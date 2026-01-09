- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
0.47 USD
最悪のトレード:
-0.37 USD
総利益:
1.00 USD (997 pips)
総損失:
-0.37 USD (369 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.71 USD)
最大連続利益:
0.71 USD (3)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
81.19%
最大入金額:
35.43%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
0.25 USD
平均損失:
-0.37 USD
最大連続の負け:
1 (-0.37 USD)
最大連続損失:
-0.37 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.37 USD (11.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.53% (0.37 USD)
エクイティによる:
25.56% (0.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SpotCrude
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SpotCrude
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.47 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.71 USD
最大連続損失: -0.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
