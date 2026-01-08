シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / REKSADANA
Liong Edwin Invanio

REKSADANA

Liong Edwin Invanio
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.84 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
9.66 USD (964 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
2 (9.66 USD)
最大連続利益:
9.66 USD (2)
シャープレシオ:
4.82
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
27.44%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
2 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.83 USD
平均利益:
4.83 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
38.56% (385.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 964
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.84 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +9.66 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
レビューなし
2026.01.08 07:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 03:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 03:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
