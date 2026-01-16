- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
24.45 USD
최악의 거래:
-4.00 USD
총 수익:
54.23 USD (15 123 pips)
총 손실:
-6.64 USD (2 717 pips)
연속 최대 이익:
4 (14.33 USD)
연속 최대 이익:
39.90 USD (2)
샤프 비율:
0.58
거래 활동:
8.95%
최대 입금량:
45.71%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
11.90
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
8.17
기대수익:
5.29 USD
평균 이익:
9.04 USD
평균 손실:
-2.21 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.64 USD)
연속 최대 손실:
-4.00 USD (1)
월별 성장률:
47.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.00 USD
최대한의:
4.00 USD (4.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.94% (2.64 USD)
자본금별:
14.45% (14.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|XAGUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|12
|XAGUSDm
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|12K
|XAGUSDm
|719
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.45 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +14.33 USD
연속 최대 손실: -2.64 USD
