- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
6 (54.54%)
亏损交易:
5 (45.45%)
最好交易:
0.18 USD
最差交易:
-0.57 USD
毛利:
0.68 USD (81 pips)
毛利亏损:
-2.03 USD (122 pips)
最大连续赢利:
3 (0.36 USD)
最大连续盈利:
0.36 USD (3)
夏普比率:
-0.44
交易活动:
82.77%
最大入金加载:
12.92%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
5 (45.45%)
短期交易:
6 (54.55%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-0.12 USD
平均利润:
0.11 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
3 (-1.11 USD)
最大连续亏损:
-1.11 USD (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.35 USD
最大值:
1.35 USD (6.75%)
相对跌幅:
结余:
6.75% (1.35 USD)
净值:
6.08% (1.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|-41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
