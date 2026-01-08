- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
6 (54.54%)
Negociações com perda:
5 (45.45%)
Melhor negociação:
0.18 USD
Pior negociação:
-0.57 USD
Lucro bruto:
0.68 USD (81 pips)
Perda bruta:
-2.03 USD (122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.36 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.44
Atividade de negociação:
82.77%
Depósito máximo carregado:
12.92%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
5 (45.45%)
Negociações curtas:
6 (54.55%)
Fator de lucro:
0.33
Valor esperado:
-0.12 USD
Lucro médio:
0.11 USD
Perda média:
-0.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.11 USD (3)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.35 USD
Máximo:
1.35 USD (6.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.75% (1.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.08% (1.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|-41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
88 USD por mês
-7%
0
0
USD
USD
19
USD
USD
1
100%
11
54%
83%
0.33
-0.12
USD
USD
7%
1:500