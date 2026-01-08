- Прирост
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
6 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
16.95 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
65.15 USD (1 300 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
6 (65.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.15 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
2.78
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
10.86 USD
Средняя прибыль:
10.86 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSDm
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +16.95 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +65.15 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
