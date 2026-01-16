- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
24.45 USD
最悪のトレード:
-4.00 USD
総利益:
54.23 USD (15 123 pips)
総損失:
-6.64 USD (2 717 pips)
最大連続の勝ち:
4 (14.33 USD)
最大連続利益:
39.90 USD (2)
シャープレシオ:
0.58
取引アクティビティ:
8.95%
最大入金額:
45.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
11.90
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
8.17
期待されたペイオフ:
5.29 USD
平均利益:
9.04 USD
平均損失:
-2.21 USD
最大連続の負け:
2 (-2.64 USD)
最大連続損失:
-4.00 USD (1)
月間成長:
47.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.00 USD
最大の:
4.00 USD (4.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.94% (2.64 USD)
エクイティによる:
14.45% (14.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|XAGUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|12
|XAGUSDm
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|12K
|XAGUSDm
|719
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
48%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
1
0%
9
66%
9%
8.16
5.29
USD
USD
14%
1:200