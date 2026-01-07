- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
38 (92.68%)
Убыточных трейдов:
3 (7.32%)
Лучший трейд:
9.60 USD
Худший трейд:
-74.88 USD
Общая прибыль:
208.61 USD (3 689 pips)
Общий убыток:
-106.89 USD (4 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (163.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.07 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
60.06%
Макс. загрузка депозита:
35.12%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
40 (97.56%)
Коротких трейдов:
1 (2.44%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
2.48 USD
Средняя прибыль:
5.49 USD
Средний убыток:
-35.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-74.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.88 USD (1)
Прирост в месяц:
1.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.17 USD
Максимальная:
74.88 USD (0.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.74% (74.88 USD)
По эквити:
0.72% (73.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.h
|102
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.h
|-1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.60 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +163.07 USD
Макс. убыток в серии: -74.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
41
92%
60%
1.95
2.48
USD
USD
1%
1:50