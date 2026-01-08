- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
5.84 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
9.66 USD (964 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
2 (9.66 USD)
最大连续盈利:
9.66 USD (2)
夏普比率:
4.82
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.44%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
2 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.83 USD
平均利润:
4.83 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
38.56% (385.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|964
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.84 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9.66 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
4.83
USD
USD
39%
1:500