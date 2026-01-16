- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
24.45 USD
Pior negociação:
-4.00 USD
Lucro bruto:
54.23 USD (15 123 pips)
Perda bruta:
-6.64 USD (2 717 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (14.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39.90 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
8.95%
Depósito máximo carregado:
45.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
11.90
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
8.17
Valor esperado:
5.29 USD
Lucro médio:
9.04 USD
Perda média:
-2.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.00 USD (1)
Crescimento mensal:
47.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.00 USD
Máximo:
4.00 USD (4.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.94% (2.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.45% (14.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|XAGUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|12
|XAGUSDm
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|12K
|XAGUSDm
|719
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.45 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +14.33 USD
Máxima perda consecutiva: -2.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
1
0%
9
66%
9%
8.16
5.29
USD
USD
14%
1:200