기고글 토론 "Linux의 MetaTrader 5" - 페이지 33

Vladislav Boyko 2025.12.09 20:18 #321

Tobias Johannes Zimmer

"컨트롤" 에서는 모든 버튼이 아름답게 표시됩니다.

병에서 다른 종속성, 즉 DirectX를 설치하여 문제를 해결하려고 시도했지만 DirectX가 MT5 그래픽 객체와 관련이있을 수 있다고 생각했지만 그것이 올바른지 확실하지 않습니다.

정확히 무엇을 논의하고 계신 건가요? 확실하지는 않지만 주제를 벗어난 것 같다는 의심이 듭니다.

dcstoyanov 2025.12.10 08:06 #322

Tobias Johannes Zimmer #319:

Only the last it rectangle visible.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

토비아스 요하네스 짐머 #318:

색상 선택기가 열리지 않습니다.

"F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466

JRandomTrader 2025.12.11 13:04 #323

테스트 가상화에 xfce가 포함된 Debian13이 있습니다:

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC 데비안 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

설치됨(의존성만 있고 제안 또는 권장 사항은 없음)

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

를 winehq.org가 아닌 Debian의 자체 저장소에서 설치했습니다.

와인-게코-2.47.4 및 와인-모노-9.4.0을 /opt/wine으로 추출했습니다.

이 정도면

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal D:\MT5

정상적으로 시작하기에 충분했습니다.

하지만 프랙탈 표시기는 표시되지 않았습니다.

전달됨

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

다른 VM의 .wine/drive_c/windows/Fonts에서 (winehq.org의 와인으로) consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf 파일을 복사하여 .wine/drive_c/windows/Fonts에 할당했습니다.

그리고 다음과 같이 작성했습니다.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

이제 프랙탈이 표시됩니다.

Federico Quintieri 2025.12.11 17:28 #324

Federico Quintieri #:사실, 저는 이 단계를 통해 작동하도록 만들었고(저는 CachyOS를 사용 중입니다) Linux를 처음 사용합니다.

1. 보틀 설치 및 보틀(애플리케이션) 만들기

2. 원래 mql5 사이트에서 Windows용 mt5 설치 파일을 다운로드합니다(다른 버전에서는 설치 중 프록시 오류가 발생함).

3. 부틀에서 "러너"는 부틀의 홈(환경설정 => 러너)에서 다운로드한 "ge-proton10-25"입니다.

4. 메타트레이더5 보틀 설정에서 윈도우 11로 전환했습니다.

5. 다운로드한 부틀 종속성은 다음과 같습니다: 닷넷48 - 올폰트 - 브이크레디스트2019 - 브이크레디스트2015.

6. 방금 생성한 메타트레이더5 보틀에서 mt5.exe를 실행합니다.

7. 그런 다음 병 설정에서 터미널을 열고 "winecfg"를 입력하고 새 창에서 그래픽으로 이동하여 mt5를 확대하려는 정도에 따라 "dpi"를 조정할 수 있습니다 (내 것은 96입니다. 루크리스로 설치하려고 할 때 동일한 줌 문제가 있었지만 지금은 정상적으로 작동합니다).

이것이 저에게 효과가 있었고 다른 것을 시도하고 코딩하고 있으며 잘 작동하는 것 같습니다.

하이프랜드가 있다면 해결책은 윈도우11이 설치된 가상 머신을 사용하는 것인데, 여러 가지를 시도했지만 하이프랜드의 메타트레이더5는 작동하지 않습니다.

내가 사용한 가상 머신의 경우 KVM, Qemu 및 virt-manager

wy1998 2025.12.12 18:34 #325

오류 현상: 좌표축(가로축 및 세로축)의 텍스트가 누락되었습니다.

실패 원인: MT5를 업그레이드한 후 재부팅하세요.

시도한 결과 사실입니다:

1) 데비안 v12를 v13으로 업그레이드합니다. 업그레이드가 실패하면 데비안 v13을 다시 설치합니다.

2) mql5.com에서 mt5linux.sh를 다운로드하여 설치해도 실패는 여전히 동일합니다. 하지만 이 시점에서는 조금 다릅니다.

설치 직후에는 EUR/USD, XAU/USD, USD/RMB가 축에 텍스트를 표시할 수 있습니다.

사용자 지정 통화 "CSI 300" .json 파일을 가져오고, 인터페이스 템플릿을 로드하고, 과거 데이터 파일을 복사한 후 mt5를 입력하면 오류가 나타납니다.

3) ~/.mt5 디렉터리를 이동하고 winecfg를 다시 초기화한 후 mt5linux.sh를 다시 실행하면 오류가 다시 나타납니다.

현재 작업 환경:

데비안 GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
KDE 플라즈마 V6.36
커널 6.12.57+데비안13-amd64(64비트)
wine64 v10.0~repack-6

wy1998 2025.12.15 06:14 #326

발견된 문제: 윈도우/글꼴 문제.

글꼴에서 파일 지우기, 문제 해결.

글꼴에서 파일 복원, 문제가 다시 시작되었습니다.

Alain Verleyen 2025.12.15 10:22 #327

Tobias Johannes Zimmer

"컨트롤" 에서는 모든 버튼이 아름답게 표시됩니다.

병에서 다른 종속성, 즉 DirectX를 설치하여 문제를 해결하려고 시도했지만 DirectX가 MT5 그래픽 객체와 관련이있을 수 있다고 생각했지만 그것이 올바른지 확실하지 않습니다.

코드에 버그가 있습니다. 어떻게 4개의 직사각형이 모두 같은 이름을 갖기를 바랄 수 있습니까?

또한 특히 Wine/Linux와 관련된 문제를 여기에 보고해 주세요.

wy1998 2025.12.15 12:02 #328

문제가 해결되었습니다.

1) Windows/Fonts 디렉토리에서 파일을 비웁니다.

2) simsun.ttc를 복사하세요!

그러면 문제가 해결됩니다.
Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.
토비아스 요하네스 짐머 #318:
색상 선택기가 열리지 않습니다.
"F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466
테스트 가상화에 xfce가 포함된 Debian13이 있습니다:
설치됨(의존성만 있고 제안 또는 권장 사항은 없음)
를 winehq.org가 아닌 Debian의 자체 저장소에서 설치했습니다.
와인-게코-2.47.4 및 와인-모노-9.4.0을 /opt/wine으로 추출했습니다.
이 정도면
정상적으로 시작하기에 충분했습니다.
하지만 프랙탈 표시기는 표시되지 않았습니다.
전달됨
다른 VM의 .wine/drive_c/windows/Fonts에서 (winehq.org의 와인으로) consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf 파일을 복사하여 .wine/drive_c/windows/Fonts에 할당했습니다.
그리고 다음과 같이 작성했습니다.
이제 프랙탈이 표시됩니다.
사실, 저는 이 단계를 통해 작동하도록 만들었고(저는 CachyOS를 사용 중입니다) Linux를 처음 사용합니다.
1. 보틀 설치 및 보틀(애플리케이션) 만들기
2. 원래 mql5 사이트에서 Windows용 mt5 설치 파일을 다운로드합니다(다른 버전에서는 설치 중 프록시 오류가 발생함).
3. 부틀에서 "러너"는 부틀의 홈(환경설정 => 러너)에서 다운로드한 "ge-proton10-25"입니다.
4. 메타트레이더5 보틀 설정에서 윈도우 11로 전환했습니다.
5. 다운로드한 부틀 종속성은 다음과 같습니다: 닷넷48 - 올폰트 - 브이크레디스트2019 - 브이크레디스트2015.
6. 방금 생성한 메타트레이더5 보틀에서 mt5.exe를 실행합니다.
7. 그런 다음 병 설정에서 터미널을 열고 "winecfg"를 입력하고 새 창에서 그래픽으로 이동하여 mt5를 확대하려는 정도에 따라 "dpi"를 조정할 수 있습니다 (내 것은 96입니다. 루크리스로 설치하려고 할 때 동일한 줌 문제가 있었지만 지금은 정상적으로 작동합니다).
이것이 저에게 효과가 있었고 다른 것을 시도하고 코딩하고 있으며 잘 작동하는 것 같습니다.
하이프랜드가 있다면 해결책은 윈도우11이 설치된 가상 머신을 사용하는 것인데, 여러 가지를 시도했지만 하이프랜드의 메타트레이더5는 작동하지 않습니다.
내가 사용한 가상 머신의 경우 KVM, Qemu 및 virt-manager
오류 현상: 좌표축(가로축 및 세로축)의 텍스트가 누락되었습니다.
실패 원인: MT5를 업그레이드한 후 재부팅하세요.
시도한 결과 사실입니다:
1) 데비안 v12를 v13으로 업그레이드합니다. 업그레이드가 실패하면 데비안 v13을 다시 설치합니다.
2) mql5.com에서 mt5linux.sh를 다운로드하여 설치해도 실패는 여전히 동일합니다. 하지만 이 시점에서는 조금 다릅니다.
설치 직후에는 EUR/USD, XAU/USD, USD/RMB가 축에 텍스트를 표시할 수 있습니다.
사용자 지정 통화 "CSI 300" .json 파일을 가져오고, 인터페이스 템플릿을 로드하고, 과거 데이터 파일을 복사한 후 mt5를 입력하면 오류가 나타납니다.
3) ~/.mt5 디렉터리를 이동하고 winecfg를 다시 초기화한 후 mt5linux.sh를 다시 실행하면 오류가 다시 나타납니다.
현재 작업 환경:
데비안 GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
KDE 플라즈마 V6.36
커널 6.12.57+데비안13-amd64(64비트)
wine64 v10.0~repack-6
발견된 문제: 윈도우/글꼴 문제.
글꼴에서 파일 지우기, 문제 해결.
글꼴에서 파일 복원, 문제가 다시 시작되었습니다.
코드에 버그가 있습니다. 어떻게 4개의 직사각형이 모두 같은 이름을 갖기를 바랄 수 있습니까?
또한 특히 Wine/Linux와 관련된 문제를 여기에 보고해 주세요.
문제가 해결되었습니다.
1) Windows/Fonts 디렉토리에서 파일을 비웁니다.
2) simsun.ttc를 복사하세요!
그러면 문제가 해결됩니다.