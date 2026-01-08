- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
10 (71.42%)
손실 거래:
4 (28.57%)
최고의 거래:
7.87 USD
최악의 거래:
-10.76 USD
총 수익:
27.05 USD (21 650 pips)
총 손실:
-13.98 USD (8 251 pips)
연속 최대 이익:
6 (16.36 USD)
연속 최대 이익:
16.36 USD (6)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
20.61%
최대 입금량:
143.86%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
6 (42.86%)
숏(주식차입매도):
8 (57.14%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
2.71 USD
평균 손실:
-3.50 USD
연속 최대 손실:
2 (-12.82 USD)
연속 최대 손실:
-12.82 USD (2)
월별 성장률:
25.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12.82 USD (17.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.32% (12.82 USD)
자본금별:
36.97% (27.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|EURUSDm
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|12
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|13K
|EURUSDm
|99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
25%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
1
0%
14
71%
21%
1.93
0.93
USD
USD
37%
1:200