트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1009

새 코멘트
 
알렉세이 테렌테프 :

이산화에 대해.
예를 들어 작은 지그재그로 전체 시간을 즐겁게 깰 수 있습니다. 그런 다음 "구멍"에서 "피크"까지의 섹션 또는 그 반대의 경우도 패턴의 "기본 단위"가 됩니다(상향 이동, 하향 이동, 작은 상향 이동 등). 유추 - 편지.
따라서 우리는 그것들을 쌍 삼중으로 분석합니다. 예를 들어, "여기 왼쪽 어깨가 보인다", "여기는 머리가 아래를 내려다보고 있는 모양이다." 유추 - 음절.
또한 문제가 작고 "음절"의 시퀀스를보고 "단어"에 속하는지 확인합니다.
짐작할 수 있듯이 샘플 크기는 더 이상 중요하지 않고 의미만 중요합니다.
내가 나를 분명히 표현했으면 좋겠다.

모든 것이 이미 우리보다 먼저 발명되었습니다... google "Donald Erwin Knuth와 Oren Patashnik의 구체적인 수학" 페이지 394에서 기본 집합 {+1;+1;-1; + 1;+1} 등 이런 식으로 지그재그 나누기 요소를 유한 집합 {+1;-1}으로 인코딩할 수 있습니다.

그런 다음 히스토리의 각 세트에 대한 반복성을 분석합니다 ... 그런 다음 발견 된 기본 패턴 수를 수치 적으로 분석 할 수 있습니다. 그런 다음 ... 패턴 간의 관계를 찾으려고 시도합니다 ... 다음 ... 그렇다면 다른 모든 사람들과 마찬가지로 역사의 여러 패턴 사이의 연결을 찾고 찾으십시오. 그러면 이것은 단지 우연이 될 것입니다!

음, 패턴은 역사상 더 이상의 반복성을 갖지 않는 시장의 패턴입니다

이 같은 ;)

 
이고르 마카누 :

모든 것은 이미 우리보다 먼저 발명되었습니다 ...

발명되었을 뿐만 아니라 형식화 및 코딩됨 - Elliott Waves ...

 
이고르 마카누 :

모든 것이 이미 우리보다 먼저 발명되었습니다... google "Donald Erwin Knuth와 Oren Patashnik의 구체적인 수학" 페이지 394에서 기본 집합 {+1;+1;-1; + 1;+1} 등 이런 식으로 지그재그 나누기 요소를 유한 집합 {+1;-1}으로 인코딩할 수 있습니다.

그런 다음 히스토리의 각 세트에 대한 반복성을 분석합니다 ... 그런 다음 발견 된 기본 패턴 수를 수치 적으로 분석 할 수 있습니다. 그런 다음 ... 패턴 간의 관계를 찾으려고 시도합니다 ... 다음 ... 그렇다면 다른 모든 사람들과 마찬가지로 역사의 여러 패턴 사이의 연결을 찾으면 이것이 단지 우연이 될 것임을 확인하십시오!

음, 패턴은 역사상 더 이상의 반복성을 갖지 않는 시장의 패턴입니다

이 같은 ;)

ZZ를 기반으로 하면 추세 거래에 대한 훌륭한 교사임이 밝혀졌지만 아무도 그러한 교사/교사에 대한 예측 변수를 찾을 수 없었습니다.

 
산산이치 포멘코 :

ZZ를 기반으로 하면 추세 거래에 대한 훌륭한 교사임이 밝혀졌지만 아무도 그러한 교사/교사에 대한 예측 변수를 찾을 수 없었습니다.

좋은 생각, 나는 ZZ에 대해 완전히 잊어 버렸습니다. 나는 이미이 주제에서 당신이 이해할 수있는 것에 대해 먼저 기계를 배워야한다고 썼고 시장 견적에서 합성 악기 모델링을위한 스크립트를 제공했습니다. 누군가가 데리러 올 것이라고 생각했습니다. 아이디어는 있지만 아니요... 얼굴이 멍해질 때까지 전략 테스터를 망치는 것이 더 쉽습니다...


로트가 고정된 하나의 지표에 의한 반전 TS
 
산산이치 포멘코 :

ZZ를 기반으로 하면 추세 거래에 대한 훌륭한 교사임이 밝혀졌지만 아무도 그러한 교사/교사에 대한 예측 변수를 찾을 수 없었습니다.

그게 바로 내가 하고 있는 일이다.

특정 악기에 대해 ZZ를 튜닝하는 기술이 있습니까? 어떤 ZZ를 사용합니까(핍/바/기타)?

 
이고르 마카누 :


로트가 고정된 하나의 지표에 의한 반전 TS

그냥 성배 - 투자 준비가되었습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

그게 바로 내가 하고 있는 일이다.

특정 악기에 대해 ZZ를 튜닝하는 기술이 있습니까? 어떤 ZZ를 사용합니까(핍/바/기타)?

많은 시간을 죽였지만 예측자를 찾을 수 없었습니다. 어쩌면 나보다 운이 좋은 사람이 있을지도 모른다.

 
산산이치 포멘코 :

많은 시간을 죽였지만 예측자를 찾을 수 없었습니다. 어쩌면 나보다 운이 좋은 사람이 있을지도 모릅니다.

그래서 ZZ에 어떤 설정이 있어야 하는지에 대한 질문을 제기하지 않았습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

그래서 ZZ에 어떤 설정이 있어야 하는지에 대한 질문을 제기하지 않았습니까?

그들은 당신이받을 이익의 양에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 절반이 롤백될 수 있다는 희망으로 최소 100핍의 반전. 이 값은 특별한 역할을 하지 않습니다.

재생: 트렌드로 간주되는 것.

결정 요인은 목표와 관련될 예측 변수의 집합입니다. 이에 대해 세 번째로 글을 쓰는데 제 글을 잘 안 읽으시는 것 같습니다.

 
산산이치 포멘코 :

많은 시간을 죽였지만 예측 변수(ZZ용)를 찾을 수 없습니다. 어쩌면 나보다 운이 좋은 사람이 있을지도 모른다.

ZZ를 타깃으로 삼는 것은 IMHO 나쁜 생각이고, 그 중심점(무릎)이 예상할 수 있는 위치에 있고, 변동이 있고, 중간에 모든 것이 트렌드이지 트렌드가 아니며, 빨판도 인형도 의심할 여지가 없을 것입니다. ZZ는 사후 추세를 설명했습니다.

제 생각에는 dzhurik 등과 같은 다른 평활 칠면조의 1차 도함수(최종 차이)로 플레이해야 합니다.

1...100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016...3399
새 코멘트