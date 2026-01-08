- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
0.97 USD
最差交易:
-0.36 USD
毛利:
1.57 USD (116 pips)
毛利亏损:
-0.36 USD (17 pips)
最大连续赢利:
1 (0.97 USD)
最大连续盈利:
0.97 USD (1)
夏普比率:
0.72
交易活动:
69.52%
最大入金加载:
22.15%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
3.36
长期交易:
1 (33.33%)
短期交易:
2 (66.67%)
利润因子:
4.36
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
0.79 USD
平均损失:
-0.36 USD
最大连续失误:
1 (-0.36 USD)
最大连续亏损:
-0.36 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.36 USD (0.68%)
相对跌幅:
结余:
0.68% (0.36 USD)
净值:
0.97% (0.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.97 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.97 USD
最大连续亏损: -0.36 USD
