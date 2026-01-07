- 成長
トレード:
40
利益トレード:
38 (95.00%)
損失トレード:
2 (5.00%)
ベストトレード:
9.60 USD
最悪のトレード:
-19.56 USD
総利益:
208.61 USD (3 689 pips)
総損失:
-32.01 USD (1 215 pips)
最大連続の勝ち:
20 (163.07 USD)
最大連続利益:
163.07 USD (20)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
58.79%
最大入金額:
35.12%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
9.03
長いトレード:
39 (97.50%)
短いトレード:
1 (2.50%)
プロフィットファクター:
6.52
期待されたペイオフ:
4.42 USD
平均利益:
5.49 USD
平均損失:
-16.01 USD
最大連続の負け:
1 (-19.56 USD)
最大連続損失:
-19.56 USD (1)
月間成長:
1.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.17 USD
最大の:
19.56 USD (0.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.20% (19.56 USD)
エクイティによる:
0.65% (65.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.h
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.h
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.60 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +163.07 USD
最大連続損失: -19.56 USD
