- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
10 (71.42%)
Убыточных трейдов:
4 (28.57%)
Лучший трейд:
7.87 USD
Худший трейд:
-10.76 USD
Общая прибыль:
27.05 USD (21 650 pips)
Общий убыток:
-13.98 USD (8 251 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (16.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
20.61%
Макс. загрузка депозита:
143.86%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-3.50 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.82 USD (2)
Прирост в месяц:
25.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12.82 USD (17.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.32% (12.82 USD)
По эквити:
36.97% (27.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|EURUSDm
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|12
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|13K
|EURUSDm
|99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
