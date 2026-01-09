- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
4 (80.00%)
Negociações com perda:
1 (20.00%)
Melhor negociação:
0.47 USD
Pior negociação:
-0.37 USD
Lucro bruto:
1.00 USD (997 pips)
Perda bruta:
-0.37 USD (369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.71 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
81.19%
Depósito máximo carregado:
35.43%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
3 (60.00%)
Negociações curtas:
2 (40.00%)
Fator de lucro:
2.70
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
0.25 USD
Perda média:
-0.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.37 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.37 USD (11.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.53% (0.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.56% (0.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SpotCrude
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SpotCrude
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.47 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.71 USD
Máxima perda consecutiva: -0.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
3
USD
USD
1
0%
5
80%
81%
2.70
0.13
USD
USD
26%
1:200