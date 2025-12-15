기고글 토론 "Linux의 MetaTrader 5" - 페이지 28 1...21222324252627282930313233 새 코멘트 Robert Donovan 2025.02.22 22:26 #271 리눅스 민트 22에서 와인으로 브로커의 MT4를 설치하려고 했는데 이상하게도 메타쿼츠 웹사이트에서 다운로드한 MT5를 설치하려고 하니 이상한 일이 발생했습니다. MT5가 설치되어서 열었습니다. 초기 설정 화면이 나타나고 메타쿼츠를 회사로 선택한 후 다음을 클릭했습니다. 다음 화면에서 데모 계좌 개설을 선택하고 다음을 클릭합니다. 예전에는 프로그램만 열면 모든 것이 끝났습니다. 이번에는 필수 정보로 이름, 이메일, 생일, 전화번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 데모 계좌에 왜 이 정보가 필요한지 모르겠지만 괜찮습니다. 정보를 입력하고 서비스 약관에 동의했지만 다음 버튼이 회색으로 표시되어 계속 진행할 수 없습니다. 결함인가요, 아니면 제가 뭔가 놓친 건가요? 도움을 주시면 감사하겠습니다. Matheus M. 2025.03.09 07:04 #272 메타트레이더5를 설치할 수 없기 때문에 리눅스에서 파이썬 로봇 트레이더를 만드는 것은 (거의) 불가능합니다! mt5linux도 작동하지 않습니다. Mateus Cerqueira Lopes 2025.03.10 17:11 #273 Matheus M. #:메타트레이더5를 설치할 수 없기 때문에 리눅스에서 파이썬 로봇 트레이더를 만드는 것은 (거의) 불가능합니다! mt5linux도 작동하지 않습니다. 예, VM웨어 또는 가상박스를 사용하세요. diaevd 2025.03.26 18:25 #274 Wine을 10.3에서 10.4로 업그레이드한 후 터미널과 설치 프로그램이 모두 실행이 중지되어 디버거가 시스템에서 실행되고 있다고 생각합니다. '보호' 기능이 너무 과한 것 같습니다. Cojoleanca Iulian 2025.03.29 14:46 #275 안녕하세요, 저는 우분투에 정말 멍청합니다. 방금 우분투 vps를 받았습니다. MT5 용 특정 서버를 다운로드해야합니다. 이 웹 사이트의 자습서를 사용하고 모든 것이 잘되었고 앱이 설치되었지만 로그인을 시도하면 하나의 데모 서버 만 사용할 수 있습니다. 와인으로 다른 버전의 mt5를 설치하려면 어떻게 해야 하나요? Alberto Tortella 2025.03.29 16:07 #276 안녕하세요, 우분투 운영체제에 MT5 플랫폼을 설치하고 싶습니다. 이 경우 MT5가 Windows 운영체제와 마찬가지로 정기적인 업데이트를 받을 수 있는지 확인해 주시겠습니까? 감사합니다! willian matos 2025.04.01 14:05 #277 Debian 12를 사용 중이고 프로그램을 올바르게 설치했지만 mql5 계정을 플랫폼에 연결할 수 없습니다. Thiago Ferreira 2025.04.01 15:56 #278 willian matos 프로그램을 올바르게 설치했지만 mql5 계정을 플랫폼에 연결할 수 없습니다. 어떤 브로커인가요? 브로커에 따라 비밀번호를 오랫동안 사용하지 않은 경우 새 비밀번호를 생성해야 합니다. _AndreyGT_ 2025.04.04 03:52 #279 diaevd #:Wine을 10.3에서 10.4로 업그레이드한 후 터미널과 설치 프로그램이 모두 실행이 중지되어 디버거가 시스템에서 실행되고 있다고 생각합니다. '보호' 기능이 너무 과한 것 같습니다. 같은 오류가 와인 버전을 변경해도 도움이되지 않습니다. 한 가지 방법을 찾았지만 저에게는 편리하지 않습니다. Aleksandar Petrinic 2025.04.06 16:34 #280 안녕하세요, MT5는 공식 리포지토리에서 설치한 와인에서 작동한다는 점을 알려드리고자 합니다. 다른 패키지를 사용하거나 공식 패키지에 사용된 플래그가 아닌 다른 플래그를 사용하여 직접 와인을 컴파일하면 MT5가 시작되지 않습니다.저는 여기에서 10.5를 설치했습니다: *** 10.5-noble-1 500 500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 패키지 이 공식 바이너리로 테스트한 다른 버전은 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4입니다, MT4 버전은 공식 바이너리 (10.2 이후)로도 작동하지 않으며 최신 설치 프로그램도 실행되지 않습니다. 누군가가 그것을 알아 내고 싶다면 이것이 범인 인 것 같습니다. https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af ntdll: Add some missing Zw exports. (dc718fd3) · Commits · wine / wine · GitLab 2025.02.25gitlab.winehq.org Wine development tree Discussion of article "MetaTrader 샘플 상관 관계가 0이라고 거시경제 지표에 기반한 시장 1...21222324252627282930313233 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
리눅스 민트 22에서 와인으로 브로커의 MT4를 설치하려고 했는데 이상하게도 메타쿼츠 웹사이트에서 다운로드한 MT5를 설치하려고 하니 이상한 일이 발생했습니다.
MT5가 설치되어서 열었습니다.
초기 설정 화면이 나타나고 메타쿼츠를 회사로 선택한 후 다음을 클릭했습니다.
다음 화면에서 데모 계좌 개설을 선택하고 다음을 클릭합니다.
예전에는 프로그램만 열면 모든 것이 끝났습니다.
이번에는 필수 정보로 이름, 이메일, 생일, 전화번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 데모 계좌에 왜 이 정보가 필요한지 모르겠지만 괜찮습니다.
정보를 입력하고 서비스 약관에 동의했지만 다음 버튼이 회색으로 표시되어 계속 진행할 수 없습니다.
결함인가요, 아니면 제가 뭔가 놓친 건가요?
도움을 주시면 감사하겠습니다.
메타트레이더5를 설치할 수 없기 때문에 리눅스에서 파이썬 로봇 트레이더를 만드는 것은 (거의) 불가능합니다! mt5linux도 작동하지 않습니다.
Wine을 10.3에서 10.4로 업그레이드한 후 터미널과 설치 프로그램이 모두 실행이 중지되어 디버거가 시스템에서 실행되고 있다고 생각합니다. '보호' 기능이 너무 과한 것 같습니다.
안녕하세요, 우분투 운영체제에 MT5 플랫폼을 설치하고 싶습니다.
이 경우 MT5가 Windows 운영체제와 마찬가지로 정기적인 업데이트를 받을 수 있는지 확인해 주시겠습니까?
감사합니다!
어떤 브로커인가요? 브로커에 따라 비밀번호를 오랫동안 사용하지 않은 경우 새 비밀번호를 생성해야 합니다.
같은 오류가 와인 버전을 변경해도 도움이되지 않습니다.
한 가지 방법을 찾았지만 저에게는 편리하지 않습니다.
안녕하세요, MT5는 공식 리포지토리에서 설치한 와인에서 작동한다는 점을 알려드리고자 합니다. 다른 패키지를 사용하거나 공식 패키지에 사용된 플래그가 아닌 다른 플래그를 사용하여 직접 와인을 컴파일하면 MT5가 시작되지 않습니다.저는 여기에서 10.5를 설치했습니다:
*** 10.5-noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 패키지
이 공식 바이너리로 테스트한 다른 버전은 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4입니다,
MT4 버전은 공식 바이너리 (10.2 이후)로도 작동하지 않으며 최신 설치 프로그램도 실행되지 않습니다. 누군가가 그것을 알아 내고 싶다면 이것이 범인 인 것 같습니다.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af