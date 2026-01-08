- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
6 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
16.95 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
65.15 USD (1 300 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (65.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
65.15 USD (6)
Sharpe Ratio:
2.78
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
6 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
10.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSDm
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.95 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
