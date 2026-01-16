- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
24.45 USD
Худший трейд:
-4.00 USD
Общая прибыль:
54.23 USD (15 123 pips)
Общий убыток:
-6.64 USD (2 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (14.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.90 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
8.95%
Макс. загрузка депозита:
45.71%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
11.90
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.17
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
9.04 USD
Средний убыток:
-2.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.00 USD (1)
Прирост в месяц:
47.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.00 USD
Максимальная:
4.00 USD (4.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.94% (2.64 USD)
По эквити:
14.45% (14.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|XAGUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|12
|XAGUSDm
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|12K
|XAGUSDm
|719
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
