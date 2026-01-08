SegnaliSezioni
Chun Qiang Wu

WSM178

Chun Qiang Wu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2026 -3%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.31 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.61 USD (34 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-116.50
Attività di trading:
96.92%
Massimo carico di deposito:
12.20%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.31 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.61 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.61 USD
Massimale:
0.61 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.05% (0.61 USD)
Per equità:
2.80% (0.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.08 04:05
Share of trading days is too low
2026.01.08 04:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
