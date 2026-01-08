- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
2 (66.66%)
損失トレード:
1 (33.33%)
ベストトレード:
0.97 USD
最悪のトレード:
-0.36 USD
総利益:
1.57 USD (116 pips)
総損失:
-0.36 USD (17 pips)
最大連続の勝ち:
1 (0.97 USD)
最大連続利益:
0.97 USD (1)
シャープレシオ:
0.72
取引アクティビティ:
69.52%
最大入金額:
22.15%
最近のトレード:
58 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
3.36
長いトレード:
1 (33.33%)
短いトレード:
2 (66.67%)
プロフィットファクター:
4.36
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
0.79 USD
平均損失:
-0.36 USD
最大連続の負け:
1 (-0.36 USD)
最大連続損失:
-0.36 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.36 USD (0.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.68% (0.36 USD)
エクイティによる:
0.97% (0.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
