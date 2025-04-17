당사 팬 페이지에 가입하십시오
스프레드는 두 심볼의 따옴표 차이를 통해 실현됩니다. 심볼 따옴표가 반대로 움직이면 두 번째 심볼이 반대로 배치됩니다. 이 경우 스프레드는 시세의 합을 통해 계산됩니다.
스프레드의 두 번째 심볼의 따옴표만 역방향으로 표시됩니다. 변수 이름은 의미가 명확합니다. 스프레드의 두 심볼이 모두 거래될 때 지표를 사용해야 하며, 거래 세션 시작-종료 시점에 호가를 표시해야 합니다.
이 지표는 스프레드 거래 시 사용할 수 있습니다: 플랫 거래 - 증가 - 매도, 감소 - 매수. 지표 값 해석의 가변성도 가능합니다. 다음 거래가 가능합니다.
선 - 스프레드 차트에서 지지선과 저항선 및 경사선을 교차한 후 거래할 수 있습니다.
스프레드의 첫 번째 기호에 지표를 설정하기 위해 코드를 자세히 주석 처리하고 변수를 사용하여 지표의 수준과 값을 쉽게보고 분석 할 수 있도록 정수로 가져옵니다,
소수점 이하 자릿수를 승수로 지정하는 경우, 예를 들어 소수점 이하 5자리가 따옴표로 묶인 경우 값을 100000으로 설정합니다.
Coefficient_to_an_integer1 = 100000;
Coefficient_to_an_integer2 = 100000;
input double Weighting_coefficients1 = 1; // 첫 번째 스프레드 심볼의 비례 계수(포지션 볼륨) input int Coefficient_to_an_integer1 = 100000; // 따옴표 개수 기호 1 input string Symbol2 = "USDCAD"; //초 스프레드 기호 input bool Symbol2_Reverse = true; //역 상관 관계 input double Weighting_coefficients2 = 1; // 첫 번째 스프레드 심볼의 비례 계수(포지션 볼륨) input int Coefficient_to_an_integer2 = 100000; // 따옴표 개수 기호 2
실제로 지표 값에 대한 다양한 해석을 사용할 수 있으며, 예를 들어 레벨의 분석 및 바운스를 사용할 수 있으므로 가장 이상적으로 적합한 변형을 찾아서 선택할 수 있습니다.
적합한 변형.
예를 들어, 스프레드 시세 움직임의 추세 해석을 계절별로 사용할 수 있습니다.
AUDUSD-USDCAD 스프레드에 대한 고전적인 해석을 사용하여 박스권에서 거래하는 예입니다. 또한 스프레드 차트에 봉투와 같은 기술 분석 및 기술 지표의 표준 수치를 오버레이하여 값을 더 명확하게 해석할 수 있습니다.
