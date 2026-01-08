- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.84 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
9.66 USD (964 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
2 (9.66 USD)
最大連続利益:
9.66 USD (2)
シャープレシオ:
4.82
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
27.44%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
2 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.83 USD
平均利益:
4.83 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
38.56% (385.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|964
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.84 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +9.66 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
4.83
USD
USD
39%
1:500