- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
4 (80.00%)
亏损交易:
1 (20.00%)
最好交易:
0.47 USD
最差交易:
-0.37 USD
毛利:
1.00 USD (997 pips)
毛利亏损:
-0.37 USD (369 pips)
最大连续赢利:
3 (0.71 USD)
最大连续盈利:
0.71 USD (3)
夏普比率:
0.52
交易活动:
81.19%
最大入金加载:
35.43%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.70
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
2.70
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
0.25 USD
平均损失:
-0.37 USD
最大连续失误:
1 (-0.37 USD)
最大连续亏损:
-0.37 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.37 USD (11.53%)
相对跌幅:
结余:
11.53% (0.37 USD)
净值:
25.56% (0.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SpotCrude
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SpotCrude
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.47 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.71 USD
最大连续亏损: -0.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
3
USD
USD
1
0%
5
80%
81%
2.70
0.13
USD
USD
26%
1:200