실행 가능성이 감소하는 것이 분명합니다. 최적의 금액은 얼마입니까?
포인트 1을 시도했는데 모델이 몇 가지 패턴을 찾습니다.
Alexey(이 주제의 창시자)는 1바 앞이 아니라 여러 바를 보고 실험적으로 얼마나 멀리 볼 것인지 선택하라고 제안했습니다. 그의 경우에는 분류가 있었지만 저에게는 회귀의 경우 이 방법이 포인트 1에 비해 결과를 약간 향상시킵니다. 이것은 포인트 2와 유사하지만 많은 출구로 모델을 훈련시키지 않았고 그냥 각각의 새로운 대상에 대해 하나의 모델을 만들었습니다.
지그재그에 대해 확실히 말할 수는 없지만 성공하지 못했지만 여기 주제에서 그들은 반대로 좋다고 썼습니다.
그래서 예측이 50% 정도라면 MO에 시간을 투자하는 게 말이 되는지 생각했다. 자동차도 마찬가지일 거라 생각합니다.
예측에 차이가 없다면 단순한 것의 효과와 함께 더 복잡한 것에 몇 배 더 많은 시간을 할애하는 이유는 무엇입니까?
일반적으로 MO-NS에 시간을 낭비하기 전에 먼저 이유와 목적을 결정해야 합니다.
나는 고전적인 방법을 대체하는 것이 아니라 고전적인 TS에 추가하기로 결정했습니다. 아직 완성된 시스템에는 도달하지 않았지만 모델의 결과는 매우 좋습니다.
매머드 에그만큼 오래되고 진실된 진술입니다. NS는 TS에 추가될 수 있지만 확실히 대신할 수는 없지만 분류 데이터에서 거의 같은 수의 0과 1에 대해 그들은 이 스레드에서 1년 이상 전에 이야기했습니다. 당신은 단지 듣고 싶지 않아 ...
개는 왜 다섯 번째 다리를 가지고 있습니까? 저것들. TS NS.
나는 주제를 따르고 항상 한 가지를 봅니다.
이것이 신경망입니다!
물을 "훈련"시키는 사람은 바로 그 사람입니다. 그래서 물은 "기억"하고 스스로 떠납니다.
얼마 후, 물은 "배우고" 스스로를 끌어낼 것입니다.
이것이 AI가 생성되는 방식입니다. 논리에 반하는 행동을 취하면 방법이 있습니다.
그래서 나는 ....이 특종은 분명히 진정한 뉴런입니다)
그들은 종종 씁니다 ... 신경망 은 스스로 모든 것을 발명합니다 - 그리기, 생성 ... 그리고 이러한 유형은 인간의 논리에 적합하지 않습니다 ....
그렇게 하도록 합시다.
그러나 "창조자"가 없는 무정형(지적 이상)은 최소한 무언가를 만들 수 없습니다. "그"(AI)는 모방이 필요합니다. 이것이 없으면 발전이 없습니다.
갑자기 그는 ISIS 이슬람교도와 인류에 대한 칸의 온라인 브로셔를 보게 됩니다.
따라서 도덕성의 틀 내에서 AI를 훈련할 필요가 있습니다.
그렇지 않으면 "Wahhabi"가 10000000000 배 더 나빠질 것입니다.
1998년대에 BASIC에서 AI를 만들려고 한 적이 있습니다. 컴퓨터에서 -ZX_SPECTRUM.
오, 진짜!!!! 나는 그것을 가지고 있었지만 90 년대 초반에만 BASIC에서 첫 번째 프로그램을 작성했지만 결국에는 일반적으로 희귀 해졌습니다 ....
글쎄, 누구에게나 남동생이 있다.