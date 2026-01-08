SinaisSeções
Liong Edwin Invanio

REKSADANA

Liong Edwin Invanio
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
2 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
5.84 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
9.66 USD (964 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (9.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.66 USD (2)
Índice de Sharpe:
4.82
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
27.44%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
2 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.83 USD
Lucro médio:
4.83 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.56% (385.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 964
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.84 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +9.66 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Sem comentários
2026.01.08 07:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 03:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 03:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
