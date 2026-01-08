- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
6 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
16.95 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
65.15 USD (1 300 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
6 (65.15 USD)
最大連続利益:
65.15 USD (6)
シャープレシオ:
2.78
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
6 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
10.86 USD
平均利益:
10.86 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSDm
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
ベストトレード: +16.95 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +65.15 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
