Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
0.47 USD
Худший трейд:
-0.37 USD
Общая прибыль:
1.00 USD (997 pips)
Общий убыток:
-0.37 USD (369 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.71 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
81.19%
Макс. загрузка депозита:
35.43%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
0.25 USD
Средний убыток:
-0.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.37 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.37 USD (11.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.53% (0.37 USD)
По эквити:
25.56% (0.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +0.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.71 USD
Макс. убыток в серии: -0.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
