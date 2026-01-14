기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 181 1...174175176177178179180181182183184 새 코멘트 Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.09 10:03 #1801 WebMoney로 출금할 수 있나요? Vinicius Pereira De Oliveira 2025.11.09 14:15 #1802 vwegba #: WebMoney 인출이 여전히 작동하나요? 여기에 게시된 WebMoney 지원 답변에 따르면 해당 지역에서는 이 방법을 사용할 수 없다고 되어 있지만, 해당 정보가 약간 오래되어(2025년 2월) 그 이후 변경된 사항이 있을 수 있습니다. Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.09 15:06 #1803 Vinicius Pereira De Oliveira #:여기에 게시된 WebMoney 지원 답변에 따르면 해당 지역에서는 이 방법을 사용할 수 없지만 정보가 다소 오래되어(2025년 2월) 그 이후 변경된 사항이 있을 수 있습니다. 은행 송금 외에 우리나라에서 사용할 수 있는 다른 대안이 있나요? Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.10 16:47 #1804 Chioma Obunadike #: 걱정하지 마세요. 방법을 찾았습니다. 고마워요 어떻게요? 이 정보가 필요합니다. Lin Lin Ma 2025.11.13 10:09 #1805 안녕하세요, WebMoney로 출금할 수 없습니다. 저만의 문제는 아닌 것 같습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금했는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금했는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 헬프 데스크에 요청을 보냈는데 이유를 모르겠습니다. Ifeanyi Paul Ezendukaku 2025.11.14 06:28 #1806 Lin Lin Ma #: 안녕하세요, WebMoney를 통해 자금을 인출할 수 없습니다. 이것은 저만의 문제가 아닌 것 같습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금할 수 있었는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금했는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 헬프 데스크에 요청을 보냈습니다. 이유를 모르겠습니다. 저도 같은 문제가 발생하고 있습니다. Destiny Onuwabhagbe Ojiezele 2025.11.18 16:32 #1807 Nnamdi Kennedy Ifeorah #:서비스 데스크의 답변이 정말 제대로 된 것인지, 아니면 실제로 무엇을 하고 있는지 모르겠어요. 그들은 출금을 위해 제공된 옵션을 사용하라고 계속 주장합니다. 웹머니가 출금 옵션이라고 계속 말했고 웹머니로 출금하려고 여러 번 시도했지만 아무 소용이 없었습니다. 제가 사용할 수 있는 유일한 옵션인 웹머니로는 출금할 수 없다는 사실을 어떻게 이해시킬 수 있나요? 제 지역에서는 다른 옵션을 사용할 수 없습니다. 제가 Skrill 또는 Payoneer를 사용하여 출금한다고 생각하나요? 서비스 데스크에 웹머니로 출금하려고 한다고 설명해 주세요. 정말 답답합니다. 안녕하세요, 웹머니로 출금할 수 있나요? 출금할 수 없는데 2025년이고 "실패"라는 메시지가 뜹니다. Destiny Onuwabhagbe Ojiezele 2025.11.18 16:34 #1808 Ifeanyi Paul Ezendukaku #: 저도 같은 문제가 발생하고 있습니다. 형제님 소식 있나요? 아직 인출이 안 되나요? Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.19 14:06 #1809 Alexey Petrov #:서비스 데스크에서 티켓을 생성하고 어떤 카드를 사용했는지, 어떤 오류가 발생했는지, 은행에 연락했는지 여부 등 문제를 제대로 보고하세요. 카드로의 출금은 대부분의 사용자에게 정상적으로 작동합니다. 곧 은행 계좌로 출금하는 기능을 추가할 예정입니다. 은행 계좌로 출금한 지 4년이 지났지만 아직 구현되지 않았습니다. Rashid Umarov 2025.11.19 15:34 #1810 Yusuf Y #:안녕하세요! 잔액에서 돈을 인출하거나 이체하는 방법을 알려주실 수 있나요? 인출이 불가능하다고 하는데 방법이 없나요? 적립된 금액이 없다고 합니다. 1...174175176177178179180181182183184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에 게시된 WebMoney 지원 답변에 따르면 해당 지역에서는 이 방법을 사용할 수 없다고 되어 있지만, 해당 정보가 약간 오래되어(2025년 2월) 그 이후 변경된 사항이 있을 수 있습니다.
여기에 게시된 WebMoney 지원 답변에 따르면 해당 지역에서는 이 방법을 사용할 수 없지만 정보가 다소 오래되어(2025년 2월) 그 이후 변경된 사항이 있을 수 있습니다.
걱정하지 마세요. 방법을 찾았습니다. 고마워요
안녕하세요, WebMoney를 통해 자금을 인출할 수 없습니다. 이것은 저만의 문제가 아닌 것 같습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금할 수 있었는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금했는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 헬프 데스크에 요청을 보냈습니다. 이유를 모르겠습니다.
서비스 데스크의 답변이 정말 제대로 된 것인지, 아니면 실제로 무엇을 하고 있는지 모르겠어요. 그들은 출금을 위해 제공된 옵션을 사용하라고 계속 주장합니다. 웹머니가 출금 옵션이라고 계속 말했고 웹머니로 출금하려고 여러 번 시도했지만 아무 소용이 없었습니다.
제가 사용할 수 있는 유일한 옵션인 웹머니로는 출금할 수 없다는 사실을 어떻게 이해시킬 수 있나요? 제 지역에서는 다른 옵션을 사용할 수 없습니다. 제가 Skrill 또는 Payoneer를 사용하여 출금한다고 생각하나요?
서비스 데스크에 웹머니로 출금하려고 한다고 설명해 주세요. 정말 답답합니다.
저도 같은 문제가 발생하고 있습니다.
서비스 데스크에서 티켓을 생성하고 어떤 카드를 사용했는지, 어떤 오류가 발생했는지, 은행에 연락했는지 여부 등 문제를 제대로 보고하세요.
카드로의 출금은 대부분의 사용자에게 정상적으로 작동합니다.곧 은행 계좌로 출금하는 기능을 추가할 예정입니다.
안녕하세요!
잔액에서 돈을 인출하거나 이체하는 방법을 알려주실 수 있나요?
인출이 불가능하다고 하는데 방법이 없나요?