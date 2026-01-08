信号部分
信号 / MetaTrader 4 / REKSADANA
Liong Edwin Invanio

REKSADANA

Liong Edwin Invanio
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 1%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
5.84 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
9.66 USD (964 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
2 (9.66 USD)
最大连续盈利:
9.66 USD (2)
夏普比率:
4.82
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.44%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
2 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.83 USD
平均利润:
4.83 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
38.56% (385.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 964
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.84 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9.66 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
2026.01.08 07:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 03:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 03:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 03:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
