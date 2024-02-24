트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1010 1...100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.07.08 16:22 #10091 고비치 : ZZ를 타깃으로 삼는 것은 IMHO 나쁜 생각이고, 그 중심점(무릎)이 예상할 수 있는 위치에 있고, 변동이 있고, 중간에 모든 것이 트렌드이지 트렌드가 아니며, 빨판도 인형도 의심할 여지가 없을 것입니다. ZZ는 사후 추세를 설명했습니다. 제 생각에는 dzhurik 등과 같은 다른 평활 칠면조의 1차 도함수(최종 차이)로 플레이해야 합니다. 10-15년 동안 흥미로울 것인 모델에 대한 거의 천 페이지의 토론. 오늘날 R에는 배우고 사용하는 데 비용이 들지 않는 수백 가지가 있습니다. 심층 신경망 과 같이 사용하기 어려운 모델은 극히 드뭅니다. 다른 모든 것은 매우 빠르게 마스터됩니다. 하지만 목표와 그에 대응하는 예측변수는 경험과 직관, 90% 운으로 해결되는 문제다. 이것은 논의될 필요가 있다. 대다수의 포럼 사용자가 여전히 예측 변수의 예측 능력을 측정하는 방법을 모르기 때문에 이 문제에 대해 해당 서비스를 제공하기도 했습니다. 그런 사람들은 소수에 불과했습니다. 백테스팅/최적화 기계 학습에서 파이썬이 왜 성배가 아니라 그냥 평범한 Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 16:27 #10092 산산이치 포멘코 : 그들은 당신이받을 이익의 양에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 절반이 롤백될 수 있다는 희망으로 최소 100핍의 반전. 이 값은 특별한 역할을 하지 않습니다. 재생: 트렌드로 간주되는 것. 결정 요인은 목표와 관련될 예측 변수의 집합입니다. 이에 대해 세 번째로 글을 쓰는데 제 글을 잘 안 읽으시는 것 같습니다. 나는 당신이 내가 갈 길을 갔다고 생각했지만 당신의 대답으로 볼 때 우리의 길은 갈립니다. 나는 지표가 사람에 의해 사용되고 사람들이 설정한다는 사실에서 진행하고, 총계에 더 많은 돈이 있는 곳에서 특정 지표 설정 이 더 잘 작동할 것입니다. 나는 이제 특정 수의 막대 (Donchian 채널에 따라)를 수정할 때 그려지는 클래식 ZZ를 사용합니다. 포인트로 ZZ보다 더 적합하다고 생각합니다. 나는 또한 RSI 채널의 ZZ를 좋아했습니다. Aleksey Panfilov 2018.07.08 16:28 #10093 산산이치 포멘코 : 하지만 목표와 그에 대응하는 예측변수는 경험과 직관, 90% 운으로 해결되는 문제다. 이것은 논의될 필요가 있다. 대다수의 포럼 사용자가 여전히 예측 변수의 예측 능력을 측정하는 방법을 모르기 때문에 이 문제에 대해 해당 서비스를 제공하기도 했습니다. 그런 사람들은 소수에 불과했습니다. 매우 흥미롭지만 예측 능력의 측정에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까? 그리고 무엇보다 측정 방법은? forexman77 2018.07.08 17:26 #10094 "재미있는 그림"시리즈에서 : 15 깊이의 숲. 그러나 훈련 밖은 어떻습니까? 글쎄요, 흥미로운 점은...? 그리고 그들이 예측 변수인지 여부는 아마도 그렇지 않았을 것입니다. 1000페이지를 썼는데, 그런 정물조차 보여주지 못했다. 재교육에 대한 질문에 관심이 있는 사람이 있다면 여기에 3번의 깊은 숲에 대한 테스트가 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 17:48 #10095 forexman77 : "재미있는 그림"시리즈에서 : 15 깊이의 숲. 그러나 훈련 밖은 어떻습니까? 글쎄요, 흥미로운 점은...? 그리고 그들이 예측 변수인지 여부는 아마도 그렇지 않았을 것입니다. 1000페이지를 썼는데, 그런 정물조차 보여주지 못했다. 재교육에 대한 질문에 관심이 있는 사람이 있다면 여기에 3번의 깊은 숲에 대한 테스트가 있습니다. 열린 입장을 유지하는 데 집중할 수 있습니까? forexman77 2018.07.08 17:50 #10096 알렉세이 비아즈미킨 : 열린 입장을 유지하는 데 집중할 수 있습니까? 많은 것을 시도했지만 사진이 최상의 결과를 보여줍니다. Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 17:53 #10097 forexman77 : 많은 것을 시도했지만 사진이 최상의 결과를 보여줍니다. 어떤 유형의 예측 변수입니까? forexman77 2018.07.08 17:55 #10098 알렉세이 비아즈미킨 : 어떤 유형의 예측 변수입니까? 대부분 표준 지표. Грааль 2018.07.08 17:56 #10099 forexman77 : "재미있는 그림"시리즈에서 : 15 깊이의 숲. 그러나 훈련 밖은 어떻습니까? 글쎄요, 흥미로운 점은...? 그리고 그들이 예측 변수인지 여부는 아마도 그렇지 않았을 것입니다. 1000페이지를 썼는데, 그런 정물조차 보여주지 못했다. 재교육에 대한 질문에 관심이 있는 사람이 있다면 여기에 3번의 깊은 숲에 대한 테스트가 있습니다. 글쎄요, 이것은 당신에게 매우 나쁜 모델입니다. 물론 더 나을 수 있지만 여전히 테스트에서조차 2x로 예리한 비율을 그리는 것은 어렵습니다. 즉, 실제 생활에서는 일반적으로 슬플 것입니다. 글쎄, 이것은 적어도 있는 그대로의 진실이며, 마침내 무작위로 나오는 칠면조 교활한 " 성배 "가 아닙니다. forexman77 2018.07.08 17:59 #10100 성배 : 글쎄요, 이것은 당신에게 매우 나쁜 모델입니다. 물론 더 나을 수 있지만 여전히 테스트에서조차 2x로 예리한 비율을 그리는 것은 어렵습니다. 즉, 실제 생활에서는 일반적으로 슬플 것입니다. 글쎄, 이것은 적어도 있는 그대로의 진실이며, 칠면조가 스마트하게 장착된 "성배"가 아니라 마침내 무작위입니다. 더 잘 보여주세요. 2004-2014년 교육, 2015년 교육 외부 데이터가 현재 날짜까지 있습니다. 그렇게 할 수 있습니까? 1...100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
ZZ를 타깃으로 삼는 것은 IMHO 나쁜 생각이고, 그 중심점(무릎)이 예상할 수 있는 위치에 있고, 변동이 있고, 중간에 모든 것이 트렌드이지 트렌드가 아니며, 빨판도 인형도 의심할 여지가 없을 것입니다. ZZ는 사후 추세를 설명했습니다.
제 생각에는 dzhurik 등과 같은 다른 평활 칠면조의 1차 도함수(최종 차이)로 플레이해야 합니다.
10-15년 동안 흥미로울 것인 모델에 대한 거의 천 페이지의 토론. 오늘날 R에는 배우고 사용하는 데 비용이 들지 않는 수백 가지가 있습니다. 심층 신경망 과 같이 사용하기 어려운 모델은 극히 드뭅니다. 다른 모든 것은 매우 빠르게 마스터됩니다.
하지만 목표와 그에 대응하는 예측변수는 경험과 직관, 90% 운으로 해결되는 문제다. 이것은 논의될 필요가 있다.
대다수의 포럼 사용자가 여전히 예측 변수의 예측 능력을 측정하는 방법을 모르기 때문에 이 문제에 대해 해당 서비스를 제공하기도 했습니다. 그런 사람들은 소수에 불과했습니다.
그들은 당신이받을 이익의 양에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 절반이 롤백될 수 있다는 희망으로 최소 100핍의 반전. 이 값은 특별한 역할을 하지 않습니다.
재생: 트렌드로 간주되는 것.
결정 요인은 목표와 관련될 예측 변수의 집합입니다. 이에 대해 세 번째로 글을 쓰는데 제 글을 잘 안 읽으시는 것 같습니다.
나는 당신이 내가 갈 길을 갔다고 생각했지만 당신의 대답으로 볼 때 우리의 길은 갈립니다. 나는 지표가 사람에 의해 사용되고 사람들이 설정한다는 사실에서 진행하고, 총계에 더 많은 돈이 있는 곳에서 특정 지표 설정 이 더 잘 작동할 것입니다.
나는 이제 특정 수의 막대 (Donchian 채널에 따라)를 수정할 때 그려지는 클래식 ZZ를 사용합니다. 포인트로 ZZ보다 더 적합하다고 생각합니다. 나는 또한 RSI 채널의 ZZ를 좋아했습니다.
매우 흥미롭지만 예측 능력의 측정에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까?
그리고 무엇보다 측정 방법은?
"재미있는 그림"시리즈에서 : 15 깊이의 숲.
그러나 훈련 밖은 어떻습니까?
글쎄요, 흥미로운 점은...?
그리고 그들이 예측 변수인지 여부는 아마도 그렇지 않았을 것입니다. 1000페이지를 썼는데, 그런 정물조차 보여주지 못했다.
재교육에 대한 질문에 관심이 있는 사람이 있다면 여기에 3번의 깊은 숲에 대한 테스트가 있습니다.
열린 입장을 유지하는 데 집중할 수 있습니까?
많은 것을 시도했지만 사진이 최상의 결과를 보여줍니다.
어떤 유형의 예측 변수입니까?
대부분 표준 지표.
글쎄요, 이것은 당신에게 매우 나쁜 모델입니다. 물론 더 나을 수 있지만 여전히 테스트에서조차 2x로 예리한 비율을 그리는 것은 어렵습니다. 즉, 실제 생활에서는 일반적으로 슬플 것입니다. 글쎄, 이것은 적어도 있는 그대로의 진실이며, 마침내 무작위로 나오는 칠면조 교활한 " 성배 "가 아닙니다.
더 잘 보여주세요. 2004-2014년 교육, 2015년 교육 외부 데이터가 현재 날짜까지 있습니다. 그렇게 할 수 있습니까?