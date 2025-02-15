기고글 토론 "MQL5.커뮤니티 - 유저 메모" - 페이지 5 12345 새 코멘트 Fernando Carreiro 2022.06.22 20:09 #41 M M #: 에서 자금을 인출하고 계정을 폐쇄하고 싶지만 이를 허용하는 항목이 없습니다. 여기에서는 적립된 금액만 출금할 수 있다고 읽었는데 확실히 그렇지 않은 것 같습니다. 이 회사는 제 11,500달러를 보유하고 있으며 모든 자금을 인출하고 사건을 종결하기 위한 단계별 절차를 제공하지 않습니다. 그 단계까지 가면 제 계좌에 돈이 없다는 것을 보여줍니다! "트레이딩 계좌"와 "MQL5 커뮤니티 계좌"를 혼동하지 마세요. "트레이딩 계좌"에 대해 말씀하시는 것으로 가정하고 브로커에 문의하시기 바랍니다. 브로커만이 자금 인출에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니다. Eleni Anna Branou 2023.06.27 12:19 #42 이 주제와 관련이 없는 댓글은 '주제에서 벗어난 게시물'로 이동되었습니다. Fernando Carreiro 2024.02.04 20:10 #43 이 주제와 관련이 없는 댓글은'주제에서 벗어난 게시물' 로 이동되었습니다. Moazzam Iqbal 2024.02.06 13:35 #44 MT5에서 MQL.Community에 로그인할 수 없고 인디케이터를 설치하고 싶습니다. 비밀번호를 변경했지만 여전히 로그인에 실패했습니다 "잘못된 로그인 / 비밀번호" 파일: abc.png 15 kb Fernando Carreiro 2024.02.06 13:58 #45 @Moazzam Iqbal #: MT5에서 MQL.Community에 로그인할 수 없고 인디케이터를 설치하고 싶습니다. 비밀번호를 변경했지만 여전히 로그인에 실패했습니다 "잘못된 로그인/비밀번호" 사용자 아이디가"moazzamiqbal"이 아니라"moazzam Iqbal"입니다. ROMAN KIVERIN 2025.02.15 07:29 #46 좋은 오후 친구들! 나는 미친 듯이 어리 석기 때문에 한 번에 토마토를 던지지 마십시오. 일반적으로이 일의 목적은 무엇입니까? 물론 비밀이 아니라면. 모두 감사합니다! Volodymyr Zubov 2025.02.15 07:41 #47 ROMAN KIVERIN #:안녕하세요, 친구 여러분! 나는 미친 듯이 어리 석기 때문에 한 번에 토마토를 던지지 마십시오. 일반적으로 이것이 왜 필요한가요? 물론 비밀이 아니라면. 모두 감사합니다! 기본적인 질문이 많이 있고 답변에 대한 100개의 스레드를 만들기 때문에 이 문서에 답변이 있습니다. Volodymyr Zubov 2025.02.15 07:47 #48 예를 들어, 매일 "관리팀에 연락하는 방법?"이라는 주제를 만들지만 여기에 답변이 있으며 그러한 주제가 많이 있습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk MQL5.community - Памятка пользователя www.mql5.com Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями. ROMAN KIVERIN 2025.02.15 09:14 #49 ROMAN KIVERIN #:안녕하세요, 친구 여러분! 나는 미친 듯이 어리 석기 때문에 한 번에 토마토를 던지지 마십시오. 일반적으로 이것이 왜 필요한가요? 물론 비밀이 아니라면. 모두 감사합니다! 수정 방법과 수정 된 내용을 아는 사람이 있습니까? 컨텍스트 메뉴에 왜 그런 항목이 없나요? 사진을 찾는 동안 게시물 편집이 중지되었습니다. 드디어 질문이 나왔네요! 야호 친구들! 12345 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"트레이딩 계좌"와 "MQL5 커뮤니티 계좌"를 혼동하지 마세요.
"트레이딩 계좌"에 대해 말씀하시는 것으로 가정하고 브로커에 문의하시기 바랍니다. 브로커만이 자금 인출에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니다.
비밀번호를 변경했지만 여전히 로그인에 실패했습니다 "잘못된 로그인 / 비밀번호"
사용자 아이디가"moazzamiqbal"이 아니라"moazzam Iqbal"입니다.
기본적인 질문이 많이 있고 답변에 대한 100개의 스레드를 만들기 때문에 이 문서에 답변이 있습니다.
예를 들어, 매일 "관리팀에 연락하는 방법?"이라는 주제를 만들지만 여기에 답변이 있으며 그러한 주제가 많이 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
수정 방법과 수정 된 내용을 아는 사람이 있습니까? 컨텍스트 메뉴에 왜 그런 항목이 없나요?
사진을 찾는 동안 게시물 편집이 중지되었습니다.
