Total de Trades:
6
Transacciones Rentables:
6 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
16.95 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
65.15 USD (1 300 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (65.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
65.15 USD (6)
Ratio de Sharpe:
2.78
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
6 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
10.86 USD
Beneficio medio:
10.86 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGUSDm
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +16.95 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +65.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
