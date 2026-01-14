기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 181

WebMoney로 출금할 수 있나요?
 
vwegba # WebMoney 인출이 여전히 작동하나요?

여기에 게시된 WebMoney 지원 답변에 따르면 해당 지역에서는 이 방법을 사용할 수 없다고 되어 있지만, 해당 정보가 약간 오래되어(2025년 2월) 그 이후 변경된 사항이 있을 수 있습니다.


 
Vinicius Pereira De Oliveira #:

여기에 게시된 WebMoney 지원 답변에 따르면 해당 지역에서는 이 방법을 사용할 수 없지만 정보가 다소 오래되어(2025년 2월) 그 이후 변경된 사항이 있을 수 있습니다.


은행 송금 외에 우리나라에서 사용할 수 있는 다른 대안이 있나요?
 
Chioma Obunadike #:
걱정하지 마세요. 방법을 찾았습니다. 고마워요
어떻게요? 이 정보가 필요합니다.
 
안녕하세요, WebMoney로 출금할 수 없습니다. 저만의 문제는 아닌 것 같습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금했는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금했는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 헬프 데스크에 요청을 보냈는데 이유를 모르겠습니다.
 
안녕하세요, WebMoney를 통해 자금을 인출할 수 없습니다. 이것은 저만의 문제가 아닌 것 같습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금할 수 있었는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 전에는 WebMoney로 원활하고 빠르게 출금했는데 오늘은 여러 번 시도했지만 매번 실패했습니다. 헬프 데스크에 요청을 보냈습니다. 이유를 모르겠습니다.
저도 같은 문제가 발생하고 있습니다.
 
Nnamdi Kennedy Ifeorah #:

서비스 데스크의 답변이 정말 제대로 된 것인지, 아니면 실제로 무엇을 하고 있는지 모르겠어요. 그들은 출금을 위해 제공된 옵션을 사용하라고 계속 주장합니다. 웹머니가 출금 옵션이라고 계속 말했고 웹머니로 출금하려고 여러 번 시도했지만 아무 소용이 없었습니다.


제가 사용할 수 있는 유일한 옵션인 웹머니로는 출금할 수 없다는 사실을 어떻게 이해시킬 수 있나요? 제 지역에서는 다른 옵션을 사용할 수 없습니다. 제가 Skrill 또는 Payoneer를 사용하여 출금한다고 생각하나요?


서비스 데스크에 웹머니로 출금하려고 한다고 설명해 주세요. 정말 답답합니다.



안녕하세요, 웹머니로 출금할 수 있나요? 출금할 수 없는데 2025년이고 "실패"라는 메시지가 뜹니다.
 
Ifeanyi Paul Ezendukaku #:
형제님 소식 있나요? 아직 인출이 안 되나요?
 
Alexey Petrov #:

서비스 데스크에서 티켓을 생성하고 어떤 카드를 사용했는지, 어떤 오류가 발생했는지, 은행에 연락했는지 여부 등 문제를 제대로 보고하세요.

카드로의 출금은 대부분의 사용자에게 정상적으로 작동합니다.

곧 은행 계좌로 출금하는 기능을 추가할 예정입니다.
은행 계좌로 출금한 지 4년이 지났지만 아직 구현되지 않았습니다.
 
Yusuf Y #:

안녕하세요!

잔액에서 돈을 인출하거나 이체하는 방법을 알려주실 수 있나요?

인출이 불가능하다고 하는데 방법이 없나요?

적립된 금액이 없다고 합니다.
