기고글 토론 "Linux의 MetaTrader 5" - 페이지 29 1...222324252627282930313233 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2025.04.07 04:38 #281 문제는 여전히 남아 있습니다. MT5, 보이드 리눅스, xfce, 와인 10.5, 빌드 및 리포지토리 공식. Ilya Filatov 2025.04.07 08:01 #282 Aleksey Nikolayev #: 문제는 여전히 남아 있습니다. MT5, 보이드 리눅스, xfce, 와인 10.5, 빌드 및 리포지토리 공식. 확인되었습니다. 만자로 리눅스, 와인이 10.3으로 정상적으로 업데이트되었고 터미널이 작동을 거부했습니다. 10.2로 롤백하면 모든 것이 작동합니다. MQ의 해결책을 기다리고 있습니다. Aleksandar Petrinic 2025.04.07 11:00 #283 언어 장벽에 대해 죄송하지만 영어 번역을 사용하여 여기에 게시하기 때문에 설명이 잘되지 않았을 것입니다. arch, manjaro 또는 기타 배포판과 같은 배포판이 와인 패키지의 "바이너리"를 제공하는 경우 공식 와인 명령 바이너리와 다른 CFLAGS / LDFLAGS로 컴파일 될 수 있습니다. 따라서 "공식 저장소"라 함은 공식 arch 저장소나 공식 manjaro 저장소가 아니라 winehq 팀 저장소를 의미합니다. 이는 배포판에서 사용하는 CFLAGS/LDFLAGS와 관련된 문제인 경우 해당 배포판의 버그질라에 버그를 보고해야 하기 때문에 중요합니다. 와인 버그 추적기를 보면 많은 arch 사용자가 MT5를 실행하지 못하는 것을 확실히 알 수 있습니다. 샤프 추세 사이클 변동성 품질 지수 엘리엇 파동 이론에 기반한 Aleksey Nikolayev 2025.04.08 05:48 #284 Aleksandar Petrinic #: 언어 장벽에 대해 죄송하지만 영어 번역을 사용하여 여기에 게시하기 때문에 설명이 잘되지 않았을 것입니다. arch, manjaro 또는 기타 배포판과 같은 배포판이 와인 패키지의 "바이너리"를 제공하는 경우 공식 와인 명령 바이너리와 다른 CFLAGS / LDFLAGS로 컴파일 될 수 있습니다. 따라서 "공식 저장소"라고 할 때 공식 arch 저장소나 공식 manjaro 저장소가 아니라 winehq 팀 저장소를 의미합니다. 이는 배포판에서 사용하는 CFLAGS/LDFLAGS와 관련된 문제인 경우 배포판의 버그질라에 버그를 보고해야 하기 때문에 중요합니다. 와인 버그 추적기를 보면 많은 arch 사용자가 MT5를 실행할 수 없다는 것을 확실히 알 수 있습니다. 세 가지 리눅스 브랜치(arch, 우분투, 보이드)에서 MT5와 동일한 문제가 발생하고 있습니다. 아마도 MT5 자체에 문제가 있을 가능성이 높습니다. MT 개발자가 릴리스 버전 업데이트 전에 이 문제를 해결해 주길 바랄 뿐입니다. JRandomTrader 2025.04.09 10:19 #285 데비안 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC 데비안 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux 와인큐-스테이지 10.5.5-북웜-1 AMD64 wine-mono-10.0.0 /wine-gecko-2.47.4-x86_64 모델명 : 인텔 제온 E312xx(샌디브릿지) 실제 KVM 가상화 켜짐 모델명 : 인텔(R) 코어(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz 디버거가 AVX2 또는 이와 유사한 것을 감지하려는 시도에 실패하여 트리거되었다고 가정 할 수 있습니다. Discussion of article "MetaTrader MQL5 클라우드 네트워크의 리소스 Performance testing of individual JRandomTrader 2025.04.09 11:00 #286 10.2로 롤백했을 때 설치되었지만 /portable 키를 무시하고 "~/.wine/drive_c/프로그램 파일/메타트레이더 5"에 설치되었습니다. Ilya Filatov 2025.04.09 14:39 #287 JRandomTrader #: 10.2로 롤백했을 때 설치되었지만 /portable 키를 무시하고 "~/.wine/drive_c/프로그램 파일/메타트레이더 5"에 설치되었습니다. 키가 작동합니다. JRandomTrader 2025.04.09 14:49 #288 Ilya Filatov #: 내 키가 작동합니다. terminal64.exe에서는 작동하지만 mt5setup.exe에서는 작동하지 않습니다. _AndreyGT_ 2025.04.18 03:29 #289 luxWine으로 문제를 해결했고 모든 것이 문제없이 설치되었습니다. PortProton을 사용할 수도 있지만 그렇게 편리하지는 않습니다 :) 모두에게 행운을 빕니다. JRandomTrader 2025.04.18 07:48 #290 _AndreyGT_ #:문제 없이 설치된 모든 럭스와인 문제 해결 포트프로톤을 사용할 수도 있지만 그렇게 편리하지는 않습니다 :) 모두에게 행운을 빕니다. 어떤 버전의 Wine인가요? 10.2로 롤백하면 잘 작동합니다. 1...222324252627282930313233 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
문제는 여전히 남아 있습니다. MT5, 보이드 리눅스, xfce, 와인 10.5, 빌드 및 리포지토리 공식.
arch, manjaro 또는 기타 배포판과 같은 배포판이 와인 패키지의 "바이너리"를 제공하는 경우 공식 와인 명령 바이너리와 다른 CFLAGS / LDFLAGS로 컴파일 될 수 있습니다.
따라서 "공식 저장소"라 함은 공식 arch 저장소나 공식 manjaro 저장소가 아니라 winehq 팀 저장소를 의미합니다.
이는 배포판에서 사용하는 CFLAGS/LDFLAGS와 관련된 문제인 경우 해당 배포판의 버그질라에 버그를 보고해야 하기 때문에 중요합니다.
와인 버그 추적기를 보면 많은 arch 사용자가 MT5를 실행하지 못하는 것을 확실히 알 수 있습니다.
언어 장벽에 대해 죄송하지만 영어 번역을 사용하여 여기에 게시하기 때문에 설명이 잘되지 않았을 것입니다.
arch, manjaro 또는 기타 배포판과 같은 배포판이 와인 패키지의 "바이너리"를 제공하는 경우 공식 와인 명령 바이너리와 다른 CFLAGS / LDFLAGS로 컴파일 될 수 있습니다.
따라서 "공식 저장소"라고 할 때 공식 arch 저장소나 공식 manjaro 저장소가 아니라 winehq 팀 저장소를 의미합니다.
이는 배포판에서 사용하는 CFLAGS/LDFLAGS와 관련된 문제인 경우 배포판의 버그질라에 버그를 보고해야 하기 때문에 중요합니다.
와인 버그 추적기를 보면 많은 arch 사용자가 MT5를 실행할 수 없다는 것을 확실히 알 수 있습니다.
데비안 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC 데비안 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
와인큐-스테이지 10.5.5-북웜-1 AMD64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
모델명 : 인텔 제온 E312xx(샌디브릿지)
실제 KVM 가상화 켜짐
모델명 : 인텔(R) 코어(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
디버거가 AVX2 또는 이와 유사한 것을 감지하려는 시도에 실패하여 트리거되었다고 가정 할 수 있습니다.
10.2로 롤백했을 때 설치되었지만 /portable 키를 무시하고 "~/.wine/drive_c/프로그램 파일/메타트레이더 5"에 설치되었습니다.
키가 작동합니다.
내 키가 작동합니다.
terminal64.exe에서는 작동하지만 mt5setup.exe에서는 작동하지 않습니다.
luxWine으로 문제를 해결했고 모든 것이 문제없이 설치되었습니다.
PortProton을 사용할 수도 있지만 그렇게 편리하지는 않습니다 :) 모두에게 행운을 빕니다.
문제 없이 설치된 모든 럭스와인 문제 해결
포트프로톤을 사용할 수도 있지만 그렇게 편리하지는 않습니다 :) 모두에게 행운을 빕니다.
어떤 버전의 Wine인가요? 10.2로 롤백하면 잘 작동합니다.