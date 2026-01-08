- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
6 (54.54%)
損失トレード:
5 (45.45%)
ベストトレード:
0.18 USD
最悪のトレード:
-0.57 USD
総利益:
0.68 USD (81 pips)
総損失:
-2.03 USD (122 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.36 USD)
最大連続利益:
0.36 USD (3)
シャープレシオ:
-0.44
取引アクティビティ:
82.77%
最大入金額:
12.92%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
5 (45.45%)
短いトレード:
6 (54.55%)
プロフィットファクター:
0.33
期待されたペイオフ:
-0.12 USD
平均利益:
0.11 USD
平均損失:
-0.41 USD
最大連続の負け:
3 (-1.11 USD)
最大連続損失:
-1.11 USD (3)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.35 USD
最大の:
1.35 USD (6.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.75% (1.35 USD)
エクイティによる:
6.08% (1.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|-41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
ベストトレード: +0.18 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +0.36 USD
最大連続損失: -1.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
